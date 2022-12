–

De parte de La Peste December 27, 2022 254 puntos de vista

Convocatoria: jornadas de solidaridad internacional con los desertores

La guerra en Ucrania contin煤a con todas sus consecuencias negativas para una gran parte del mundo. Sin embargo, tambi茅n contin煤an los actos de deserci贸n y la negativa a ser reclutados, que, si se generalizasen, podr铆an llevar al fin de la guerra. Por ello, los anarquistas de la regi贸n centroeuropea hacen este llamamiento para organizar el apoyo activo a los desertores. Dondequiera que vivamos, hagamos de cada ma帽ana un d铆a de solidaridad internacional de la clase obrera y de resistencia a la guerra. Organic茅mosnos en los centros de trabajo, en las escuelas y en las calles para reforzar la influencia de la deserci贸n. Luchemos por unas condiciones de vida dignas para todos aquellos que se niegan a ser utilizados como carne de ca帽贸n en la guerra inter-imperialista.

Al menos 200.000 personas han huido de Rusia para escapar de la movilizaci贸n militar de Putin, y decenas de miles m谩s est谩n evitando la movilizaci贸n en Ucrania. Sin embargo, algunas voces afirman que 鈥渆l n煤mero de desertores es tan insignificante que es extra帽o siquiera empezar a hablar de ello鈥. Hay que oponerse a estos intentos c铆nicos de 鈥渉acer invisibles鈥 a quienes deciden no servir en el ej茅rcito, desertar o emigrar por razones pol铆ticas. Hay que escuchar sus voces y proporcionarles ayuda pr谩ctica.

La ret贸rica antib茅lica no tiene todav铆a el poder subversivo necesario para detener la guerra, por lo que es necesario crear condiciones que faciliten la transici贸n de la reflexi贸n a la acci贸n para aquellos que se sientan inclinados a desertar. No se trata de situarse en primera l铆nea entre los tanques de los dos ej茅rcitos y pensar que eso animar谩 a los soldados a deponer las armas. Se trata de conseguir condiciones a nivel internacional que garanticen que los desertores puedan desertar con seguridad y vivir en otros pa铆ses sin riesgo de ser perseguidos y estigmatizados socialmente.

En la actualidad, los opositores a la guerra en Rusia y Ucrania no tienen pr谩cticamente ning煤n lugar al que acudir. Est谩n atrapados entre las fronteras nacionales por sus 鈥減ropios鈥 gobiernos, mientras que los pa铆ses vecinos se niegan a aceptarlos y a proporcionarles condiciones materiales decentes. Si la elecci贸n de la gente sigue limitada a la opci贸n 鈥渙 ser obligado a servir en el ej茅rcito o ser perseguido鈥, dif铆cilmente se puede esperar un aumento de las deserciones. Es necesario lograr la apertura de las fronteras no s贸lo para los refugiados civiles, sino tambi茅n para los desertores de los ej茅rcitos de ambos lados del frente. Esto es precisamente lo que puede debilitar considerablemente la din谩mica de la guerra. Pero esto no se har谩 nunca negociando con los distintos gobiernos que no son m谩s que t铆teres locales del Estado mundial del capital, ni tampoco mediante un llamamiento socialdem贸crata a 鈥渉acer concesiones en el 谩mbito de la pol铆tica migratoria鈥.

Nuestra 煤nica arma, para nosotros, proletarios, es la lucha de clases, es la movilizaci贸n en la calles, es el sabotaje de la econom铆a, es la acci贸n directa contra la guerra permanente鈥 Y es entonces, y s贸lo entonces, cuando la asustada clase dominante se ver谩 obligada a dejarse llevar, lo que nunca constituir谩 para nosotros un punto de llegada en la lucha, sino solo un momento a partir del cual hay que dirigir nuevas ofensivas contra la totalidad de este mundo de miseria y guerra鈥

Por otra parte, las proclamas de los pol铆ticos criticando la agresi贸n del ej茅rcito ruso son una manifestaci贸n de hipocres铆a, incluso cuando se niegan a proporcionar buenas condiciones de vida a quienes se niegan a servir en el ej茅rcito. Y adem谩s, 隆por qu茅 y c贸mo habr铆an de actuar de otra manera, estos dignos representantes del orden burgu茅s! Es necesario oponerse sistem谩ticamente a los agresores de Putin, as铆 como a los estadistas de otros pa铆ses que, con sus propias pol铆ticas, permiten que el ej茅rcito mantenga su potencial b茅lico. Son los gobiernos de los pa铆ses en los que vivimos los que efectivamente dificultan la deserci贸n, contribuyendo as铆 a la continuaci贸n de la guerra.

Los que se preocupan por salvar vidas deber铆an pensar en c贸mo debilitar la capacidad de lucha de los ej茅rcitos, en c贸mo animar a los soldados a abandonar el frente, en c贸mo animarles a desobedecer, en c贸mo motivarles para que usen sus armas contra los que les obligan a entrar en la guerra. Pensemos en ello y organicemos acciones directas que hagan realidad estas consideraciones.

Algunos anarquistas en la regi贸n de Europa Central

Noviembre de 2022

Fuente: https://antimilitarismus.noblogs.org

鈥淣o se trata de c贸mo una chusma civil ca贸tica y rebelde puede derrotar a los ej茅rcitos disciplinados y bien organizados del Estado capitalista en una batalla campal, se trata de entender c贸mo este movimiento de masas puede socavar la capacidad de lucha efectiva del ej茅rcito y provocar el colapso y la dispersi贸n de las fuerzas armadas del Estado.鈥 (Khaki rebelov茅)

En todas las guerras, tarde o temprano, aparecen tendencias a la deserci贸n, diversas formas de sabotaje y amotinamiento por parte de los soldados rasos. Las motivaciones de quienes participan en estas actividades pueden ser variadas y a veces bastante contradictorias. En cualquier caso, siempre es una contribuci贸n importante a la subversi贸n de las fuerzas armadas del Estado, que debilita la capacidad del ej茅rcito para hacer la guerra.

A pesar de la propaganda a favor del r茅gimen y de la guerra, aumentan los informes sobre la baja moral de combate entre los soldados del ej茅rcito ruso. Los soldados se negaron a seguir las 贸rdenes, desertaron y organizaron motines.

En la regi贸n de Ulyanovsk, por ejemplo, m谩s de 100 hombres movilizados se amotinaron el 2 de noviembre de 2022. El canal de noticias de la oposici贸n Serditaya Chuvashia [Chuvashia enfadada] inform贸 de la revuelta en el centro de formaci贸n, seg煤n la cual m谩s de 100 soldados movilizados se negaron a partir hacia Ucrania.

鈥溌os negamos a participar en la operaci贸n militar especial y lucharemos por la justicia hasta conseguir el dinero prometido por nuestro gobierno dirigido por el presidente ruso! [鈥 驴Por qu茅 debemos luchar por este Estado y dejar a nuestras familias sin apoyo? Tambi茅n hay afirmaciones m谩s prosaicas como 鈥淣os han jodido鈥.

La revuelta fue sofocada por la polic铆a antidisturbios OMON y las tropas de la Guardia Nacional, directamente subordinadas al presidente Putin. Algunos soldados fueron detenidos por la polic铆a militar. Tambi茅n se sellaron todas las armer铆as del lugar. Al parecer, todos los detenidos durante la rebeli贸n fueron puestos en libertad sin cargos y se permiti贸 a toda la unidad volver a casa durante dos d铆as.

En Kaz谩n se produjo otro mot铆n de hombres movilizados. Los hombres movilizados del centro de formaci贸n protestaron contra las condiciones que tienen que soportar. Les dieron rifles autom谩ticos oxidados, sin comida ni agua, pero al menos recibieron algo de le帽a. Un oficial vino a negociar con los soldados. Sin embargo, huy贸 r谩pidamente debido a las amenazas de violencia.

Tambi茅n se filtr贸 una carta en la que los marinos rusos acusan a Vladimir Putin de llevarlos a la masacre. Acusan a Putin de tratarlos como 鈥渃arne鈥 y a los generales de utilizarlos como 鈥渃arne de ca帽贸n鈥. Los soldados desmoralizados tambi茅n afirman que los comandantes est谩n encubriendo el caos en Donetsk y restando importancia al n煤mero de v铆ctimas por temor a la rendici贸n de cuentas.

La carta se public贸 mientras estallaba un mot铆n en las fuerzas armadas rusas, en el que 2.000 reclutas rodearon al general Kirill Kulakov y gritaron airadamente 鈥溌uera de aqu铆!鈥, 鈥溌u茅 verg眉enza!鈥 y 鈥溌bajo el r茅gimen [de Putin]!鈥.

En un momento de la revuelta, se oy贸 al comandante decir: 鈥淓stoy respondiendo a sus preguntas鈥︹. Pero uno de los reclutas enfadados grit贸: 鈥淢aldito general, ya sabe a d贸nde nos env铆a鈥.

Uno de los motines de los soldados rusos se sald贸 incluso con la muerte de un coronel que supuestamente fue atropellado deliberadamente por un tanque por sus propios subordinados. El incidente ha sido reportado por Pol铆tico y otros medios de comunicaci贸n. Seg煤n estas fuentes, el coronel ruso Yuri Medvedev muri贸 en un hospital bielorruso tras ser v铆ctima de un mot铆n de sus propios subordinados. Seg煤n Politico, los soldados rusos hab铆an perdido la paciencia con el comandante que los llev贸 a la muerte.

A pesar de la proliferaci贸n de motines, los soldados rusos siguen siendo estereotipados por muchos como partidarios fan谩ticos del r茅gimen de Putin. Se trata de un gran problema que hay que abordar. Aunque se filtra informaci贸n sobre los soldados que se niegan a cumplir, se dedican pocos recursos a la creaci贸n de redes o al apoyo pr谩ctico a las deserciones, los sabotajes y los motines. Si hay innumerables iniciativas para apoyar a los refugiados civiles, tambi茅n deber铆a haber suficientes para apoyar a los amotinados del ej茅rcito.

Noviembre de 2022

Traducci贸n al espa帽ol: https://inter-rev.foroactivo.com

Fuente en checo: https://antimilitarismus.noblogs.org

Fuente: https://panfletossubversivos.blogspot.com