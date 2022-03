–

De parte de La Haine March 14, 2022 1 puntos de vista

Vídeo: RAMÓN GROSFOGUEL. LA CRISIS DE UCRANIA “MADE IN USA”: UNA FABRICACIÓN DE UN IMPERIO EN DECADENCIA

—-

Esto es un “golpe de estado” geopolítico internacional fabricado desde los EEUU contra Europa en primer lugar y contra Rusia en segundo lugar. El gran GANADOR es EEUU. El gran PERDEDOR es Europa.

El imperio estadounidense lo tenía planeado desde hace varios años. De ahora en adelante Europa no solamente dependerá de EEUU en términos militares (lo cual ya era así desde finalizada la Segunda Guerra Mundial) sino que también dependerá económicamente y políticamente del imperio.

Europa perdió la poca soberanía que le quedaba. Europa se hace de ahora en adelante una neocolonia política y económica gringa, además de militar. Es la muerte del proyecto “europeísta” de la Unión Europea. Y las seudo-izquierdas europeas más otanistas, más anti-rusas y más sostenedores de los fascistas ucranianos que nunca antes. No ven que la seguridad de Europa depende de la seguridad de Rusia y viceversa. Se entienden con Rusia o el imperio estadounidense los va a freír en una guerra destructiva para todos.

Ustedes europeos: unos por la desinformación de las ‘fake news’, otros por el bloqueo informativo de censura a medios de información alternativos y algunos por arrogancia racial (vean cómo se han indentificafo con refugiados “rubios de ojos azules”) se han creído que el malo de la película es Putin, cuando la puñalada en las espaldas se las ha dado los EEUU.

Te guste o no te guste Putin, él ha sido muy claro con Europa y EEUU en todo momento y lleva años pidiendo una salida pacífica negociada con Europa y con los EEUU, pidiendo dos cosas muy razonables que habían sido acordadas con Rusia desde principios de los años noventa y violadas por EEUU y la OTAN una y otra vez desde la Administración Clinton hasta hoy: 1) que la OTAN no se expanda militarmente a sus fronteras; y 2) que Ucrania sea un territorio neutral y respete los acuerdos de Minsk (febrero 2015).

Putin no ha escondido nada. El que ha escondido su agenda, ha mentido y engañado a los europeos, a los ucranianos y a los rusos es los EEUU, encabezado hoy por la Administración Biden. Vean el documento de la Rand Corporation de hace unos años (enlace más abajo, en inglés).

Así funciona el imperio estadounidense y su brazo armado la OTAN: Envalentonaron por años a los fachos de Ucrania sembrando falsas ilusiones de que serán apoyados por la OTAN hasta el final, mientras cercan a Rusia con bases militares y negocian de mala fe con Rusia para provocar una guerra con el objetivo de destruir por medio de sanciones el funcionamiento del Nord Stream 1 (gasoductos rusos via Ucrania) y el Nord Stream 2 (gasoductos rusos hacia Alemania vía el Baltico).

Así, de una sola jugada, hacen a Europa dependiente del gas de compañías multinacionales gringas (quienes además se meterán al bolsillo miles de millones de dólares con el alza del precio del Gas hasta un 60% como consecuencia de esta guerra) y de paso implementan sanciones draconianas para golpear fuertemente una potencia emergente como Rusia y alinean a Europa bajo su dominio eliminando todas las ambigüedades.

Además, con las sanciones a Rusia las compañías transnacionales estadounidenses también reemplazarán las otras importaciones europeas que vienen desde Rusia, equivalentes a 30 a 40 por ciento de las importaciones europeas en el mercado mundial. Recordemos que además de gas y petróleo, Europa importa de Rusia trigo y muchos productos agrícolas. Un negocio redondo para los EEUU. Ustedes pagarán la hyperinflacion que les viene encima a manos de las transnacionales oligopolicas gringas.

Una vez el imperio estadounidense logró sus objetivos, dejaron solos a los ucranianos frente al gigante ruso y solos a los europeos para que ustedes mismos paguen los costos militares de la jugada. No es la OTAN sino la Unión Europea la que acaba de aprobar, una vez más, cientos de millones de euros en ayuda militar para Ucrania. Se cumple el sueño de Trump y Biden de que Europa pague por su propia defensa, mientras se subordina económicamente a las empresas transnacionales gringas.

Los ucranianos fueron los peones sacrificados de turno en el tablero de la geopolítica imperial gringa. El Presidente ultra-derechista de Ucrania sigue con la tendencia neofascista: recordemos que llegamos hasta aquí con el golpe de estado de la “revolución de colores” de la CIA del 2014; y de colaboración con los neo-nazis ucranianos: recordemos que los neonazis dieron el golpe de estado del 2014, controlan los servicios militares y de inteligencia del estado ucraniano, y llevan 8 años masacrando a los ucranianos de origen ruso a nombre de la limpieza etnica del territorio.

“Nos han dejado solos” dijo el Presidente de Ucrania luego de que Rusia entrara con su ejército a proteger a los ucranianos de origen ruso de las masacres del ejército fascista ucraniano. Esta guerra no la inició Putin. Se inició hace 8 años por los neonazis que EEUU empoderó y animó en Ucrania, creyentes en la limpieza etnica del territorio y como consecuencia llevan 8 años masacrando a decenas de miles de ucranianos de origen ruso.

Europa va a pagar caro por todo esto porque irán de la inflación a la hiperinflacion, además de perder la poca soberanía que les quedaba frente al imperio gringo. Las multinacionales gringas les venderán lo que les vendía Rusia pero a precios de monopolio. De paso, la banca y el capital financiero ha expropiado a Rusia 600 mil millones de euros, debilitando su ascenso como potencia mundial.

—-

– The 2019 Rand Corporation document cited by Diana Johnstone. Title: “Extending Russia: Competing from Advantageous Ground”. sponsored by the Army Quadrennial Defense Review Office, Office of the Deputy Chief of Staff G-8, Headquarters, Department of the Army.

“The purpose of the project was to examine a range of possible means to extend Russia. By this, we mean nonviolent measures that could stress Russia’s military or economy or the regime’s political standing at home and abroad.”

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR3000/RR3063/RAND_RR3063.pdf

– “El nuevo shock inflacionario está a la vuelta de la esquina y pone al BCE en una situación sin precedentes”

https://actualidad.rt.com/actualidad/422366-porque-eeuu-otan-sancionados-iniciar-guerras