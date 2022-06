–

De parte de SAS Madrid June 20, 2022 235 puntos de vista

Par铆s se ha convertido esta semana en el escaparate de armas m谩s grande de toda Europa. La feria internacional de defensa y seguridad Eurosatory es solo la punta del iceberg de todo un negocio que hace apolog铆a de la violencia y la guerra, y camufla su inter茅s econ贸mico con eslogans que abogan por la seguridad, la tecnolog铆a y la protecci贸n.

El Parc de expositions de Par铆s se llena de alfombras rojas y se帽ores vestidos con traje que se pasean por los estands saludando con apretones de manos a sus socios y comiendo canap茅s para amenizar sus negocios manchados de sangre. La mayor铆a son hombres y muchos, militares.

Sus chaquetas est谩n llenas de insignias que hacen referencia al m茅rito, a la valent铆a y al honor. 驴Su mecanismo de atracci贸n? Marketing sugerente. Mensajes en los que no hay conflictos, ni muertes, ni dolor, ni guerras.

Innovation to protect, este es el lema de Escribano, una de las compa帽铆as espa帽olas que exhibe en la feria. Hablan de tecnolog铆a y de innovaci贸n y, en cierto modo, no les falta raz贸n, porque su equipo est谩 plagado de los mejores profesionales, ingenieros formados para crear sistemas cada vez m谩s letales.

La presencia espa帽ola

La industria espa帽ola no pod铆a faltar a esta cita a la que han acudido casi 70 pa铆ses diferentes y un total de 1.720 empresas aproximadamente. Sin embargo, este es un mercado oligop贸lico. En Espa帽a, el 90 % de las exportaciones pertenecen a tres empresas, dos de ellas privadas y una p煤blica, Airbus, Indra y Navantia, respectivamente.

El pabell贸n de Espa帽a agrupado por Tedae (Asociaci贸n Espa帽ola de Empresas Tecnol贸gicas de Defensa, Seguridad, Aeron谩utica y Espacio) ha reunido a diferentes empresas espa帽olas, entre ellas Arquimea, Instalaza, Navantia, Centum, Iraundi, Sapa, Einsa, Tecnobit, Urovesa, Escribano e Indra, entre otras. Acudieron un total de 27 empresas nacionales.Algunas m谩s conocidas que otras. Instalaza, por ejemplo, ha ganado protagonismo jact谩ndose de sus ventas a Ucrania, donde enviaron hace pocos meses 1.370 lanzagranadas contracarro, 700.000 cartuchos de diversos calibres y ametralladoras ligeras. Una lista que estremece. Pero por si no fuera poco, la empresa sigue ampliando su gama de productos presentando en Eurosatory el lanzagranadas CS70 y el CS90 ER, que permite atacar a 600 metros m谩s de distancia que con su anterior modelo.

La empresa tuvo en su consejo a Pedro Moren茅s, ministro de Defensa del primer Gobierno de Mariano Rajoy. La sede de la compa帽铆a, sus dos f谩bricas y su campo de tiro est谩n en Zaragoza. En 2011 el diario estadounidense The New York Times hizo p煤blico lo sucedido en Misrata: las fuerzas del dictador libio Muamar el Gadafi atacaron la ciudad con bombas de racimo fabricadas por la empresa espa帽ola en 2007. Este es solo uno de los esc谩ndalos en los que ha colaborado la compa帽铆a, presente en Par铆s.

El objetivo de estos gigantescos tanques es, entre otros, imponer, infundir miedo al bando contrario. Sin embargo, la batalla se libra tambi茅n entre los gobiernos, una lucha de egos por demostrar quienes son los que est谩n mejor equipados

Los migrantes, el blanco f谩cil

Urovesa, tambi茅n espa帽ola, ha presentado su nuevo Vamtac, un todoterreno que se puede utilizar, seg煤n explican, 鈥減ara operaciones especiales鈥. Esto es, como lanzamisiles o bien para el control de fronteras, es decir, para prohibir la entrada de migrantes. Una actividad de la que se lucran muchas empresas, algunas presentes en la feria, como Indra o Thales, esta 煤ltima precisamente de origen franc茅s.

El ministerio de Defensa espa帽ol espera dotar a las Fuerzas Armadas de nada m谩s y nada menos que unos 700 de estos llamados 鈥渧eh铆culos ligeros鈥. Uno de los principales objetivos y necesarios enemigos de la industria de la seguridad y la defensa son los migrantes que buscan oportunidades en Espa帽a sin disponer la documentaci贸n requerida. Seg煤n los gobiernos, la llegada de personas que se encuentran en situaci贸n desfavorecida, supone un riesgo para el pa铆s y por ello se gastan miles de euros cada a帽o para frenar su entrada. Un oscuro negocio lleno de puertas giratorias y del que se lucran unos pocos a costa de poner en jaque la vida de miles de personas.

Pero, volviendo a la feria, volviendo a este repositorio casi interminable de instrumentos para matar en el que se pueden encontrar desde armas blancas, pistolas, ametralladoras y misiles, hasta tanques y helic贸pteros, uno de ellos, por cierto, con dos hachas entrecruzados en unos de sus costados, algunas empresas como Thales tienen un espacio reservado en el exterior, m谩s grande. Los llaman chalets. La francesa ha expuesto este a帽o sus c谩maras t茅rmicas Sophie Optima y Ultima destinadas a realizar labores como el control de las fronteras. Una actividad que convierte el mediterr谩neo en un cementerio de vidas y proyectos frustrados.

Este tipo de c谩maras son capaces de detectar la radiaci贸n infrarroja que emite una persona y fueron desarrolladas para uso militar durante la Guerra de Corea. Ahora se utilizan para detecci贸n de objetivos y adquisici贸n de datos, principalmente. Casi todos los drones llevan incorporada una.

Building a future we can all trust (construyendo un futuro en el que todos podamos confiar, en castellano), as铆 es como se vende esta empresa francesa, con propaganda en la que cualquier injerencia que atente contra su concepto de seguridad puede constituir una amenaza real para la ciudadan铆a.

驴Qui茅n compra las armas?

El principal cliente de estas empresas son las instituciones p煤blicas, el Ministerio de Defensa, el Ej茅rcito, la Direcci贸n General de Armamento y Material. Tanto es as铆 que la celebraci贸n del d铆a de Espa帽a en el evento cont贸 con la presencia de la Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce y el director general de Armamento y Material, Aniceto Rosique, ambos coincidentes en 鈥溾渆l importante papel que juega la industria defensa en la econom铆a mundial鈥.

En Espa帽a, el gasto total en Defensa asciende casi a los 7.000 millones de euros al a帽o. Una cifra que seguramente aumentar谩 debido a las exigencias de Pedro S谩nchez como respuesta a la guerra entre Ucrania y Rusia. Un conflicto que le ha venido muy bien a la industria para incrementar sus ingresos y disfrazar de bondadosa su actividad haciendo donaciones.

En 2021 el gasto militar mundial super贸 los dos billones de d贸lares, seg煤n datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Estados Unidos es el principal exportador de armas con casi el 40% de gasto mundial y algunas empresas como Northrop Grumman, Lockheed Martin, o General Dynamics European Land Systems han hecho acopio de ello en la feria. Le sigue Rusia que, por razones obvias, tuvo vetado el acceso.

Pero el pabell贸n de Israel llama la atenci贸n. Algunas de las empresas que acuden a la feria reciben el nombre de Elbit Systems, IAI, UVision, Rafael o Roboteam. Utilizan m煤sica 茅pica para sus presentaciones y representan como h茅roes a los que utilizan sus sistemas. Abundan los drones y lo que llaman munici贸n de merodeo o drones kamikaze. En Ucrania han tenido 茅xito y ahora todo el mundo se quiere subir al carro. Su misi贸n es generar una explosi贸n en un objetivo de manera aut贸noma. Si les preguntas sobre el porcentaje de fallo, todos pasan de soslayo por la pregunta asegurando su fiabilidad.

Desde hace unos a帽os, los drones se han ido convirtiendo poco a poco en el paradigma de un nuevo modelo de guerra, m谩s despersonalizado, que aleja al atacante de la v铆ctima, que exime de responsabilidad. Nos vigilan desde el cielo y nos ven sin que nosotros les veamos a ellos.

En el plano internacional, cabe destacar tambi茅n el chalet de MBDA 鈥擡xcellence at your side鈥, conocida por ser fabricante de misiles y cuya propiedad es un porcentaje del grupo Airbus. En esta ocasi贸n presentan su nueva familia de misiles t谩cticos Akeron, que esperan vender en Francia y Espa帽a. All铆 tienen expuestos varios veh铆culos gigantescos. Esta empresa, por cierto, tuvo como presidente ejecutivo, al ya mencionado exministro de Defensa, Pedro Moren茅s, que se incorpor贸 en 2010.

Caminando por las trincheras de este campo de batalla que aparentemente no deja heridos pero vaticina lo catastr贸fico que ser谩 el futuro de la guerra, uno puede encontrarse veh铆culos blindados (este el eufemismo que utiliza el sector para no hablar de tanques) como el Piranha, fabricado por GDELS, el Centauro o el Leopard.

El objetivo de estos gigantescos tanques es, entre otros, imponer, infundir miedo al bando contrario. Sin embargo, la batalla se libra tambi茅n entre los gobiernos, una lucha de egos por demostrar quienes son los que est谩n mejor equipados.

Este tipo de ferias suelen abrir al p煤blico general uno de los d铆as. El recinto se llena de familias, madres, padres y ni帽as y ni帽os que recorren los pasillos, sostienen en sus manos pistolas y suben a los tanques para hacerse una foto mientas su cara sostiene una sonrisa de oreja a oreja.

La inocencia y la ingenuidad se entrelazan con la manipulaci贸n. Un escenario perfecto para seguir sumando adeptos, para seguir normalizando y adoctrinando a los civiles en la simple aceptaci贸n de la guerra.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (19/06/2022).