–

De parte de La Haine September 27, 2021 83 puntos de vista

Cal脿bria 66 acollir脿, el dia 29 de setembre d鈥檈nguany, una taula rodona sobre l鈥檈utan脿sia i la relaci贸 del servei p煤blic com garant de l鈥檈xercici d鈥檜n dret individual i de l鈥檕bjecci贸 de consci猫ncia. La Llei Org脿nica 3/2021 ha introdu茂t en el nostre ordenament jur铆dic un nou dret individual: l鈥檈utan脿sia, 茅s a dir, la mort d鈥檜na persona de forma directa i intencionada a petici贸 informada, expressa i reiterada en el temps per la mateixa persona i que t茅 lloc en un context de patiment, atesa la malaltia incurable o sofriment que experimenta com inacceptable i que no pot ser mitigat per altres mitjans.

Aquesta llei org脿nica fixa el concepte legal d鈥檈utan脿sia i tamb茅 els requisits per a l鈥檈xercici d鈥檃quest nou dret individual, i en garanteix el seu acc茅s a tota la ciutadania en condicions d鈥檌gualtat. Per aix貌 queda inclosa dins de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i tamb茅 en garanteix el seu finan莽ament p煤blic.

Per貌 La Llei tamb茅 reconeix el dret a l鈥檕bjecci贸 de consci猫ncia del personal sanitari. Situats en un model sanitari p煤blic com 茅s el catal脿, en el que existeixen prove茂dors del sistema vinculats a l鈥橢sgl茅sia cat貌lica, per exemple, i que presten el servei p煤blic sanitari, i amb l鈥檈xperi猫ncia pr猫via del dret a l鈥檃vortament i les dif铆cils circumst脿ncies per exercir aquest dret a moltes comarques de Catalunya, ens preguntem si no ens trobarem en la mateixa situaci贸 amb l鈥橢utan脿sia.

Per respondre a aquesta pregunta, i a moltes m茅s que de ben segur ens aniran sorgint, i copsar el posicionament dels treballadors i treballadores del nostre servei nacional de salut, Dret a Morir Dignament i la Marea Blanca de Catalunya, amb el suport de les Associacions de Ve茂ns i Ve茂nes de Sant Antoni i de L鈥橢squerra de L鈥橢ixample, ens trobarem el dia 29 de setembre a les 19 hores a l鈥橝uditori de Cal脿bria 66. Intervindran, a m茅s de representants de Dret a Morir Dignament i de la Marea Blanca de Catalunya, representants de Confavc, de la Federaci贸 d鈥橝ssociacions de Gent Gran de Catalunya, aix铆 com hi ha confirmades la pres猫ncia d鈥檌ntegrants del Comit猫 de Bio猫tica de Catalunya, de representants de forces sindicals com CCOO, UGT, CSIF, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunit脿ria, del F貌rum Catal脿 d鈥橝tenci贸 Prim脿ria i de les forces pol铆tiques que van donar suport a la llei, com el PSC i Ciutadans, tot i que encara es resta a l鈥檈spera de confirmacions d鈥檃ssist猫ncia d鈥檃ltres sindicats i col路lectius.

Si hi voleu assistir us heu d鈥檌nscriure a l鈥檈nlla莽 https://forms.gle/muZgebsaQF5Ny37c7. Aquesta inscripci贸 茅s una mesura de prud猫ncia per tal de poder seguir el rastre en cas de contagi, per aix貌 CAL QUE ES FACI LA INSCRIPCI脫 PER PERSONA. Es seguiran escrupolosament les normatives en sentit sanitari. Per aix貌 tamb茅 hi ha un aforament m脿xim de 121 persones. Pocs dies abans de l鈥檃cte rebreu la confirmaci贸, per confirmar nom茅s es t茅 en compte no haver superat l鈥檃forament. Les dades que es recullin es destruiran passat un mes del dia que s鈥檋agi realitzat la taula rodona.

Per貌 si no podeu assistir en persona, podeu fer-ho des de casa gr脿cies al Canal de You Tube de Calabria 66. Barcelona , 25 de setembre de 2021