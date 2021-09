* Este art铆culo fue publicado originalmente en ‘El Otro Pa铆s’

[Euskara]

PRESO POLITIKOOK EUSTEN DARRAIGU

Azkenengo hilabete hauetan astero ari gara izaten preso politikoon lekualdaketa eta bizibaldintzetan gauzatzen ari diren hobekuntzen lekuko. Honek ez du ezer berririk suposatzen baldin eta estatuko gobernu ezberdinek horrelako mugimenduak gauzatu izan dituztela aintzat hartzen badugu. Are, mugimendu horien oinarrizko helburua ziria sartzea izan dela kontuan hartzen badugu, hau da: 鈥渂akea presoen truke鈥 gauzatzea.

Euskal presoen kasuan, gauza jakina da espazio politiko eta sozial zehatz batzuetan ilusio eta itxaropenezko sentimenduak piztu egin direla. Aldiz, lehen aldia da zeinetan jaioterritik hurbil daudela, 40 urtez mantendu den estatutu-ahalduntzaren ez-betetzea eta gero, euskal espetxeetan amaitzeko aukera errealarekin. Kasu honetan Estatuak, eta bere zergatiak izkutatzeko helburuz, mugimendu berri hau ahalbidetuko luketen kontzesio batzuk filtratu egin ditu. Honen ondorioz eztabaida egoera berri honek eragindako kontraesanen ingurukoa izan da: eztabaida ideologikoa; etikoa eta morala; egokitasun taktikoa eta proiekzio estrategikoa, etab. Adibide bat jartzearren, arreta eman zidan lagun batek bisita batean gai honen honen aurrean kalean sentitzen zenaren inguruan galdetzerakoan eman zidan erantzuna: 鈥渮ain egotea鈥. Nire 鈥渆zustekoa鈥 honetara zetorren: historikoki, presoen auzia, euskal langileriaren interes orokorrak, gure nazioaren Autodeterminazio eskubidea barne hartuta, defendatzeko oinarri nagusienetako bat izan da; eta, errepresaliatuekin batera esistitutako erabateko sintoniaren ondorioz, euren eskubideen defentsan piztutako elkartasun aktibo eta borrokalaria mantendu izan delako.

Sakabanaketa politika kriminalaren edota preso politikoarekiko, bere printzipio demokratikoekiko ukoa lortzea helburu izanda, militantea eta bere senide eta hurkoekiko, eraso, mehatxu eta xantai modura ezarritako baldintza gogorrenen aurkako salaketa eta zilegitasuna kentzeko xedez mantendutako presioa miresteko modukoa bezain kontsekuentea izan da.

Kartzeletatik, gu makurrarazteko helburuz burututako saiakera guztiak ukatu ditugu, damuketaren ariketara gerturatzen gaituzten, berrikuste kritikoan oinarrituta dauden eta barkamena eskatzera eta eragindako kalteak erreparatzeko konpromezua adieraztera daramaten euren banakako tratamenduak eta legalitatearen onarpena kasu. Honekin kunplitu ahal izateko baldintzak gure lehenaldi militantea izkutatzeko asmoz burututako apostasia ideologiko eta politikoaren bidez baino ezingo lirateke bete, hau da, euskal nazioaren etorkizuna eta, zehazkiago, bere langileriaren gaineko hipoteka ezartzea onartzearen bidez.

Aldi berean, burgesia nazionalek ezartzen duten formalismo abstraktu eta mugatutik urrun kokatzen den askatasun eta demokrazia aurreratuago baten aldeko konpromezua adieraztearekin batera, duintasun eta erabakitasun eredu zein ARMA BOTERETSUA izan dira zapalkuntzaren aurrean masen eskubideen defendatzailea bilakatutako preso politikoaren eskubideen alde herri eta hirietan jorratutako ELKARTASUNA eta burututako MOBILIZAZIOA. Zenbaezainak dira helburu honekin burututako agitazio eta propaganda kanpainak, manifestazioak, indar errepresiboekin izandako istiluak, sabotaiak eta askotariko desobedientzia zibileko adibideak.

Aktibitate honi guztiari esker aipatutako helburuarekin diseinatutako erreakzioaren eraikuntza juriko eta politikoek zein 鈥淟angraitz Bidea鈥 bezalako egitasmo iruzurti eta zatikatzaileek porrot egin izan dute. Egitasmo horiek gutxien ideologizatutako banako abenturazale batzuengan baino ez zuten arrakasta eskasa izan. Bestera esanda, euskal herriaren osotasuna kolpatzen duten arazoekiko kezka eta konpromezua, euren arazo indibidualen aldean huskeria baino ez zirela ulertzen zutenengan.

Ezarritako legalitatearen alde konbertitutako banako berria, hau da, damutua, BORROKA IRAULTZAILEAren 鈥渁katsa鈥 eta 鈥渆rrakuntza鈥 adierazteko ikur gisa aurkezteko saiakerek ez zuten fruiturik eman lehenaldian, hortaz, ezin ditzakete orainaldian eman.

Estatu Faxista Espainolak zapaltzen dituzten nazio ezberdinetako langileen eskubide politiko eta sozialen aurkako erasoak hor daude oraindik, eta gerora burgesia txikiak onartutako 鈥淎lderdien Legea鈥 edo 鈥渄ena da ETA鈥 bezalako legerietara jo gabe denak izan gara Estatuaren batasun oligarkikoa mantentzeagatik noraino iristeko prest daudenaren (155 artikulua, milaka errepresaliatu eta zauritu, espetxea, erbestea,鈥) lekuko. Zerbait aldatu da gaur egun. Estatuak, pairatzen duen etengabeko krisiaren azkartzearen aurrean bizirauteko aukera eman diezaiokeen oxigenoaren premia larriz, Ezker Abertzalearen laguntza izan du. Horren bidez, bere legalitatearekiko edozein hurbiltze eta asimilazio, errealitate ekonomiko, sozial eta politikoa eraldatzeko konpromezu iraultzailearen ustezko 鈥渉utsaltasuna鈥漴en adibide garbitzat aurkezten eta erabiltzen saiatu egiten da. Definitu gabeko 鈥淟angraitz Bidea 2.0鈥 moduko baten bidez, herri abanguardiaren presoa bere 鈥渄elituagatik鈥 damututako gaizkile gisa aurkeztu nahi dute, eragin duen 鈥渒altearekin鈥 enpatia azaltzen duena eta bide batez, 鈥渂ere ardura鈥 ekonomikoa ordaintzeko konpromezua bere gain hartzen duena etab. behin hau guztia onartuta, 鈥渟oilik鈥 faltako zaio Tratamendu Batzordeek ezarritako banakako programak betetzea, bere Estatuaren eta jendartearen segurtasunarekiko erabateko bermeak betetzen direnaren konfidantza sortzeko eta 鈥渆rreinsertzio soziala鈥漴en alde ekinez.

Giro honetan, eta faxismo espainolaren merkatuaren menpe zapaldutako nazio ezberdineko proletargoaren interes orokorren mesedetan, preso politikook BORROKAREN BIDEZ, garapen eta eboluzio demokratikoan gure egindako PRINTZIPIO eta KONPROMEZU SAKONAK saldu barik eusten darraigu.

Zer preso politikok behar du bergizarteratze programarik edo bere antzerako ikuskizunik? Gu ofizialak, mekanikariak, irakasleak, margolariak, dendariak, administratiboak,鈥 gara. Jendartearen gehiengoa bezala, gure bizitzak beldur eta ziurgabetasunengandik urrun garatu ahal izateko lanpostu bat izatea da behar dugun gauza bakarra. Gure klaseko kideekin batera langileok eskatzen ditugun duintasun eta egonkortasun sozialerako bermeak aldarrikatzeko manifestazioetan egoteko beharra daukagu. Gure eginkizun politikoa jazarpen edo errepresiorik gabe burutu ahal izateko ANTOLATZEKO ESKUBIDEArekiko errespetua behar dugu. Ba al dago legalitatea onartzerik oportunismo politikoan eta erabateko porrotean erori barik? Ez, noski ez dagoela. Ez gutxienez gainerako herri indarrengan nahasmena eta norabide galera eragin gabe.

Mugimendu iraultzailearen kide bezala espetxe barruan mantentzen dugun ekinbide politikoa kaleko mugimenduan aurkitzen du bere isla eta lotura. Beraz, ez dago ekinbide hori modu metafisikoan, aldebakartasunetik edo isolatuki, 鈥渂arrura begira鈥 edo iluntasunean jorratzerik. Uste dut gure betebeharra inguratzen gaituzten eremu ilunen (zorigaitzez ez direla gutxi) gainean argia ematea dela, posizio idealistetara edo zuzenki liberaletara eramango gaituzten saiakera guztiak modu publiko eta argian salatzea, nahiz eta saiakera horiek ENAMa zenak itxitako erresistentzia faseko itxura eta identitate-ohiturekin aurkezten diren.

Duela gutxi entzun izan dugu, sozialfaxismoaren ordezkari garbiena den eta kuarteletan inkomunikatutako emakumeen bortxaketak baimentzen dituen Barne Ministroa daukan 鈥渉istoriako Gobernu demokratikoenaren鈥 (posible al da halako hipokresia!) Presidentearen ahoan eta 鈥淧roc茅s鈥漚ri lotutako bederatzi preso katalandarren baldintzatutako (pozoindutako) indultuaren harira: 鈥渂ada zigorrerako une bat eta barkamenerako beste bat鈥 (azken hau aurrekoaren baieztatze gisara). Abisu moduko hau film erromantiko baten soinu banda izan zitekeen baina ez, zoritxarrez lehen aipatutakoak, talde parapolizial eta militarren bidez estatu terrorismoaren antolaketa zigorgabea burutu izan dutenak, defendatzen duten kapital finantziariaren irabaziak arriskuan egon daitezkeen herrialdeetan estatu kolpeak prestatu dituztenak, katalandar autonomia ezereztatzen lagundu dutenak,鈥.. aldarrikatzen dutena da.

Gainbehera betean dagoen eta erregimen espainolistaren zutabe argia den adiskidetzearen eta itun erreformisten bidea salbatzeko burgesia txiki nazioanalek egiten dituzten saiakerak alboratuz, nazio askapen prozesuari sektore hauen ideologia 鈥渇altak鈥 eragiten dion kaltea alboratuz, BATASUNEAN eta ERRESISTENTZIAN sakonduz mantendu behar gara.

Espetxeetako lubaki hauetatik, preso politikooi, gure senide eta lagunei ezarri zaigun zigor kriminal guztiarekin: isolamenduarekin, eraso eta mespretxuekin, osasun arreta ezak eragindako erailketekin, honek guztiak eragindako arazo psikiko eta fisikoekin, gu suntsitzeko bizi erregimen gogorrenarekin (Lehen Gradua),鈥.. posizio horietan mantendu behar gara. Askatasun politikoen aurkako erasoak eta errepresioa salatu egiten duten sektore sozialen zalantzagabeko babesarekin, gure AMNISTIA aldarrikatzen dutenekin鈥. Ez dugu zuen 鈥渒unetetako barkamenik nahi鈥, erailketa faxisten barkamenik nahi, kuarteletako tortura eta bortxaketena, ez dugu zuen barkamenik nahi ezta neurri errepresiboak edo lan eskubideak zein politikoak eta sozialak murrizten diren aldi berean eskeinitako BERGIZARTERATZERIK. KONBERTITUTAKOARI EDO ZAPALKUNTZAREN MENPEKOARI AITORTZEN DIOZUEN BARKAMENIK EZ DUGU NAHI. Alta, zuek ezartzen diguzuen zigorra betikoz zigortzeko aukera emango digun, aurrera egin eta hori gauzatu ahal izateko beharrezko bitartekoak eskuratzeko xedez, BATASUN FRONTE batean lan egin nahi dugu gainontzeko langileriarekin. Estatuak dituen bitartekoak behar ditugu, HERRI ERREPUBLIKA formarekin, oligarkiari etengabe kenaraziko dizkiogun konkista demokratiko guztiak defendatu ahal izateko, ustelkeria eta errepresioari aurre egiteko, lan sarraskiari, menperatze eta interbentzio inperialistari, zapaldutako nazioen Autodeterminazio eskubidearen zanpaketari,鈥.

Posizio politiko eta ideologikorik bazter utzi gabe mantenduz eta leku anitzetako (Catalunya, Madril, Euskal Herria, Valentzia, Gaztela, Galiza, Andaluzia,鈥) ELKARTASUN eta BABESArekin batera, preso politikook faxismoa gelditu asmo duen prozesu demokratikoarekin bat egiten dugu, zutik mantenduz. Nire ustez, unekoak bezalako garaietan, oportunismoaren eta ideologia arrotzen infiltraziorako bitartekorik eraginkorrenak GURE PRINTZIPIO IRAULTZAILEEN INDARTZEA ETA ZAINTZA da.

Zutik eta eusten darraigu.

Daniel Pastor Alonso,

Zuerako espetxetik.

[Castellano]

LOS PRESOS POL脥TICOS CONTINUAMOS RESISTIENDO

Desde hace unos meses venimos asistiendo a un goteo de traslados y mejoras en el r茅gimen de vida de los presos pol铆ticos. No resultar铆a novedoso teniendo en cuenta que durante el transcurso de sucesivos gobiernos estatales, este tipo de movimientos se han realizado, fundamentalmente, con la pretensi贸n de vender 鈥済ato por liebre鈥, o lo que es lo mismo: paz por presos.

En el caso de los presos vascos, resultan bastante obvios los sentimientos de esperanza e ilusi贸n que se han instalado en determinados espacios pol铆ticos y sociales. No obstante, es la primera ocasi贸n en la que se encuentran en c谩rceles pr贸ximas a su lugar de origen, con la posibilidad real de acabar en c谩rceles vascas con el traspaso de competencias como la de prisiones, tras 40 a帽os de incumplimiento estatutario. El Estado en este caso, y para ocultar sus propios motivos, ha filtrado una serie de cesiones realizadas, que favorecer铆an esta nueva maniobra. Como consecuencia, el relato en torno a este tema ha circulado alrededor de las contradicciones que esta situaci贸n ha generado: Debate ideol贸gico; moral y 茅tico; conveniencia t谩ctica y proyecci贸n estrat茅gica, etc. Por poner un ejemplo, me llam贸 la atenci贸n la respuesta dada por una amistad durante una visita, a la pregunta sobre qu茅 sentimientos exist铆an en la calle ante este asunto: 鈥淪e est谩 a la expectativa鈥. Mi 鈥渟orpresa鈥 vino motivada porque hist贸ricamente el tema de los presos ha sido uno de los ejes principales sobre el cual se defend铆an los intereses generales de los trabajadores vascos incluyendo el derecho a la autodeterminaci贸n de nuestra naci贸n, y en sinton铆a como represaliados por los mismos, se ejerc铆a una solidaridad activa y combativa en la defensa de sus derechos.

La denuncia y deslegitimaci贸n de la criminal pol铆tica de dispersi贸n, as铆 como de las condiciones m谩s severas aplicadas contra el preso pol铆tico, ejercidas como medio de agresi贸n, amenaza y chantaje constante contra el militante, sus familiares y amigos, con la pretensi贸n de buscar la renuncia pol铆tica de sus principios democr谩ticos, ha sido digna de admiraci贸n y consecuente.

Desde las c谩rceles, neg谩ndonos a aceptar los sucesivos intentos por hacernos claudicar; con sus tratamientos individualizados y el reconocimiento de la legalidad, basados en la revisi贸n cr铆tica que nos aproxima a la figura del arrepentimiento y, por lo tanto, se pide perd贸n y compromiso de reparar los da帽os ocasionados, etc. Circunstancias 茅stas que s贸lo se podr铆an producir realizando una apostas铆a ideol贸gica y pol铆tica que ocultara nuestro pasado militante, hipotecando con ello el futuro de la naci贸n vasca y su clase obrera en particular.

En paralelo, desde las calles de pueblos y ciudades, la SOLIDARIDAD Y MOVILIZACI脫N por los derechos del prisionero pol铆tico como defensor de los derechos vulnerados de las masas ante la opresi贸n, han resultado ser un ARMA PODEROSA y ejemplo de la dignidad y convicci贸n con el compromiso por una libertad y democracia m谩s avanzada, lejos del formalismo abstracto y limitado que marcan las burgues铆as nacionales. Ser铆an incontables las campa帽as de agitaci贸n y propaganda, manifestaciones, enfrentamientos con las fuerzas represivas, sabotajes y todo tipo de desobediencia civil que se ha realizado para esos fines.

Con toda esta actividad, las construcciones jur铆dicas y pol铆ticas de la reacci贸n, se vieron impotentes ante el fracaso de los planes de distracci贸n y de disgregaci贸n dise帽ados para tal efecto, como la denominada 鈥淰铆a Nanclares鈥. Pretensiones que, por otra parte, obtuvieron un escaso 茅xito s贸lo consolidado en los individuos menos ideologizados y aventureros; aquellos cuya empat铆a y compromiso con los problemas que acosan al conjunto del pueblo vasco, pasaban de refil贸n ante los suyos propios.

El tratar de presentar la figura del arrepentido, del converso a la legalidad vigente, como icono para mostrar lo err贸neo y equivocado de la LUCHA REVOLUCIONARIA, no obtuvo sus frutos entonces, ni por tanto tampoco los puede tener hoy en d铆a.

Los ataques a los derechos pol铆ticos y sociales de los trabajadores de las distintas naciones oprimidas por el Estado fascista espa帽ol siguen ah铆, y sin remontarme a legislaciones como la Ley de Partidos o el 鈥渢odo es ETA鈥, con su posterior aceptaci贸n por la peque帽a burgues铆a nacionalista, todos hemos sido testigos en el caso catal谩n, hasta qu茅 punto est谩n dispuestos a llegar para mantener la unidad olig谩rquica de Estado (art铆culo 155, miles de reprimidos y heridos, c谩rcel, exilio鈥). Pero hoy algo ha cambiado, y el Estado en su b煤squeda constante de ox铆genos que le permita sobrevivir a la agudizaci贸n de la crisis permanente en la que se encuentra, ha encontrado la ayuda de la Izquierda Abertzale, y trata de presentar y usar todo acercamiento y asimilaci贸n de su legalidad, como el ejemplo vivo de esa supuesta 鈥渋nutilidad鈥 del compromiso revolucionario para transformar la realidad econ贸mica, social y pol铆tica. Intenta en una suerte no definida de 鈥淰铆a Nanclares 2.0鈥 mostrar al preso de la vanguardia popular como un mero delincuente arrepentido de su 鈥渄elito鈥, emp谩tico con el 鈥渕al鈥 que ha generado y presto a someterse para pagar 鈥渟u responsabilidad鈥 econ贸mica鈥 etc. Una vez aceptado esto ya 鈥渟贸lo鈥 queda comprometerse a realizar los programas individualizados que dictan las Juntas de Tratamiento, gan谩ndose su confianza para poder acceder a esa reinserci贸n social con garant铆as plenas para la seguridad de su sociedad y su Estado.

Con este panorama y por fortuna para los intereses generales del proletariado de las distintas naciones sometidas al mercado del fascismo espa帽ol, los presos pol铆ticos seguimos resistiendo sin rendir ni claudicar nuestros PROFUNDOS PRINCIPIOS Y COMPROMISOS adquiridos mediante la LUCHA en el desarrollo y evoluci贸n democr谩tica.

驴Qu茅 preso pol铆tico necesita de programas de reinserci贸n, o de su teatralizaci贸n?. Somos oficiales, mec谩nicos, profesores, pintores, tenderos, administrativos鈥贸lo necesitamos, como la mayor铆a de la sociedad, trabajar para poder desarrollar nuestras vidas lejos de los temores e incertidumbres; necesitamos estar junto a nuestros compa帽eros de clase en las manifestaciones que reivindican la dignidad y garant铆as de estabilidad social que demandamos los obreros; pedimos el respeto de nuestro DERECHO A ORGANIZARNOS y poder realizar nuestra actividad pol铆tica sin persecuci贸n o represi贸n. 驴Se podr铆a aceptar la legalidad sin deslizarnos con ello por la pendiente de la bancarrota y el oportunismo pol铆tico?. No, claro que no se puede. No al menos sin trasladar la confusi贸n y p茅rdida de rumbo al conjunto de las fuerzas populares.

Nuestra actividad pol铆tica dentro de las prisiones como miembros del movimiento revolucionario tiene su reflejo y conexi贸n con el movimiento pol铆tico del exterior y, por tanto, no debiera realizarse de manera metaf铆sica, unilateral o aislada, en una especie de 鈥減uertas para adentro鈥, en la oscuridad. Creo que es nuestro deber aportar luz sobre todas las zonas oscuras que nos rodean (que desgraciadamente no son pocas) realizando de manera p煤blica y clara la denuncia de todo intento por llevarnos a posiciones idealistas o directamente liberales, que tratan de cercarnos empleando incluso los h谩bitos y la costumbre de identidad con la fase cerrada de resistencia del pasado MLNV.

Recientemente escuch谩bamos unos de los esl贸ganes esgrimidos tras los indultos condicionados (envenenados) que les han aplicado a los nueve presos del 鈥淧roc茅s鈥, de manos del Presidente del Gobierno 鈥渕谩s democr谩tico de la historia鈥, m谩s bien representante del social-fascismo y con ministros de una talla tan 鈥渄emocr谩tica鈥 como el de Interior, que permite, entre otras, la violaci贸n de mujeres incomunicadas en los cuarteles de la Guardia Civil, diciendo 鈥淗ay un momento para el castigo y otro para el perd贸n鈥. Y este aviso a navegantes, sonar铆a como una banda sonora de una pel铆cula de amor, si no viniera de los mismos que entre otras lindezas como la antes mencionada, y teniendo todos los instrumentos legales que ofrece el Estado, no hubieran transitado impunes por la organizaci贸n del terrorismo de Estado con sus grupos parapoliciales y militares; la preparaci贸n de golpes de Estado en pa铆ses donde su capital financiero corre el riesgo de menguar sus ping眉es beneficios; o la m谩s reciente colaboraci贸n para suspender la autonom铆a catalana, etc鈥

As铆 y todo, y a pesar del intento de las peque帽as burgues铆as nacionales por salvar de la decadencia v铆a conciliaci贸n y pactos reformistas al r茅gimen espa帽olista; a pesar del perjuicio que ocasiona la 鈥渇alta鈥 de ideolog铆a de estos sectores al proceso de liberaci贸n nacional, debemos perseverar en la UNIDAD y RESISTENCIA.

Desde estas trincheras penitenciarias, y con todo el castigo criminal que se nos ha aplicado a los presos pol铆ticos, a nuestros familiares y amigos, aislamiento, agresiones y vejaciones, asesinatos por desatenci贸n m茅dica, la dispersi贸n con su secuela de accidentes, los problemas f铆sicos y ps铆quicos que esto acarrea, con el r茅gimen de vida m谩s estricto para acabar con nosotros (primer grado) etc. Pero tambi茅n con el apoyo resuelto de cada vez m谩s sectores sociales que denuncian la represi贸n y vulneraci贸n de libertades pol铆ticas, que reclaman nuestra AMNIST脥A, les dir铆a: No queremos vuestro 鈥減erd贸n de las cunetas鈥; de los asesinatos fascistas; de las torturas y violaciones en los cuarteles; no queremos vuestro perd贸n ni REINSERCI脫N, mientras legisl谩is reformas represivas, recort谩is derechos sociales, laborales y pol铆ticos. NO QUEREMOS VUESTRO PERD脫N DEL CONVERSO Y SUMISO A LA OPRESI脫N. Y, sin embargo, deseamos esforzarnos junto a la clase trabajadora en la creaci贸n de un frente UNITARIO que nos permita avanzar y dotarnos de los instrumentos necesarios para poder castigar vuestro castigo; anhelamos disponer de los medio que cuenta el Estado, en forma de REP脷BLICA POPULAR, para proteger las conquistas democr谩ticas que poco a poco iremos arrebatando, no sin resistencia, a la oligarqu铆a; a la corrupci贸n y saqueo de los trabajadores; a la represi贸n; a la intervenci贸n y dominaci贸n imperialista; a la negaci贸n de la autodeterminaci贸n para la naciones oprimidas鈥

Sin ceder una m铆nima posici贸n ideol贸gica o pol铆tica, con el concurso y APOYO SOLIDARIO de Catalunya, Madrid, Euskal Herria, Pa铆s Valenci谩, Castilla, Galiza, Andaluc铆a 鈥, los y las presas pol铆ticas hemos logrado mantenernos firmes y unidos en el proceso democr谩tico que pretende frenar al fascismo. Bajo mi punto de vista, en momentos como los actuales, la mejor herramienta para evitar la infiltraci贸n de ideolog铆as ajenas y oportunistas es el FORTALECIMIENTO Y VIGILANCIA DE NUESTROS PRINCIPIOS REVOLUCIONARIOS. Seguimos resistiendo.

Daniel Pastor – Prisi贸n de Zuera