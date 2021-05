[Euskara]

Egun hauetan Lekarozen (Baztan, Nafarroa) Aroztegiaren proiektuaren aurka egiten ari diren borrokaren aurrean, La Hainetik Garbi帽erekin hitz egingo dugu, desasmo horren aurka gerran dauden aktibistetako batekin, “Hirigintzako pilotakadatzat” jotzen dutenarekin.

Zertan datza aroztegiaren proiektua?

Arotzegiaren proiektua Lekarozko udalerrian egin nahi den hirigintzako pilotakada bat da. Azken finean, eraberritu nahi den antzinako jauregi bat dago hor, eta gero golf-zelai bat eta 228 etxebizitza.

Zer eragin izango luke proiektu horrek Baztango ingurunean?

Alde batetik, ikusten dugu lur hauek guztiak landatarrak direla, eta zementuz bete nahi dituztela, 40 hektarea. Eta zentzu horretan, urarekin izan ditugun arazo naturalak areagotuko lirateke. Eta lur horiek guztiak ez badira mugitzen suntsitzen duten guztia, zuhaitzak moztu eta abar, horrek izugarrizko eragina izango luke ingurumenean.

Zein egoera juridikotan dago gaur egun proiektua?

Proiektu hori udal-jarduera teknikoa eragin duen plan gisa izapidetu zen 2015ean. Horrek esan nahi du bai Udalari bai toki-erakundeei proiektuaren gaineko kontrola kendu zaiela, Nafarroako Gobernuak kudeatu baitu. Hori alde batetik, baina, bestetik, gaur egun dituzten baimenen artean Vianako Printzearen aurkako txosten bat dago, Jauregiaren baimenari buruzkoa, eta, beraz, aurretiazko lizentzia geldituta dago. Gero beste kontu bat dago ermitarekin. Jauregiaren ondoan, benetan herriaren izenean dagoen ermita bat dago, Lekarozko herriaren baitan, antzinako dokumentuetan. Eta enpresak udal planaren izenean egin du, eta uste dugu legez kanpokoa dela, eta hori ere auzitegiaren aurrean dago.

Gero, hirugarren kontu bat dago, obraren esleipena, obraren esleipena udal-plan tekniko bat delako, eta hori da gaizki egin dena. Klausula sozialak eta abar ez direla behar bezala bete, eta epai batean esleipen hori baliogabetuta dagoela. Beraz, gaur egun ez lukete obra hori egin behar.

Zein da alderdi politikoen jarrera proiektuaren aurrean?

Une honetan sentitzen duguna, alde batetik, isiltasun handia da, handiegia egoera hau baino lehen. Baztanen, UPNk, PSNk eta Geroa Baik, eta nik ere hala uste dut, proiektua babestu dute, nahiz eta eh Bildu, Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerra aurka agertu, baina gero, Nafarroa mailan, geldiarazi edo Nafarroako Gobernua presionatu ahal izan dute, eta ikusten dugu ez dela egin horretarako behar den presioa. Orduan esango nuke orokorrean ez dagoela benetako konpromisorik proiektu hau gelditzeko. Eta askotan gertatzen den bezala, landa-ingurunean gertatzen diren gauzak bigarren mailako arazotzat hartzen dira, eta uste dut politikariak ez direla behar bezala aritu gai honekin, eta azkenean egoera horretan gaude, ez baitzaio behar besteko garrantzirik eman.

Zer ekintza egiten ari zarete proiektua gaitzesteko?

Ia bi hamarkada daramatzagu borrokan eta denetarik egin dugu. Esan nahi dut, alde batetik, mobilizazio soziala oso garrantzitsua izan dela, herritarrak antolatu direla eta kontra daudela, Lekarozen eta Baztanen herri-kontsultak egin direla, Legebiltzarrean izan garela, behin baino gehiagotan bildu garela hainbat alderdirekin eta Baztanen sozializazioan ere lan egin dugula, baita arlo juridikoan ere. Horregatik, lehen proiektua bertan behera geratu zen. Egungo egoera ikusita, beste bide guztiak agortuta daudela ikusita, herritarrak antolatzea eta proiektua geldiaraztea erabaki dugu.

Beste zerbait gehitu nahi duzue?

Printzipioz, hori da ia guztia. Bai, dei egin nahi diet gure borrokan parte hartu nahi duten guztiei, gure kontzentrazioetara gonbidatuta baitaude. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzue, bidali mezu elektroniko bat aroztegiagelditukodugu@ni.eus helbidera, kontzentrazioak noiz diren eta abar jakiteko. Beharrak daudenean, pertsonak nahi dutenean hurbildu daitezke, baina hobe da gurekin harremanetan jartzea hobeto antolatzeko

[Castellano]

Ante la lucha que se est谩 llevando a cabo estos d铆as en Lekaroz (Valle del Bazt谩n, Nafarroa) contra el proyecto de Aroztegia, desde La Haine charlamos con Garbi帽e, una de lxs activistas que est谩n en pie de guerra contra dicho desprop贸sito, al que no dudan en calificar de “pelotazo urban铆stico”.

驴En qu茅 consiste el proyecto de Aroztegia?

El proyecto de la carpinter铆a es un pelotazo urban铆stico que se pretende realizar en el municipio de Lekaroz. Al fin y al cabo, ah铆 hay un palacio antiguo que se quiere reformar y luego un campo de golf y 228 viviendas.

驴Qu茅 impacto tendr铆a este proyecto en el entorno de Baztan?

Por un lado, vemos que estas tierras son todas r煤sticas, y que quieren llenarlas de cemento, son 40 hect谩reas. Y, en este sentido, aumentar铆an los problemas naturales que hemos tenido con el agua. Y si todas estas tierras no se mueven todo lo que destruyen, talar 谩rboles, etc., eso tendr铆a un impacto medioambiental tremendo.

驴En qu茅 situaci贸n jur铆dica se encuentra actualmente el proyecto?

Este proyecto se tramit贸 en su d铆a en 2015 como el plan que ha dado origen a la actividad t茅cnica municipal, lo que significa que tanto al Ayuntamiento como a las entidades locales se les ha quitado el control sobre el proyecto, ya que se ha gestionado desde el Gobierno de Navarra. Eso por un lado, pero por otro lado, entre los permisos que tienen en la actualidad s铆 hay un informe desfavorable del Pr铆ncipe de Viana sobre la autorizaci贸n del Palacio, por lo que la licencia previa est谩 paralizada. Luego hay otro asunto con la ermita. Junto al palacio hay una ermita que en realidad est谩 a nombre del pueblo en el seno del pueblo de Lekaroz, en los documentos antiguos que tenemos. Y la empresa lo ha hecho en nombre del plan local municipal y creemos que es ilegal, y eso tambi茅n est谩 ante el tribunal.

Luego hay una tercera cuesti贸n, la de la adjudicaci贸n de la obra, porque la adjudicaci贸n de la obra es un plan t茅cnico municipal, y eso es lo que se ha hecho mal. Que no se han cumplido correctamente las cl谩usulas sociales, etc. y hay una sentencia en la que esa adjudicaci贸n est谩 anulada. Por lo tanto, no deber铆an estar haciendo esa obra hoy en d铆a.

驴Cu谩l es la posici贸n de los partidos pol铆ticos ante el proyecto?

Lo que nosotros sentimos en este momento es, por un lado, un gran silencio, demasiado grande antes de esta situaci贸n. A nivel de Baztan, UPN, PSN y Geroa Bai, y yo tambi茅n lo creo, han apoyado el proyecto, aunque eh Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra se opusieron, pero luego, a nivel de Navarra, han podido paralizarlo o presionar al Gobierno de Navarra, y vemos que no se ha hecho la presi贸n necesaria para conseguirlo. Entonces yo dir铆a que en general no hay un compromiso real para parar este proyecto. Y como ocurre a menudo, las cosas que ocurren en el medio rural se tratan como un problema secundario, y creo que los pol铆ticos no han estado a la altura con este tema, y al final estamos en esa situaci贸n, porque no se le ha dado suficiente importancia.

驴Qu茅 acciones est谩is llevando a cabo para mostrar vuestro rechazo al proyecto?

Nosotros llevamos ya casi dos d茅cadas de lucha y hemos hecho de todo. Quiero decir, por un lado, que la movilizaci贸n social ha sido muy importante, que la ciudadan铆a se ha organizado y est谩 en contra, se han hecho consultas populares a nivel de Lekaroz y Baztan, hemos estado en el Parlamento, nos hemos reunido m谩s de una vez con diferentes partidos y tambi茅n hemos trabajado en la socializaci贸n en el 谩mbito de Baztan, tambi茅n en los 谩mbitos jur铆dicos. Por eso, el primer proyecto qued贸 en suspenso. Vista la situaci贸n actual, el agotamiento de todas las dem谩s v铆as, hemos decidido organizar a la ciudadan铆a y paralizar el proyecto.