–

De parte de Nodo50 October 24, 2022 234 puntos de vista

Por Ibai Azparren. Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2022.

Personas que sufrieron torturas en Nafarroa por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad participaron en un taller de cuidados y compartieron reflexiones sobre los malos tratos y los pasos a dar en t茅rminos de reparaci贸n. El estudio oficial, similiar al de la CAV, avanza en el herrialde, donde la tortura tiene m谩s de mil caras.

Desde la Red de Torturados de Nafarroa se subray贸 la importancia de ofrecer espacios 芦seguros禄 para que las personas que han sufrido tormento f铆sico o psicol贸gico a manos de las FSE puedan ubicar lo vivido, dimensionarlo adecuadamente y encargarse del cuidado mutuo. Por ello, el pasado s谩bado organizaron un pionero taller con la colaboraci贸n de varios expertos dirigido a las personas supervivientes de esta pr谩ctica organizada y sistematizada.

Personas detenidas y torturadas en las d茅cadas de los 80 y 90 compartieron di谩logo con generaciones m谩s j贸venes en este taller paritario que Roxika Iriarte, miembro de la Red, califica como 芦un primer paso禄. 芦Desde que pusimos en marcha la Red, un auzolan en definitiva, para identificar el n煤mero de casos de tortura que ha habido en Nafarroa, encontramos enormes resistencias por parte de mucha gente a la hora de ponernos frente al espejo y reconocer lo vivido; se identifican bloqueos emocionales禄, asegura.

Fue entonces cuando crearon un grupo de 芦cuidados禄 que cuenta con la ayuda de psic贸logos especializados en este tipo de terapias. Maitane Arnoso, doctora en Ciencia Pol铆tica y profesora e investigadora del Departamento de Psicolog铆a Social de la UPV/EHU, fue, junto a las psic贸logas Olatz Barrenetxea y Jeannette Ruiz, una de las expertas que coordin贸 el taller, ideado para estimular la reflexi贸n sobre las posibilidades de reparaci贸n, explica. Y a帽ade que, por otro lado, 芦hemos querido estimular la reflexi贸n sobre c贸mo puede exigirse una reparaci贸n oficial, pero tambi茅n sobre c贸mo puede ser deseable pensar en estrategias autogestionadas de reparaci贸n禄.

Arnoso cree, asimismo, que es 芦fundamental禄 compartir con los y las dem谩s la experiencia de la tortura, sobre todo debido a que una buena parte de la estrategia de esta pr谩ctica, del mecanismo empleado, estaba dirigido a 芦generar culpas individuales que machacan al individuo y en parte son responsables del silencio posterior禄. Cuando se comparte lo ocurrido, y se va comprendiendo colectivamente la estrategia de la tortura, 芦pueden desencadenarse procesos muy liberadores禄, afirma, a pesar de que 芦es obvio que existe el derecho al silencio, a no contar禄.

Primera fase

Existe una condena del Tribunal Europeo de derechos Humanos (TEDH) por 芦trato inhumano禄 y cuatro m谩s por no investigar. Entre los a帽os 1961 y 2012 ha habido personas torturadas de unas 80 localidades de Nafarroa. Ante esta situaci贸n, la puesta en marcha de una investigaci贸n fue una de las demandas crecientes por parte de la la Red de Personas Torturadas desde su fundaci贸n, y fue en junio cuando el Gobierno de Nafarroa activ贸 un estudio oficial sobre la tortura para suplir un vac铆o evidente desde que en 2017 el Instituto Vasco de Criminolog铆a (ICAV) diagnosticara lo ocurrido en la CAV, recogiendo m谩s de 4.000 casos. La Red estima que en Nafarroa fueron m谩s de mil a lo largo de estas seis 煤ltimas d茅cadas en las que la tortura ha estado presente en todos los territorios de Hego Euskal Herria sin distinci贸n alguna.

En noviembre, la ICAV culminar谩 la primera fase de la investigaci贸n que lidera, en la que se ha iniciado el peritaje y han sido entrevistadas varias personas que no se sometieron al Protocolo de Estambul. 芦Son entrevistas personalizadas en las que conectas emocionalmente y puedes hacer crack; muchos dicen que nunca han contado lo que vivieron de esta manera y eso supone abrir un mel贸n, por lo que los cuidados son muy importantes禄, sugiere Iriarte para explicar la puesta en marcha del taller.

La ruptura que provoca la tortura se suele vivir como algo muy 铆ntimo, y puede costar compartirlo, de ah铆 que, en un principio, pueda existir cierta dificultad para lograr que muchas v铆ctimas concurran al proceso de ser reconocidas. 芦Cuando una milita en oposici贸n al Estado, y aunque sepa que la tortura no es legal, sabe que el Estado no va a ser benevolente si le cogen y eso ha llevado a mucha gente a normalizarlo y no denunciarlo禄, se帽ala Arnoso. Pero, adem谩s, 芦acudir a dejar tu testimonio a un espacio m谩s o menos institucional que sabes que, en el fondo, te sigue se帽alando, cuando menos, como opositor pol铆tico, tampoco debe ser sencillo禄, detalla.

El IVAC es 芦otra cosa禄, sostiene, pero matiza que 芦el deje institucional debe operar como resistencia禄. Con todo, destaca que el equipo es 芦meticuloso y fino禄, y espera que 芦pueda trabajar sin que se le pongan l铆mites en lo que puede y no puede decirse禄. 芦El reconocimiento -y documentar que eso que ha sido sistem谩ticamente negado ocurri贸- es indispensable禄, agrega, aunque cree importante que este tipo de trabajos vayan acompa帽ados de una 芦identificaci贸n concreta de los responsables, de los mecanismos que se utilizaron y que hicieron posible que ocurriese, as铆 como de recomendaciones de reparaci贸n que interpelen al Estado禄 espa帽ol.

Adem谩s, la profesora e investigadora de la UPV cree que el Estado deber铆a tener un compromiso con la difusi贸n social. 芦No se trata s贸lo de hacer un informe del que se enteren las v铆ctimas: luego hay que socializarlo, difundirlo, trabajar con 茅l en las escuelas, en los barrios禄 en aras de convertirlo en una herramienta de trabajo comunitario para que realmente 芦se pueda reflexionar sobre la tortura como estrategia de control social y sensibilizar a la poblaci贸n de que no es una herramienta tolerable en una sociedad democr谩tica禄.

El Estado espa帽ol, en pa帽ales

Iriarte contempla la investigaci贸n como un objetivo pero no como la meta final. 芦El informe debe ser una palanca para que haya reconocimiento, reparaci贸n y garant铆as de que no se repita lo sucedido禄, precisa. Pero, tambi茅n, se帽ala que es esencial para 芦poner sobre la mesa otros relatos禄 ante la adulteraci贸n los par谩metros hist贸ricos y pol铆ticos del conflicto vasco, y completar 芦otra foto en la historia de Eukal Herria; no solo de cara al pasado, sino al presente, porque muchas que sufrimos torturas seguimos vivas, otras no, y necesitamos reconocimiento para vivir, porque vivimos con el mantra de la falta de pruebas y de la falta de credibilidad, algo que afecta psicol贸gicamente禄.

A falta de reconocimiento por parte de las instituciones, podr铆a parecer prematuro hablar de reparaci贸n, pero Iriarte indica que el proceso 芦no ser谩 lineal禄, sino contradictorio y enredado, y activar mecanismos como el taller pueden ser herramientas 煤tiles ante esos bloqueos ocasionados por parte de las instituciones.

La justicia transicional brinda un marco constructivo en todo este 谩mbito, tanto desde el punto de vista de los derechos humanos como desde la resoluci贸n del conflicto. Implica, entre otras muchas cosas, reconocer el da帽o causado y la responsabilidad pol铆tica. Arnoso ha participado, en ese sentido, en el estudio de las violaciones de derechos humanos en pa铆ses como Chile y Argentina. 芦En los pa铆ses del Cono Sur se han implementado pol铆ticas estatales de derechos humanos desde una perspectiva integral: han instaurado comisiones de la verdad, han juzgado a responsables, han acompa帽ado con programas psicosociales espec铆ficos a los testigos en los juicios, han proporcionado indemnizaciones econ贸micas a las v铆ctimas, han pedido disculpas en nombre del Estado, hay museos, lugares y fechas conmemorativas donde recordar y aprender de lo que pas贸. Aqu铆 estamos en pa帽ales禄, asegura.

En el Estado espa帽ol, pero tambi茅n en Euskal Herria, remarca Arnoso, existen 芦serias dificultades禄 para asumir la responsabilidad del Estado en la violencia que ha ejercido. 芦Lo que se asume es, en parte, la violencia perpetrada durante el franquismo, pero se invisibiliza la perpetrada en los a帽os de democracia, porque los responsables ya no son solo los franquistas, sino otros a quienes no se est谩 dispuesto a se帽alar -por ejemplo, la Polic铆a auton贸mica-禄, subraya. 芦Est谩 bien tomar medidas de reparaci贸n para las v铆ctimas de ETA, pero el Estado no se hace cargo de las v铆ctimas que 茅l ha generado, que ser铆a lo suyo禄, expresa.

芦Falta m谩s verdad y reconocimiento sincero, falta identificaci贸n de responsabilidades, garant铆as de no repetici贸n, indemnizaciones, disculpas sinceras y un plan de formaci贸n extenso en derechos humanos, que incluya tambi茅n poner en valor la movilizaci贸n social y la militancia pol铆tica como herramientas para el cambio social, que valide militar en espacios que cuestionen al Estado (y obviamente no hablo de ETA)禄, argumenta Arnoso. Y sentencia que 芦la literatura cient铆fica lo que nos se帽ala es que los Estados que toman medidas de justicia transicional presentan mejores 铆ndices de respeto a los derechos humanos en el futuro禄.

Foto: Roxika Iriarte, sufri贸 torturas en el a帽o 2010 y forma parte de la Red de Personas Torturadas de Nafarroa.

Cr茅ditos: Jagoba Manterola (Foku)

Fuente: Gara