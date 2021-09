–

De parte de CNT Aragon-rioja September 19, 2021 149 puntos de vista

Junto a relatos de tragedia y muerte, la guerra civil tambi茅n incluy贸 episodios de profunda solidaridad. Uno de estos fue el protagonizado por los conocidos como 鈥淟os Hijos de la Noche鈥. Bajo este ep铆grafe nos referimos a las evasiones que organiz贸 la CNT para facilitar la salida de la ciudad a compa帽eros del sindicato y tambi茅n a militantes de la izquierda zaragozana, evitando as铆 su detenci贸n, encarcelamiento e incluso la muerte dada la sangrienta represi贸n que puso en marcha el bando fascista desde el primer momento del golpe militar.

Estas evasiones comenzaron en octubre del 36 y terminaron en enero del 37. Una vez se tom贸 Fuendetodos, grupos de guerrilleros libertarios bajaban a Zaragoza atravesando los Montes de Torrero, llegaban a este barrio donde contactaban con compa帽er@s del sindicato que avisaban a los interesad@s del d铆a, hora y lugar por donde emprender铆an la fuga. Mientras llegaba ese momento, los guerrilleros se adentraban en la ciudad efectuando labores de espionaje y despu茅s volv铆an a Fuendetodos efectuando el recorrido inverso, pero con informaci贸n fresca y con unas cuantas decenas de hombres, mujeres y ni帽os a salvo de la represi贸n.

Estas evasiones, que fueron unas cuantas, supon铆an un riesgo bastante grande pues ten铆an que esquivar las patrullas de vigilancia e intentar esconder a toda la columna sin ser vistos y sin pegar un solo tiro鈥 Se cuenta que, a modo de lema dec铆an, 鈥溌otal, lo 煤nico que se puede perder es la vida!鈥

Despu茅s de un a帽o en blanco por la pandemia, los colectivos abajo firmantes hemos decidido reanudar la andada de las evasiones, hay que decir aqu铆 que el 2020 no transcurri贸 en blanco pues fuimos trabajando en Torrero y puesto en marcha una idea, de car谩cter hist贸rico y memorialista, que hemos denominado, 鈥淭orrero, espacio de memoria鈥. Esa idea, ya trasladada a las administraciones p煤blicas y al barrio, pretende que se reconozcan institucionalmente dos lugares de memoria (tapias del cementerio de Torrero donde fusilaban los militares golpistas y la antigua c谩rcel de Torrero) y tres rutas de memoria (represi贸n y muerte, evasiones y Torrerico libertario). El objetivo es que los vecinos y vecinas del barrio (y de Zaragoza), sepan qu茅 ocurri贸 y en qu茅 lugares del barrio. Son hechos que se nos han ocultado, que no han sido objeto de tratamiento en la escuela y que la mayor铆a de la gente desconoce. Un olvido imperdonable y que no tratamos de sacarlo a luz por rencor o revancha, sino por la necesidad de saber y trasladar la informaci贸n a quien quiera participar en diversas acciones de tipo cultural que llevamos intenci贸n de llevar a cabo.

Pretendemos que esta historia (evasiones) y sus protagonistas, tanto individuales como colectivos, no sean borrados de la Historia pues el olvido supone la segunda y definitiva muerte鈥. Para los colectivos organizadores se trata de hacer p煤blicos estos hechos solidarios, que se nos han negado sistem谩ticamente. Los aragoneses desconocemos en grado bastante grande lo que sucedi贸 en aquella 茅poca donde el anarcosindicalismo y el mundo libertario de esta tierra se organiz贸 y luch贸 por la igualdad, la libertad y la revoluci贸n social鈥 Asumimos como una obligaci贸n moral sacar a la luz esta historia y reivindicarla.

La andada dar谩 comienzo en Fuendetodos, el s谩bado 2 de octubre (en torno a las 7 de la tarde, aproximadamente), saldremos de Zaragoza en autob煤s o en coches particulares, estamos intentando gestionar un autob煤s (m谩s c贸modo y sostenible), ya indicaremos a l@s participantes de todos los detalles鈥

Tanto si se sale en bus, como si se hace en coches particulares, el punto de salida es el aparcamiento del Cementerio con el III Cintur贸n, sobre las 6 de la tarde. Al inicio se andar谩 entre 20 y 30 km, se descansar谩 unas horas en el monte y pronto por la ma帽ana, se reanudar谩 la andada hasta el barrio de Torrero (hasta completar los 42 o 43 km que es la distancia total entre las dos poblaciones). La llegada a Zaragoza, al parque de la Paz, ser谩 el domingo, 3 de octubre, en torno a las 12,00. All铆 habr谩 intervenciones habladas y musicales. Aunque no se instalar谩 barra y debido al horario, se prepararan bocadillos y algo para beber, en torno a las 17,00, daremos por concluido el acto. Los actos contemplados en el parque de la Paz quedan sin asegurar por las medidas anti COVID鈥

Para aquellas personas que quieran participar pero que no est茅n preparados para una andada tan severa, se ha pensado en salir, a las 9,00h de la ma帽ana del domingo, al encuentro de los que vengan de Fuendetodos y as铆 entrar todos juntos en el barrio鈥 Punto de salida, Cementerio de Torrero, aparcamiento junto al III cintur贸n, para coger el camino del Tiro de Bola Para apuntarse, mandar correo electr贸nico, con el nombre y apellidos, y un tel茅fono de contacto, a zaragoza@cnt.es.

AVV Montes de Torrero-Venecia, Avv La Paz-Torrero, ARMHA (Asociaci贸n por la recuperaci贸n hist贸rica de Arag贸n), el Cantero de Torrero y CNT.

Fecha tope de inscripci贸n 22 de Septiembre