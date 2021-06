[Euskara]

NAFARROAKO PRESIDENTEAK ETA TRENBIDEA

Joan den astean, Parlamentuan, egungo presidente Chivitek berretsi egin zuen AHT/PHT eraikitzeko bidean aurrera jarraitzea , Nafarroak bere garapenerako ezinbesteko inbertsioa duelakoan. Honaino ezer berririk ez, azken 25 urteetan foru presidenteek errepikatu dituzten betiko propaganda eta gezurrak.

Sanz presidenteak AHT/TAP eraikitzeko hitzarmena sinatu zuen Blanco ministroarekin, baina ez zen ez epeetan ez helburuetan bete; eta Nafarroako trenbideak zerbitzuen eta langileen odoljarioarekin jarraitu zuen, murrizketekin eta pribatizazioekin. Barcina presidenteak alderdi politikoen legez kanpoko finantzazio irregularrei lotutako bankuek eta eraikuntza-enpresen trenaren diseinuarekin jarraitu nahi izan zuen, baina motel, oso motel.

Eta Barkos presidentea iritsi zen “aldaketaren” gobernura, eta, M. Rajoyren gobernuaren babesarekin, AHTko lanak aurreko 20 urteetan baino gehiago azkartu ziren . Eta hori indarrean zegoen Corellarrak eta Pepinek sinatutako hitzarmenik gabe. Hori ez zen aldaketa bat izan, hori denoi ziria sartzea izan zen. Eta duela bi urtetik hona, gure erkidegoaren buru den Chivite cirbonerak, Estatuko Gobernuko presidentearen antzeko gobernu-koalizio batean, aurrera jarraitzen du AHT/TAP inposaketarekin.

Trena benetan hain ona bada, zergatik Corellako batek eta Cintruenigoko beste batek ez dute ezer egin Castej贸n – Soria linea berriz irekitzeko? Zergatik ez dute holako neurri bat hartu haiek jaio eta bizi diren herriei eta herritarrei mesede egiteko? Zergatik ez du, 25 urte hauetan, lau foru presidenteetako inork Nafarroako trenbide zerbitzua sortu, mantendu eta hobetzeko hitzarmenik sustatu eta babestu? Zergatik ez dute deus egin egun pertsonen zein salgaien garraiorako gutxiegi erabiltzen den trazatua hobetzeko?

AHT/TAP babestu duten, babesten duten eta babesten jarraituko duten Nafarroako presidenteek ez dute azken 25 urteotan azpiegitura hori eraikitzeko beharra frogatzen duen txosten, dokumentu edo azterketarik aurkeztu.

Espainiako eta Europako kontu-auzitegiek, unibertsitateko hainbat zientzialari eta irakasleren azterlanek, trenbidea garraio publiko eta sozial gisa defendatzeko plataformek, zenbait sindikatuk, talde ekologistek eta Sustrairen Tren Publiko eta Sozialaren alternatibak erakutsi dute Nafarroan herritarrok, jarduera ekonomikoek, ingurumenak eta landa-inguruneak behar duguna egungo trenbide-azpiegitura aprobetxatzea eta hobetzea dela, Tuteran eta Iru帽ean AHT/TAPerako geltoki berriak egin gabe.

Klimaren, energiaren eta mineralen krisiak, osasun publikoan eta ingurumenean gaineko eragin larriak eta gure egungo kontsumo-eredua kolapsatzeko arriskua izan arren, gobernuen buruek benetako ekozidak izaten jarraitzen dute. Ekozida horiek enpresen eta kartelen interesak baino ez dituzte ordezkatzen eta defendatzen, baliabide publikoak etengabe xahutuz eta bizitzarako hain beharrezko diren zaintza-, hezkuntza-, osasun- eta zerbitzu sozial sistemak eraitsiz.

Sinatuta: Pablo Lorente Zapater铆a, Sustrai Erakuntza fundazioaren kidea.

Nafarroan, 2021ko ekainaren 23a.

Sustrai Erakuntza Fundazioa

Web orrialdeak: www.sustraierakuntza.org eta www.fundacionsustrai.org

Posta elektronikoa: sustrai@sustraierakuntza.org

[Castellano]

Presidencias navarras y ferrocarril

La pasada semana en sede parlamentaria, la actual Presidenta Chivite se reafirm贸 en seguir adelante en la imprescindible construcci贸n del TAV/TAP como gran inversi贸n que necesita Navarra para su progreso y no quedarse aislada. Hasta aqu铆 nada nuevo tanto en la propaganda como en las mentiras que llevan diciendo en los 煤ltimos 25 a帽os las presidencias forales.

El presidente Sanz con el ministro Blanco firmaron un convenio de construcci贸n del TAV/TAP que ni se ha cumplido en plazos ni en objetivos, mientras el ferrocarril en Navarra segu铆a su hemorragia de servicios y personal, con recortes y privatizaciones. Con la presidenta Barcina continu贸 el guion dise帽ado, pero avanzando muy poquito en la construcci贸n de obra civil de la infraestructura del avi贸n sobre ra铆les, que imponen principalmente desde despachos bancarios y empresas de construcci贸n, vinculadas casi todos y todas a financiaciones irregulares e ilegales de partidos pol铆ticos defensores del TAV/TAP.

Y lleg贸 la presidenta Barkos al frente del gobierno “del cambio” y con el apoyo del gobierno de M. Rajoy, propici贸 que en cuatro a帽os se avanzaran las obras m谩s que en los casi 20 a帽os anteriores . Y sin el convenio vigente firmado por el Corellano y Pep铆n. Eso no es un cambio es un cambiazo. Y desde hace dos a帽os la Cirbonera Chivite que preside esta nuestra comunidad, en una coalici贸n de gobierno, similar por cierto a la del Presidente del Gobierno del Estado, sigue adelante con la imposici贸n del TAV/TAP.

Si de verdad es tan bueno el ferrocarril, que no el TAV/TAP, 驴por qu茅 uno de Corella y otra de Cintru茅nigo no han hecho nada por reabrir la l铆nea Castej贸n – Soria, sus pueblos de nacimiento y residencia se ver铆an beneficiados por tal medida? 驴Por qu茅 en estos 25 a帽os no se ha fomentado y apoyado desde las cuatro presidencias forales convenios para crear, mantener y mejorar el servicio ferroviario en Navarra en el actual trazado, que est谩 infrautilizado tanto para el transporte de personas como de mercanc铆as?

El presidente y las presidentas navarras que han apoyado, apoyan y seguir谩n apoyando el TAV/TAP no han presentado un solo informe, documento o estudio que demuestre la necesidad de la construcci贸n de dicha infraestructura en estos 煤ltimos 25 a帽os.

Las decenas de informes a nivel de tribunales de cuentas, espa帽oles y europeos, de varios estudios e informes de cient铆ficos y docentes universitarios, de plataformas en defensa del ferrocarril como transporte p煤blico y social, algunos sindicatos, grupos ecologistas y nuestra propuesta desde Sustrai del TPS frente al TAV/TAP , entre otras, hemos demostrado que lo que necesitamos las personas, empresas y el medio ambiente y rural en Navarra es aprovechar y mejorar la actual infraestructura ferroviaria no haciendo nuevas estaciones en Tudela e Iru帽ea precisamente para el TAV/TAP.

Con la que est谩 cayendo y va a venir por la crisis clim谩tica, energ茅tica y de minerales, afectando a la salud p煤blica y medioambiental como antes no se hab铆a conocido y colapsando de forma irreversible y en breve plazo nuestro actual modelo de consumo, seguimos teniendo al frente de los gobiernos a verdaderos ecocidas que solo representan y defiende los intereses de empresas y c谩rteles de la corrupci贸n continuada y continua de los recursos p煤blicos que expolian sin ning煤n rubor, propiciando con ello los recortes en sanidad, educaci贸n, cuidados y servicios sociales y p煤blicos tan necesarios para la vida de todas y todos.

Firmado: Pablo Lorente Zapater铆a, miembro de la fundaci贸n Sustrai Erakuntza.

En Navarra, a 23 de junio de 2021.