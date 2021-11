–

Los casos de coronavirus vuelven a repuntar en Europa y varios países han anunciado en las últimos días medidas para frenar los contagios. De hecho, según Reuters, de los últimos 100 contagios reportados en el mundo, unos 65 se han registrado en países de nuestros continente. En España, de momento, la incidencia ronda los 70 puntos, una tendencia que se ha incrementado en los últimos días pero que queda muy lejos del pico de la quina ola, cuando alcanzamos los 700 casos por cada 100.000 habitantes.

Austria aprueba el confinamiento para los no vacunados

Austria ha aprobado hoy el confinamiento para los no vacunados contra la COVID-19. Así lo ha anunciado el canciller austriaco, Alexander Schallenberg, quien ha detallado que esta norma se empezará a aplicar a partir de este mismo lunes. La medida se ha estado negociando durante todo el fin de semana por parte de las autoridades austriacas.

A partir del lunes las personas no vacunadas y no curadas del coronavirus solo podrán salir de sus viviendas para ciertas actividades, como ir a trabajar, estudiar o ir de compras a tiendas de primera necesidad. Además, podrán salir a la calle para ir al médico, vacunarse o para dar un paseo. Sin embargo, quedará prohibido ir de compras a tiendas no esenciales, acudir a restaurantes, bares, gimnasios y eventos culturales y deportivos, entre otros.

Schallenberg precisó hoy que la incidencia entre las personas no vacunadas se encuentra en Austria en unos 1.700 casos por 100.000 habitantes en siete días, con fuerte tendencia al alza. El canciller ya mostró ayer en rueda de prensa su intención de que este domingo se le “diera luz verde” a esa restricción ante el “vergonzoso” nivel de vacunación en Austria, que con solo el 65 % es de los más bajos de Europa Occidental.

En Alemania repunta la incidencia

Las cifras de contagios siguen al alza en otras capitales europeas. Alemania registró ese domingo 289 casos por cada 100.000 habitantes, y superó la barrera de los cinco millones de contagios.

Desde el estamento político, especialmente los “Länder” más afectados, se suceden las llamadas de apremio al gobierno central a articular medidas drásticas para contener la cuarta ola de contagios y expertos y virólogos han instado al gobierno saliente como a la futura coalición a actuar “de inmediato”.

No se prevé, sin embargo, ni un cierre de la actividad pública a escala nacional ni implantar la obligatoriedad de vacunarse.

En Países Bajos, nuevas restricciones

Ya el pasado viernes en los Países Bajos anunciaron nuevas restricciones horarias para hacer frente a la pandemia: el cierre nocturno del país, el cierre de bares y tiendas a las 20.00 horas y una ampliación de los sitios en los que se necesita el pase sanitario para acceder. De igual modo, las tiendas de artículos que no sean de primera necesidad deben cerrar a las 18.00 horas.

Países Bajos tiene una de las tasas de vacunación más altas, sin embargo, el pasado jueves registraron en tan solo una jornada más de 16.000 contagios.

Noruega vacunará con dosis de refuerzo

El pasado viernes, las autoridades noruegas anunciaron iban a empezar a ofrecer la tercera dosis de la vacuna a mayores de 18 años, con el objetivo de frena la curva al alza de contagios, en vez de imponer medidas de confinamiento, aunque el pasado martes el país registró una cifra récord de contagios, alcanzando los 2.196.

Bélgica demanda medidas más estrictas

Las autoridades sanitarias de Bélgica han demandado medidas “más estrictas” para hacer frente al aumento de contagios, después de que el país haya alcanzado los 500 ingresados en UCI. Para las autoridades el pase COVID es “insuficiente” para hacer frente al virus en los espacios cerrados.

En la última semana el país ha registrado una media de 10.000 nuevos casos al día y las autoridades belgas celebrarán el próximo viernes un nuevo comité para estudiar si aplican nuevas medidas.

Dinamarca recupera el pase COVID

El gobierno danés volvió a exigir el pasaporte COVID para acudir a los establecimientos hosteleros y clubes ante el repunte de casos en el país, después de que el pasado 10 de septiembre levantaran todas las medidas, asumiendo que la pandemia estaba controlada.

Hungría y Eslovaquia también anuncian medidas

En Hungría, el Gobierno autoriza el despido a aquellos que no quieran vacunarse: las empresas pueden darles de baja sin sueldo. Y pasado un año, si continúan igual, podrán echarlos.

Y en Eslovaquia, en aquellas zonas donde los contagios están disparados, se han cerrado los comercios no esenciales. Las mascarillas son obligatorias tanto en el exterior como en el interior.

