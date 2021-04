[Euskara]

Arnaldo Otegi eta parte hartzen duen lobbya, kapitalaren zipaio politikoak

Duela gutxi egindako elkarrizketa batean, buru den egituren ordezkari fidela den Arnaldo Otegik honako adierazpen hauek egin ditu, besteren artean.

“Bizikidetzaren alde lan egin behar da, modu eraikitzailean”. Lobbiak, jakinaren gainean, ahaztu egiten du Euskal Herrian dagoen oinarri zentrala: Frantzia, Espainia eta euskal burgesiaren aldetik Euskal Herriak jasaten duen zapalkuntza nazionala eta soziala.

Kapitalista, inperialista eta kontraesan nagusia, hau da, klase-borroka, ukatzen duen edozeinekin mahaia partekatzea arazorik ez du. Espainiako polizia autonomiko zipaioak Sortu-EHBilduko militanteen artean ikusteraino iristen da gure nazio eta klase etsaiekiko enpatia. Horren gordin dago afera.

Diskurtso berari jarraituz, eta gero eta gehiago sistemaren parte bihurtuz, euskal langileriaren etsaiak areriotzat jotzen ditu, ez etsaiak. Guk geuk, ez lehen eta ezta orain ere, ez diegu kontzesiorik egingo euskal langileria menderatzen jarraitzeko asmo dutenei. Baldintza horietan ez dugu etsaiarekin konfrontaziorik egiten, orain eta bihar aurrez aurrea baizik.

“Helburu politikoa, proiektu guztiak defendatu ahal izatea da”, gaineratu du. Hori da kapitalaren diktadura demokratikoari eusten dion espainiar eta euskal eskuindar eta sozialdemokrazien hitz-jarioak.

Felipe Gonzalezentzat ez du erreklamazio juridikorik ez espetxe-erreklamaziorik eskatzen, bizikidetza demokratikoaren mesedetan. Izugarria bezain egiazkoa. Otegi, Sortu eta EHBilduren buruzagiek, G.A.L. deiturikoa zuritzen ari dira elkarbizitza demokratiko kapitalistari eusteko. Logikoa bezain itzela.

Era berean, eskuineko esentzia sozialdemokrata landu du, PSOErengandik pauso batera hain zuzen, eta “heldua den jendeari egia azaltzeko” eskatu du, covid-19 dela eta. Hau da, EHBilduk egin ez duena gainerakoei eskatzen diete eurek, berauek. Ez du egin, bistan da, EHBilduk sistemaren barruan jokatzeko bere kuota ordaindu behar duela hitzartuta dagoelako.

Alarma-egoera luzatzea defendatzen du, badaramatzan murrizketa guztiekin eta bide horretatik ekar ditzakeenekin. Halako erantzukizun sistemikoa, erakunde-sariren bateko kudeaketa-karguren batekin Espainiak edo Frantziak saritzen dituenean, zer espero ahal dugu? Inork uste al du bere kudeaketa delegatuan kapitalaren botereari enbarazu egingo diola horrek oro har errepresioa edo, bereziki, kartzela badakar?

Berandu baino lehen, EHBilduk kapitalak agindutakoa kudeatuko du eta Espainiako polizia autonomikoa Yankien txotxongiloek jarritako lehergailuak desaktibatzen ikusiko dugu, non izango den berdin delarik. Azken hamarkadan (batez ere), gauzak garatzen ari diren bezala, ez da batere erokeriarik hori hausnartzea.

Asko eta asko gara barkamena eskatzeko borrokatu ez garenok. Ez gara damutzeko borrokatu, ezta borrokatuko ere. Asko eta asko gara Kosovo-Euskal Herri baten alde borrokatzen ez garenok. Euskal Estatu Sozialista eraikitzeko borrokan aritu, ari eta ariko gara. Hori da herri eta klase gisa dugun aldarrikapen taktikoaren sakontasun politikoa. Euskal langileria eta mundukoaren alde borrokatzea baino jarrera etikoagorik ez dago.

Euskal Estatu Sozialistaren eraikuntzaren alde. 2021-04-15

[Castellano]

Arnaldo Otegi y el lobby en el que participa cipayos pol铆ticos del capital

En una reciente entrevista de radio, Arnaldo Otegi, fiel representante de las estructuras que preside y representa, hace las siguientes declaraciones.

鈥淗ay que trabajar por la convivencia en t茅rminos constructivos鈥. El citado Lobby, conscientemente, obvia el fundamento nuclear existente en Euskal Herria: la opresi贸n nacional y social que sufre de parte de las capitalistas Francia, Espa帽a y de la burgues铆a vasca.

Muestra disposici贸n para compartir mesa con patronos, imperialistas y con cualquiera que niegue la contradicci贸n principal, esto es, la lucha de clases. La empat铆a con nuestro enemigo nacional y de clase llega hasta el punto de contemplar a miembros de la polic铆a aut贸noma vasca de Espa帽a entre los militantes de Sortu-EHBildu. As铆 de crudas est谩n las cosas.

Siguiendo el mismo discurso, que cada vez m谩s pasa a ser parte integrante del sistema, califica/n a los enemigos de la clase obrera vasca como adversarios. Por nuestra parte, ni antes ni ahora haremos concesiones con los que pretenden seguir subyugando a la naci贸n obrera vasca. En tales condiciones no confrontamos, sino que nos enfrentamos y nos enfrentaremos.

Se empe帽a en cumplir con sus deberes de parte del sistema y afirma que 鈥渆l objetivo pol铆tico es que todos los proyectos puedan ser defendidos鈥. Esa es la verborrea de las derechas y socialdemocracias espa帽olas y vascas que sostienen la dictadura democr谩tica del capital.

No pide reclamo jur铆dico ni penitenciario para Felipe Gonz谩lez, gestor de los G.A.L. en aras a la convivencia democr谩tica. Tan terrible como verdadero. Otegi y la c煤pula de Sortu y EHBildu blanquean a los G.A.L. para sostener una convivencia democr谩tica capitalista. No hay m谩s que lo que se ve.

Tambi茅n cultiva su esencia socialdem贸crata de derecha, a un paso del PSOE, y pide 鈥渜ue expliquen la verdad a la gente que es madura鈥 con la cuesti贸n del covid-19. Es decir, piden a los dem谩s lo que no ha hecho EHBildu. No lo ha hecho porque est谩 pactado que EHBildu tiene su cuota a pagar dentro del sistema.

Defiende la prolongaci贸n del estado de alarma con todos los recortes que de por s铆 lleva y los que por ese camino puede traer 驴Qu茅 nos espera cuando Espa帽a o Francia les premie con alg煤n cargo de gesti贸n en alg煤n entramado institucional? 驴Alguien piensa que en su gesti贸n delegada va a incomodar al poder del capital si ello conlleva represi贸n en general o c谩rcel en particular?

M谩s pronto que tarde, EHBildu gestionar谩 la cartera que decida el capital y tendremos a la polic铆a aut贸noma vasca de Espa帽a desactivando bombas colocadas por esbirros de los yanquis en no importa que parte del mundo. No es una locura plantear esta cuesti贸n tal y como van desarroll谩ndose los hechos, sobre todo, en la 煤ltima d茅cada.

Somos muchas y muchos los vascos que no hemos luchado y luchamos para pedir perd贸n. No hemos luchado, ni luchamos, para arrepentirnos. Somos muchas y muchos los que no luchamos por una Euskal Herria en clave KOSOVO. Luchamos antes y ahora por construir el Estado Socialista Vasco. Esa es la profundidad pol铆tica de nuestra reivindicaci贸n t谩ctica como pueblo y como clase. Nada m谩s 茅tico que luchar por la clase trabajadora vasca y mundial.

Por la construcci贸n del Estado Socialista Vasco

Jon Iurrebaso Atutxa 15-04-2021