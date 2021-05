–

芦Generar miedos parece lo propio de esta nueva forma de represi贸n, miedos vagos, amenazas imperceptibles, que se notan en el ambiente, complicaciones que podr铆an poner en peligro la seguridad鈥eque帽os temores que contribuyen a frenar los impulsos y la imaginaci贸n. El clima ya hace tiempo que se viene creando y el ciudadano medio es muy sensible a esta clase de propaganda. Enseguida se contagia y ve fantasmas por todas partes [鈥 Se empieza teniendo miedo de lo que pueda perturbar las peque帽as costumbres cotidianas y se pasa pronto a sentir alivio al ver en la esquina al jeep que controla el barrio [鈥 He aqu铆 el porvenir que nos preparan si no intervenimos a tiempo. Un largo proceso hacia la insensibilizaci贸n y la anestesia. Ahora se nos revela lo que hab铆a detr谩s del marcado inter茅s en sembrar la confusi贸n y fomentar el miedo.禄

Eva Forest: 芦Preludio para una temida democracia禄 (1977) Diez, 10, a帽os de tortura y democracia. Gestoras Pro Amnist铆a. Estella. 1987. Pp. 12-13.

Eva Forest muri贸 un 19 de mayo de 2007, hace 14 a帽os, sin embargo, sigue abri茅ndonos horizontes de libertad como se aprecia en la cita escrita en 1977 que acabamos de leer. Hace 54 a帽os se nos promet铆a que la democracia llamaba a nuestras vidas, que nuestra estrenada juventud estaba en el umbral de un universo inconcebible desde la negrura g茅lida del franquismo que se materializaba en la tortura, esa muerte en vida que nos hab铆a terminado de confirmar que dios no exist铆a o, para decirlo en la verdad esencial, que dios era el mismo torturador. Pero la promesa ten铆a trampa: deb铆amos ceder en la radicalidad de nuestros deseos y proyectos para consensuar una 芦transici贸n禄, de lo contrario lo m谩s probable era que el 芦poder f谩ctico禄 eternizara la dictadura. Y en esto apareci贸 Eva aconsej谩ndonos temer a la democracia 芦que nos preparan si no intervenimos a tiempo禄. 驴Qu茅 era 芦intervenir a tiempo禄?

Desde que Eva nos comentara que su primera formaci贸n hab铆a sido en un entorno anarquista, nos preguntamos en qu茅 medida aquella 茅poca tan decisiva le hab铆a vacunado contra el virus de la obediencia y a la vez le hab铆a inoculado el deseo de conocer. Sabemos de los hilos rojos que relacionan anarquismo y marxismo, y es muy probable que la bella y polifac茅tica cultura cr铆tica que fue desarrollando desde su juventud en a帽os de dogmas se basara en aquellas ra铆ces profundas y flexibles ante los temporales de la vida. Cuando alguien realice una biograf铆a de Eva tendr谩 que partir de aquellas primeras exploraciones de la libertad para entender por qu茅 pudo aportar tanto, y por qu茅 ahora seguimos orient谩ndonos hacia los horizontes que nos ense帽贸.

En efecto, bien pronto tuvo que enfrentarse a la represi贸n y al exilio, cuando Alfonso Sastre fue detenido en 1956. Par铆s le facilit贸 ampliar su formaci贸n anterior de modo que, ya de nuevo en el Estado espa帽ol, aquel acervo te贸rico capaz de dominar cr铆ticamente varias disciplinas le llev贸, como no pod铆a ser de otro modo, a su primera estancia en la c谩rcel en 1962 por organizar un colectivo de mujeres en apoyo a las huelgas obreras. Un feminismo obrero clandestino, una directa relaci贸n en medio de la lucha de clases entre la emancipaci贸n de la mujer y la emancipaci贸n proletaria en la que la maternidad era una praxis que se viv铆a entre los muros porque Eva cuid贸 all铆 a su hija reci茅n nacida. Su conciencia feminista era anterior a esta detenci贸n, pero es muy posible que aquella experiencia le convenciera de la necesidad estudiar en detalle las especiales represiones que sufre la mujer trabajadora, sobre todo por razones sociopol铆ticas y en especial durante el proceso de detenci贸n, tortura, juicio y c谩rcel, como veremos.

El contexto sociopol铆tico internacional y espa帽ol estaba cambiando con rapidez en la d茅cada de 1960, es por ello comprensible que una revolucionaria como Eva avanzara tambi茅n hacia otro horizonte: el internacionalista. Conoc铆a Par铆s y sus luchas sociales y culturales, hab铆a sufrido detenciones, malos tratos y c谩rcel, pero la realidad le exig铆a profundizar en las contradicciones imperialistas. Es muy posible que lo estudiado en su viaje a Cuba le confirmara la necesidad de fusionar la lucha revolucionaria en el Estado con la lucha internacional de apoyo a pueblos antiimperialistas, como el vietnamita y tantos otros.

El feminismo obrero, comunista, de Eva le hab铆a ense帽ado que no se puede ser revolucionario en la calle y reformista en casa, es decir, que no se puede apoyar la independencia vietnamita, por ejemplo, y negar el derecho de las naciones catalana, vasca, galega, andaluza鈥 su independencia. Es una contradicci贸n insoportable que se vuelve contra el proletariado del pueblo nacionalmente opresor, como ya advirtiera en 1812 el delegado indio Dionisio Yupanqui en las discusiones en C谩diz para redactar la primera constituci贸n espa帽ola: 芦Un pueblo que oprime a otro pueblo nunca ser谩 libre禄, les advirti贸, y la historia le dio la raz贸n. Esta fue una de las razones que le llevaron a ella y a su compa帽ero a romper con el PC de Espa帽a, siendo otras razones sus agudas denuncias del reformismo, el m谩s 铆ntimo conocimiento de las opresiones nacionales en el Estado espa帽ol, etc.

Fue en este v贸rtice en el que ella creaba su vida libre donde contact贸 con miembros de ETA. Las relaciones internacionalistas, los espacios cr铆ticos en los se decid铆a la suerte del franquismo y de las contradicciones capitalistas, exig铆an organizaci贸n y contactos, y, como hemos dicho, ese v贸rtice de vitalidades y peligros le llev贸 a dar un salto cualitativo en su praxis. Como sucede cuando se da un salto cualitativo en la libertad revolucionaria, m谩s temprano que tarde lo dan tambi茅n, pero en sentido contrario los sistemas represivos que detectan el nuevo peligro para el capital. De este modo, Eva y otras personas fueron detenidas por colaborar con ETA, torturadas y encarceladas.

Un impresionante fruto de aquella praxis fue su insuperable investigaci贸n de campo, es decir, realizado en la c谩rcel, superando infinitas dificultades, sobre la espec铆fica opresi贸n sociopol铆tica de la mujer luchadora, que se enfrenta al sistema. El arsenal intelectual creado por a帽os de militancia, sus estudios de sociolog铆a, psicolog铆a, arte y cultura, teor铆a pol铆tica, etc., le capacitaron para realizar esta investigaci贸n impactante sobre las aterradoras experiencias de una treintena de mujeres, ella incluida. El resultado fue y es esa joya titulada Informaci贸n 179-Testimonios de resistencia. Yeser铆as 75-77. Esta joya, como decimos, lleva un pr贸logo de Alfonso Sastre titulado Palabras sobre la tortura. Fue la editorial Hordago la que lo public贸 en 1979.

Decimos que es el resultado porque es una obra permanente. Un abismo insondable que separa al marxismo del academicismo es que el primero se desarrolla en el interior de las contradicciones, mientras que el segundo lo hace en la industria educativa. Las aportaciones te贸ricas marxistas fundamentales se han elaborado en las llamaradas, en los hornos de la explotaci贸n y represi贸n, lo que les confiere una objetividad cualitativa inalcanzable por el academicismo. Metodol贸gica, te贸rica y pol铆ticamente Informaci贸n 179 est谩 a la altura de Marx arruinado y vigilado por todas las polic铆as, de Engels redactor de la Situaci贸n de la clase obrera en Inglaterra, de Vera Zas煤lich y su clandestinidad armada, de Louise Michel en la Comuna, de Rosa Luxemburg escribiendo en la vor谩gine de la lucha, de Lenin criticando la sociolog铆a en el destierro y las Tesis de Abril en el exilio, de Krupskaya llevando el aparato de seguridad, de Gramsci encarcelado, de Mao a punto de ser cercado, de Trotsky confinado, de Fidel Castro, Che, Argala, Ulrike Meinhof, Marulanda鈥

En la introducci贸n Alfonso Sastre denuncia el papel que ha tenido y tiene la tortura en la cultura pol铆tico-religiosa de la clase dominante espa帽ola y nos trae aquella frase de Teodoro de Beza en el siglo XVI: Libertas conscientiae diabolicum dogma (p.17), que podr铆amos traducir r谩pidamente como que la libertad de conciencia es un dogma diab贸lico. A煤n hoy, el Estado espa帽ol es denunciado internacionalmente cada a帽o por el uso del tormento. Paginas despu茅s, Eva escribe: 芦La gran noticia nos ha sacudido: Euskadi est谩 en pie. Todo un pueblo ha parado y ha salido a la calle a exigir la libertad de sus presos. Esta espiral nos toca demasiado cerca el coraz贸n. Nos hemos mirado en silencio. Alguien ha dicho: 鈥Con un pueblo as铆 no importa la muerte鈥. No, no importa la muerte con un pueblo as铆鈥 Nos hemos abrazado llorando. Es para sentirse orgullosos, muy orgullosos禄 (p. 148)

Afincada en Euskal Herria, ella y su familia continuaron impulsando varios frentes de emancipaci贸n. Eva se centr贸 en tres grandes campos: la lucha pol铆tico-institucional, la lucha pol铆tica contra la tortura y en defensa de los derechos humanos b谩sicos que esta aberraci贸n destruye, y la lucha te贸rico-pol铆tica y cultural. En los tres desarroll贸 las constantes que le hab铆an identificado desde siempre: el feminismo comunista, la lucha internacionalista, la explicaci贸n pedag贸gica, la interacci贸n de saberes, la lucidez cr铆tica, etc. Menci贸n especial tenemos que hacer de la editora HIRU, que ha publicado obras imprescindibles. Y en 1986 escribi贸:

芦La reinserci贸n, en principio, parece no ocultar nada: se presenta tal cual, habla incluso de sus objetivos: regresar, aceptar la reforma鈥 Al reinsertado le basta con corregir el desv铆o. Ni tan siquiera tiene que arrepentirse de su pasado; al contrario, son muchos los que p煤blicamente, ahora que tienen los medios de informaci贸n tan predispuestos, se enorgullecen de ese pasado. No son ellos sino la situaci贸n la que ha cambiado (pese a la contradicci贸n de la palabra), argumentar谩n despu茅s. [鈥 La medida represiva conocida como 鈥渞einserci贸n鈥 es s贸lo una parte, formulada en voz alta, de una pol铆tica general de doma llevada desde hace tiempo en silencio [鈥 en apariencia, al reinsertado se le pide poco: el reconocimiento de que ya hay 鈥渄emocracia鈥 y, si es que estuvo en ella, el abandono de la lucha armada禄 (芦Reflexiones sobre la reinserci贸n (I)禄. Diez, 10, a帽os de tortura y democracia. 脥dem, Pp. 250-253).

Como hemos visto, en 1977 Eva Forest nos urg铆a a intervenir a tiempo contra la democracia temible que nos estaban preparando. Entonces, en medio de una crisis tremenda, jugaba un papel clave el miedo a un nuevo golpe militar que mantuviera el fascismo, terror manipulado tambi茅n por la 芦izquierda禄 para que se aprobase la constituci贸n mon谩rquico-militar que ya estaba redactada en lo b谩sico. Ahora, salvando todas las distancias, tambi茅n se recurre al miedo al fascismo para apoyar al gobierno espa帽ol en la defensa de la 芦democracia禄. Es tarea nuestra intervenir a tiempo impulsando la independencia de los pueblos y la democracia socialista para impedir otra consolidaci贸n durante medio siglo de la monarqu铆a militar espa帽ola.

I脩AKI GIL DE SAN VICENTE

EUSKAL HERRIA 17 de mayo de 2021