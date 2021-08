El 22 de agosto se cumplieron 70 a帽os del d铆a en el que ella decidi贸 renunciar a los honores pero no a la lucha, todav铆a guardando en secreto su enfermedad

Hay un dato que hace de marco a una gran historia: la mortalidad infantil pas贸 de 90 por 1000 en 1943, a 56 por 1000 en 1955 [Italia registraba 60 por 1000 en esa 茅poca, https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/eps2_spa.pdf]. La gran historia se ubica entre esos a帽os, como un per铆odo en el que confluyeron multitudes en la experiencia de uno de los primeros Estados de Bienestar conocidos en este lado del mundo.

El desarrollo social se expand铆a bajo el ala de Per贸n, con Ram贸n Carrillo y la Fundaci贸n Eva Per贸n trabajando coordinadamente, amparando a ni帽os y ni帽as, a ancianos y ancianas, a mujeres solas y mujeres trabajadoras, a hu茅rfanos y estudiantes. Y en el centro estaba ella, cuyo ardor y af谩n reparador hizo brotar en un pu帽ado de a帽os cientos de Hogares Escuela, Albergues, Hospitales, colonias de vacaciones.

El 22 de agosto se cumplieron 70 a帽os del d铆a en el que ella decidi贸 renunciar a los honores pero no a la lucha, y despu茅s de decirlo a la multitud, todav铆a guardando en secreto su enfermedad, recost贸 su cabeza en el hombro de su compa帽ero, y solloz贸. Nueve d铆as despu茅s lo confirmar铆a por cadena nacional. Como con el presentimiento de un destino tr谩gico que le dar铆a poco tiempo, hab铆a trabajado a destajo y con el fanatismo que ella reivindicaba.

As铆, fan谩tica, irreverente, grosera y sin clase la hab铆an mirado las damas de la Sociedad de Beneficencia que la visitaron al principio, en esa escena que incluyen todas las pel铆culas que hemos visto sobre ella: sobre esa escena es posible imprimir la par谩bola del G茅nesis sobre la que tantos autores han trabajado para dar cuenta de los dos modos distintos de ver al otro: la respuesta de Ca铆n a Dios cuando le pregunt贸 por Abel. 鈥淣o s茅. 驴Acaso soy yo el guardi谩n de mi hermano?鈥.

En esa escena, cuando Evita les dijo a las se帽oras que hac铆an galas destinadas a los pobres que los pobres ya no las necesitaban porque ten铆an al Estado, les estaba diciendo que ella, en nombre del Estado, era la guardiana de sus hermanos y hermanas. Y su Fundaci贸n fue el instrumento para desparramar por todo el pa铆s, aceleradamente y s贸lo en una de sus otras responsabilidades, los Hogares para ni帽os que despu茅s del golpe, cuando fueron inmediatamente desmantelados, le hicieron decir a Marta Ezcurra, la encargada del borramiento total de aquella experiencia de bienestar infantil, que el trato a los ni帽os y ni帽as era 鈥渆xcesivo鈥.

Los ni帽os de los hogares eran provistos de ropa nueva y hecha a medida cada seis meses, y en las alacenas de cada uno de ellos Ezcurra inventariaba vajilla de porcelana y cristaler铆a checa, men煤es que inclu铆an carne varias veces por semana, juguetes a granel y todo lo necesario para ese 鈥減lus鈥 que a la oligarqu铆a le parec铆a imperdonable; el odio brot贸 todav铆a m谩s al tener el detalle de c贸mo viv铆an los hu茅rfanos, porque ese exceso siempre fue el tab煤: a los pobres estaba bien darles retazos de lo que ya no serv铆a, o lo estrictamente necesario para la supervivencia. Evita sin embargo dej贸 ese legado inmaterial que sobrevivi贸 a la feroz destrucci贸n de su obra: su anhelo era dar siempre un poco m谩s.

Todo fue destruido: los colchones y las frazadas fueron quemadas en los patios de los Hogares, delante de los chicos. La cristaler铆a y la vajilla fueron arrojadas al r铆o. La misi贸n era borrarlo todo, hacer de cuenta que eso jam谩s hab铆a ocurrido.

El legado inmaterial, sin embargo, qued贸 grabado a fuego en la memoria colectiva. La experiencia de la felicidad popular, el Estado yendo ya no a la estad铆stica sino a los cuerpos concretos de varias generaciones que por primera vez gozaron del privilegio de ser los primeros. Evita lo pens贸 y lo hizo as铆, con una desmesura proporcional a la injusticia, con ese deseo cicl贸peo de reparaci贸n del dolor, con esa terquedad que se le hizo pagar incluso despu茅s de muerta. Tal era su poder: ella significaba la posibilidad de la alegr铆a que no se contentaba con lo necesario y se abr铆a a m谩s, a darles m谩s, a que la riqueza, instrumentada a trav茅s del Estado, derramara por una vez entre los de abajo.

De 鈥渄amas鈥 como aquellas, emparentadas con los que pocos a帽os despu茅s dejaron caer bombas sobre civiles que cruzaban la Plaza de Mayo, proviene el linaje de los que hasta hace muy poco declaraban con mirada vidriosa que el peronismo en su versi贸n reciente (2003-2015) hab铆a 鈥渆nga帽ado鈥 al pueblo haci茅ndole creer que trabajadores formales o informales 鈥渢en铆an derecho鈥 a comer lomo, o a comprarse un celular o zapatillas de marca, o a irse de vacaciones.

No es que lleg贸 a lograrlo, faltaba. Pero la demanda no era declarada ileg铆tima, como hace la derecha en cualquier 茅poca. Aquellas 鈥渄amas鈥, aquella Ezcurra es tambi茅n Awada [esposa de Macri] hablando de sus donaciones de retazos o Vidal [ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires] diciendo que nadie que sale de la pobreza llega a la universidad, o Larreta [intendente de Buenos Aires] mandando viandas vencidas a los comedores escolares.

Son los mismos. No importa lo que digan, importa lo que son. Hace dos siglos que son los mismos. Los que por un lado creen que la felicidad popular es un 鈥渆xceso鈥 que debe extirparse de cuajo, y del otro los que, inscriptos en la vertiente social que abrieron Per贸n y Evita, creen que el Estado se debe a los d茅biles, y que el poder s贸lo es 煤til si sirve para hacerle de guardi谩n al hermano.

