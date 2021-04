[Euskara]

Gaur, apirilak 17, Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren Aurkako Mugimenduak datozen gogoetak plazaratu nahi ditu. Ezer baino lehen, mundu osoko preso politikoak agurtzea nahi dugu, zapalkuntza nazional eta/edo sozialetik askatzeko borrokan ari direnak alegia.

Guk, Euskal Herriko Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren Aurkako Mugimenduak, uste dugu Euskal Herriarentzat Independentzia eta Sozialismoaren aldeko borroka zilegi dela. Bi borroka hauek estuki lotuta daudela uste dugu. Hau da, argi eta garbi esaten dugu Euskal Estatu Sozialistaren alde borrokatzen garela eta ez Euskal Herri kapitalista baten alde, batzuek kolore atseginez margotu nahi badute ere.

Preso politikoaren ezaugarriei dagokienez, ohar hau egiten dugu. Preso bat politikotzat hartzen dugu, bere izaera politikoari uko egiten ez dion neurrian eta bere askatasun indibidual edo kolektiboa lortzeko duen izaeraz damutzen ez den heinean; gainerako preso politikoekiko solidarioa den bitartean; bere ekintzek beste kide batzuei kalterik egiten ez dieten bitartean; etsaiaren espetxe-politikaren xantaia onartzen ez dituen heinean.

Gure alternatiba AMNISTIA OSOA da. Era berean, badakigu Euskal Estatu Sozialistaren eremuan baino ez dela berau lortuko. Hori ez da apeta bat, argi baitago hori lortu arte borroka egin beharko dela eta errepresioaren ondorioz beti preso politikoak egongo direla. Ez Frantziak ez Espainiak ezta bi estatuen kapitalak zein Euskal Herrikoak ere, ez digute inoiz ezer oparituko.

Anaiarteko besarkada iraultzailea preso politiko guztientzat

Amnistia Osoa

Independentzia eta Sozialismoaren alde

Amnistiaren Aldeko eta Errrepresioaren Aurkako Mugimendua – 2021-04-17

[Castellano]

17 de abril, día internacional del preso/a político/a

Hoy 17 de abril, día internacional del preso/o político/a, el Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión quiere hacer las siguientes manifestaciones. Antes que nada, saludar a las presas y presos políticos de todo el mundo que luchan por liberarse de la opresión nacional y/o social a la que son sometidos.

Nosotras y nosotros, en tanto que Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión de Euskal Herria, entendemos que es legítima la lucha a favor de la Independencia y el Socialismo para Euskal Herria. Pensamos que estas dos luchas están íntimamente unidas. Es decir, decimos claramente que peleamos por el Estado Socialista Vasco y no por una Euskal Herria capitalista, por muy verde que algunos la quieran pintar.

En cuanto a la caracterización de preso/a político/a hacemos la siguiente observación. Consideramos a un preso/a como político/a en la medida que no renuncie a su carácter político y no se arrepienta de su condición para conseguir su libertad individual o colectiva; mientras sea solidario con el resto de presos políticos; en tanto que sus actos no perjudiquen a otros compañeros; en la medida que no acepte los mandatos chantajistas de la política penitenciaria del enemigo.

Nuestra alternativa es la AMNISTIA TOTAL. Asimismo, somos conscientes de que la misma no se logrará sino en el ámbito de un Estado Socialista Vasco. Esto no es un capricho, pues es evidente que hasta la consecución del mismo habrá que luchar y como consecuencia de la represión siempre habrá presos políticos. Jamás Francia, España o el capital francés, español o vasco estarán dispuestos a regalarnos nada.

Un abrazo fraternal y revolucionario para todas y todos los presos políticos.

Amnistía Total

Por la Independencia y el Socialismo

Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión – 17 de abril de 2021