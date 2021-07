Evaluación y reparaciones en Afganistán

–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga July 19, 2021 78 puntos de vista

Evaluaci贸n y reparaciones en Afganist谩n

Autora: Kathy Kelly

Fuente: Counterpunch

Fecha de publicaci贸n: 16 de julio de 2021

Enlace: www.counterpunch.org/2021/07/16/rec…

Introducci贸n y notas: Agust铆n Velloso



Traducci贸n de A.V. con https://www.deepl.com/translator

Cr茅dito de la fotograf铆a: www.britannica.com/event/Afghanistan-War

Excelente an谩lisis de Kathy Kelly (1), quien expone certera y brevemente los cr铆menes m谩s horribles para la comunidad internacional que se pueden cometer (2), lo que incluye adem谩s una operaci贸n de enga帽o a la opini贸n p煤blica mundial orquestada por el gobierno de Estados Unidos. (3)

A帽谩dase que a pesar de ser un enga帽o evidentemente intragable desde el asqueroso discurso de Bush anunciando la primera operaci贸n 鈥淛usticia Infinita鈥, 茅sta y todo lo que ha venido despu茅s (que a煤n sigue la acci贸n b茅lica, la supuesta retirada mantiene el enga帽o pues no es total ni definitiva) ha sido aceptado por numerosos Estados, algunos de los cuales han colaborado de diversas maneras en los cr铆menes cometidos, entre otros Espa帽a (4).

La autora comienza mostrando los inhumanos sufrimientos padecidos por una anciana afgana e inmediatamente procede a desgranar el enorme esfuerzo militar, pol铆tico y econ贸mico (las vidas humanas obviamente no cuentan para sus asesinos) que conscientemente ha tenido que hacer el gobierno de Estados Unidos. 隆Esto durante 20 a帽os de momento!, junto con sus compinches, sin un atisbo de l贸gica pol铆tica ni militar y sobre todo con una falta absoluta de sentido de la justicia y un desprecio infinito por la vida de millones de seres humanos, que s贸lo la m谩xima maldad podr铆a tener.

Adem谩s de repasar la tremenda situaci贸n de los afganos y relacionar 茅sta con el contexto de la guerra y la idiosincrasia de aquellos, a partir del p谩rrafo en el que menciona a Biden, incorpora a su an谩lisis una acusaci贸n serena pero demoledora a la poblaci贸n estadounidense, que claramente debe alcanzar tambi茅n a los pa铆ses que cooperaron con los cr铆menes expuestos, lo que nos afecta e interpela a los espa帽oles sin duda alguna. Creo que es la parte m谩s valiosa del texto.

Se ha escrito mucho sobre esta guerra, pero al mismo tiempo que Kelly la describe, denuncia -sin decirlo- todas las guerras con sus cr铆menes, sevicias, mentiras, corrupciones鈥 En definitiva, todas las barbaridades inimaginables .

鈥︹︹︹︹

Durante la 煤ltima d茅cada conoc铆 a una abuela que recuerda haber huido de los combatientes talibanes en los a帽os 1990, justo despu茅s de saber que su marido hab铆a sido asesinado. Entonces era una joven viuda con cinco hijos y durante varios meses agonizantes dos de sus hijos estuvieron desaparecidos. No puedo ni imaginarme los recuerdos traumatizantes que la han impulsado a huir de nuevo de su pueblo hoy. Ella es miembro de la minor铆a 茅tnica hazara y espera proteger a sus nietos.

Cuando se trata de infligir miserias al inocente pueblo afgano hay mucha culpa que repartir.

Los talibanes han desarrollado la costumbre de anticipar qu茅 personas podr铆an oponerse a un posible gobierno y en consecuencia realizar ataques “preventivos” contra periodistas, activistas de derechos humanos, funcionarios judiciales, defensores de los derechos de la mujer y grupos minoritarios como los hazara.

En los lugares en los que los talibanes han conseguido hacerse con el control de los distritos, es posible que gobiernen sobre una poblaci贸n cada vez m谩s resentida; las personas que han perdido cosechas, hogares y ganado, ya est谩n haciendo frente a una tercera oleada de COVID-19 y a una grave sequ铆a.

En muchas provincias del norte, el resurgimiento de los talibanes puede deberse a la incompetencia del gobierno afgano, y tambi茅n a los comportamientos criminales y abusivos de los mandos militares locales, como la apropiaci贸n de tierras, la extorsi贸n y las violaciones.

El presidente Ashraf Ghani, mostrando poca empat铆a por la gente que intenta huir de Afganist谩n, se refiri贸 a los que se van como personas que buscan “divertirse”.

En respuesta a su discurso del 18 de abril, cuando hizo este comentario, una joven cuya hermana periodista fue asesinada recientemente, tuite贸 sobre su padre, que hab铆a permanecido en Afganist谩n durante 74 a帽os, animando a sus hijos a quedarse, ahora se lamentaba porque su hija podr铆a estar viva si se hubiera marchado. La hija superviviente dijo que el gobierno afgano no pod铆a proteger a su pueblo y que por eso la gente intentaba marcharse.

El gobierno del presidente Ghani ha fomentado la formaci贸n de milicias populares para ayudar a proteger el pa铆s. Inmediatamente la gente empez贸 a preguntarse c贸mo pod铆a el gobierno afgano apoyar a las nuevas milicias cuando carece de munici贸n y protecci贸n para los miles de miembros de las Fuerzas de Defensa Nacional Afganas, adem谩s de los polic铆as locales que han huido de sus puestos.

Al parecer el principal respaldo de las milicias es la formidable Direcci贸n Nacional de Seguridad, cuyo principal patrocinador es la CIA.

Algunos grupos de milicianos han recaudado dinero mediante la imposici贸n de “impuestos” o la extorsi贸n directa. Otros recurren a otros pa铆ses de la regi贸n, lo que refuerza los ciclos de violencia y desesperaci贸n.

La abrumadora p茅rdida de expertos en eliminaci贸n de minas terrestres que trabajan para la organizaci贸n sin 谩nimo de lucro HALO Trust (5), aumenta nuestro sentimiento de dolor y luto. Unos 2.600 afganos que trabajaban con el grupo de desminado han conseguido que m谩s del 80 por ciento del territorio afgano est茅 libre de municiones sin explotar esparcidas por el pa铆s tras 40 a帽os de guerra.

Lamentablemente los militantes atacaron al grupo matando a diez trabajadores.

Human Rights Watch afirma que el gobierno afgano no ha investigado adecuadamente el ataque ni los asesinatos de periodistas, activistas de derechos humanos, cl茅rigos y trabajadores judiciales que comenzaron a intensificarse despu茅s de que el gobierno afgano iniciara las conversaciones de paz con los talibanes en abril.

Sin embargo es incuestionable que la parte beligerante en Afganist谩n con las armas m谩s sofisticadas y el acceso aparentemente infinito a financiaci贸n ha sido Estados Unidos. Los fondos no se usaron para establecer una situaci贸n de seguridad en la que los afganos pudieran trabajar para moderar al gobierno talib谩n, sino para frustrarlos a煤n m谩s, derribando sus esperanzas de un futuro gobierno participativo tras 20 a帽os de guerra y brutal empobrecimiento. La guerra ha sido el preludio de la inevitable retirada de Estados Unidos y del regreso de unos talibanes posiblemente m谩s enfurecidos y disfuncionales para gobernar a una poblaci贸n destrozada.

La retirada de tropas negociada por el presidente Joe Biden y los militares estadounidenses no es un acuerdo de paz. M谩s bien se帽ala el fin de una ocupaci贸n resultante de una invasi贸n ilegal y mientras las tropas se van, la Administraci贸n Biden ya est谩 dise帽ando planes a corto plazo para la vigilancia mediante aviones no tripulados, ataques con aviones no tripulados y tripulados, lo cual podr铆a exacerbar y prolongar la guerra.

Los ciudadanos estadounidenses deber铆an considerar no s贸lo el pago de indemnizaciones por la destrucci贸n causada durante 20 a帽os de guerra, sino tambi茅n un compromiso para desmantelar los sistemas b茅licos que produjeron tama帽os estragos, caos, luto y desplazamiento en Afganist谩n.

Deber铆amos lamentar que durante 2013, cuando Estados Unidos gast贸 una media anual de dos millones de d贸lares por soldado destinado en Afganist谩n (6), el n煤mero de ni帽os afganos que sufr铆an malnutrici贸n aument贸 un 50 por ciento. En esa misma 茅poca el coste de a帽adir sal yodada a la dieta de un ni帽o afgano para ayudar a reducir los riesgos de da帽os cerebrales causados por el hambre habr铆a sido de cinco c茅ntimos por ni帽o al a帽o.

Debemos lamentar profundamente que mientras Estados Unidos constru铆a extensas bases militares en Kabul, la poblaci贸n de los campos de refugiados se disparaba.

Durante los duros meses de invierno la gente desesperada por calentarse en un campo de refugiados de Kabul quemaba pl谩stico, cuyo humo ten铆a que respirar.

Mientras tanto los camiones cargados de alimentos, combustible, agua y suministros entraban constantemente en la base militar estadounidense situada justo enfrente de este campo.

Deber铆amos reconocer, con verg眉enza, que los contratistas estadounidenses firmaron acuerdos para construir hospitales y escuelas que luego se determin贸 que eran hospitales y escuelas fantasmas, lugares que ni siquiera existieron.

El 3 de octubre de 2015, cuando s贸lo un hospital atend铆a a un gran n煤mero de personas en la provincia de Kunduz, la Fuerza A茅rea de Estados Unidos bombarde贸 el hospital a intervalos de 15 minutos durante una hora y media, matando a 42 personas, entre ellas 13 miembros del personal, tres de los cuales eran m茅dicos.

Este ataque contribuy贸 a dar luz al crimen de guerra de bombardear hospitales en todo el mundo.

M谩s recientemente, en 2019, los trabajadores migrantes de Nangarhar fueron atacados cuando un dron dispar贸 misiles contra su campamento nocturno. El propietario de un pinar hab铆a contratado a los trabajadores, incluidos ni帽os, para cosechar los pi帽ones y notific贸 de esto con anticipaci贸n a los responsables con la esperanza de evitar cualquier confusi贸n. Del grupo de trabajadores fueron asesinados 30 mientras descansaban tras una agotadora jornada de trabajo. M谩s de 40 personas resultaron gravemente heridas.

El arrepentimiento de Estados Unidos a causa de su patr贸n de atacar con aviones no tripulados en Afganist谩n y en todo el mundo, junto con el dolor por los innumerables civiles asesinados, deber铆a preceder a un profundo agradecimiento a Daniel Hale, (7) quien denunci贸 p煤blicamente el empleo de drones causante del asesinato generalizado e indiscriminado de civiles.

Seg煤n un art铆culo de The Intercept, entre enero de 2012 y febrero de 2013, estos ataques a茅reos “mataron a m谩s de 200 personas. De ellas, s贸lo 35 eran los objetivos previstos. Durante un per铆odo de cinco meses de operaciones seg煤n los documentos, casi el 90 por ciento de las personas muertas en los ataques a茅reos no eran los objetivos previstos.”

Seg煤n la Ley de Espionaje, Hale se enfrenta a diez a帽os de prisi贸n en su sentencia del 27 de julio.

Debemos lamentar las incursiones nocturnas que aterrorizaron a la poblaci贸n civil, asesinaron a personas inocentes y posteriormente se reconoci贸 que se basaron en informaci贸n err贸nea.

Debemos lamentar la poca atenci贸n que nuestros pol铆ticos electos prestaron a los informes cuatrienales del “Inspector General Especial sobre la Reconstrucci贸n de Afganist谩n” que detallan muchos a帽os de fraude, corrupci贸n, violaciones de los derechos humanos y el fracaso en la consecuci贸n de los objetivos declarados en materia de lucha contra los estupefacientes o de lucha contra las estructuras corruptas.

Deber铆amos decir que lo sentimos, que lo sentimos mucho, por hacer creer que permanec铆amos en Afganist谩n por razones humanitarias, cuando honestamente no entend铆amos casi nada sobre las preocupaciones humanitarias de las mujeres y los ni帽os en Afganist谩n.

La poblaci贸n civil de Afganist谩n ha exigido repetidamente la paz.

Cuando pienso en las generaciones de afganos que han sufrido la guerra, la ocupaci贸n y los caprichos de los se帽ores de la guerra, incluidas las tropas de la OTAN, me gustar铆a que pudi茅ramos escuchar el dolor de la abuela que ahora se pregunta c贸mo puede ayudar a alimentar, abrigar y proteger a su familia.

Su dolor deber铆a conducir a la expiaci贸n por parte de los pa铆ses que invadieron su tierra. Cada uno de esos pa铆ses podr铆a organizar visados y apoyo para cada afgano que ahora quiera huir.

La evaluaci贸n de los enormes destrozos a los que se enfrentan esta abuela y sus seres queridos deber铆a dar lugar a una disposici贸n igualmente masiva para abolir todas las guerras para siempre.

鈥︹︹︹︹

(1) Kathy Kelly ha sido ya presentada en G.T. en anteriores art铆culos suyos. En todo caso: http://vcnv.org/author/kathykelly/

(2) Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional www.un.org/spanish/law/icc/statute/…(s).pdf

(3) Bushspeak and the Politics of Lying: Presidential Rhetoric in the “War on Terror” www.jstor.org/stable/27552281

(4) Espa帽a y Afganist谩n: 50 a帽os de matrimonio est茅ril y 10 de divorcio criminal, Agust铆n Velloso, Sanz y Torres, Madrid, 2013. http://lacaidaeditorial.wordpress.c…

(5) 鈥淓l HALO Trust es una organizaci贸n ben茅fica brit谩nica registrada apol铆tica y no religiosa y una organizaci贸n estadounidense sin fines de lucro que elimina los escombros dejados por la guerra, en particular las minas terrestres.鈥 En esto consiste sin duda el especial encanto de algunas ONGs procedentes de los mismos pa铆ses que las fabrican, venden y usan. Por eso mismo el encantador 鈥淧rince Harry se solidariza con HALO Afghanistan鈥. www.halotrust.org/

(6) Seg煤n un estudio comparativo elaborado por la web pacifista Colectivo Utop铆a Contagiosa, el mantenimiento del contingente espa帽ol en este pa铆s asi谩tico supuso a las arcas p煤blicas 185.000 euros por soldado el pasado ejercicio. Esta organizaci贸n antimilitarista precisa, en base a datos oficiales del Ministerio de Defensa, que el coste de la 煤ltima contribuci贸n de Espa帽a a la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) caus贸 al Estado a un desembolso de 237.741.651,94 euros. www.vozpopuli.com/espana/Ministerio…

(7) Daniel E. Hale es un ex analista de informaci贸n en la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, condenado a 10 a帽os de c谩rcel por filtrar documentos oficiales sobre el uso de drones en Afganist谩n. http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel…(intelligence_analyst)