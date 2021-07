–

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandié, estuvo en San Martín de los Andes junto a Dario Martinez, Secretario de Energía, en el marco de la firma de un convenio de cooperación conjunta para ampliar el alcance del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) en Áreas Protegidas de todo el territorio.

25/06/2021

Durante la visita Cabandié fué interpelado en los pasillos de la Administración de Parques Nacionales por integrantes de la Zonal Wijice de la Confederación Mapuche de Neuquén, quienes desde febrero aguardan la respuesta a una nota enviada a Cabandié que solicitaba establecer una mesa política ante nuestra preocupación frente a la falta de continuidad de las discusiones y resoluciones en el marco de la política de Comanejo, entre el Pueblo Mapuche y la Administración de Parques Nacionales.

Mientras paraban en el pasillo a una comitiva reclamaron a la administración de parques nacionales la falta de información ante la visita de un Ministro con el cargo de Cabandié. Desde la Zonal Wijice recordaron que en febrero del 2021 enviaron una nota a Cabandié entregada en mano a la Ministra Sabina Frederic, que al parecer nunca llegó a las manos del Ministro de Ambiente y desarrollo.

Hernan Cañicul, integrante de la lof Rakitue manifestó «A nosotros nos hubiera gustado sentarnos en una mesa, pero lamentablementemente no podemos hacerlo, es lamentable tener que estar en un pasillo, yo no acostumbro a parar a la gente por el pasillo. Pero lamentablemente no nos tienen en cuenta y tenemos, una vez más, que recordarle que hay temas que hay que conversar»

Hernan Cañicul – Lof Rakituhue:



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2021/06/hernan.mp3

«Es cierto, es cierto» Asintió Cabandié, quien además reconoció que no tenia contemplado hablar con comunidades en el marco de su visita al mismo tiempo que intentó dar golpes bajos y confrontar comunidades y estrategias de lucha del pueblo mapuche.

Juan Cabandié – Ministro de Ambiente y desarrollo sostenible:

https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2021/06/cabandie.mp3

Ante este discurso desde la zonal respondieron que el tema central es que el Gobierno Nacional no tiene en sus agendas ministeriales a las naciones preexistentes a los estados y que ninguna lucha del pueblo mapuche es mas o menos legitima. Al mismo tiempo que enumeraron el paso de Frederic, junto a Gutiérrez y Daniel Somma quien en ese momento era presidente del Directorio de Parques Nacionales, sorpresivamente días posteriores a ese 24 de febrero, el poder ejecutivo le pidió que renuncie a su cargo.

En febrero de 2021, las comunidades lograron sentar a funcionarios nacionales y provincias en una reunión igual de improvisada que la de ayer, en el sector de Tromen sobre la base del Volcán Lanin, allí expusieron su preocupación por el estancamiento de la política de comanejo y entregaron notas con pedidos de reuniones a todos los funcionarios presentes.

Sobre el cierre el compromiso fue una reunión virtual en las próximas semanas, que deberá ser coordinada por el Parque Nacional Lanin, de igual manera se le entregó a cabandie una nota con el mismo tenor que la enviada en el mes de febrero.

https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2021/06/cierre.mp3

Fuente: https://eltabanodigital.com/evidentemente-no-estamos-en-la-agenda-politica-de-este-gobierno-afirmaron-desde-la-zonal-wijice/