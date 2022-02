El r茅gimen sionista crea ministerios y corporaciones para presionar a Occidente a que califique como antisemita cualquier cr铆tica a la brutalidad de Israel

El 27 de enero de 2022, fue publicado en Walla (un sitio de noticias en hebreo) un fragmento de un telegrama enviado por Amir Weissbrod – quien forma parte del ministerio de Relaciones Exteriores israel铆 – a todas sus embajadas. El telegrama advert铆a a los diplom谩ticos israel铆es que en el pr贸ximo 49潞 per铆odo de sesiones regulares del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas (CDHNU) se presentar谩 un informe relativo al bombardeo de Gaza por parte de Israel en 2021. Se espera que el per铆odo de sesiones comience el 28 de febrero. Seg煤n el telegrama, este informe – aparentemente – utilizar谩 la palabra “apartheid” para referirse a la ocupaci贸n israel铆 de Palestina.

Weissbrod transmiti贸 a los diplom谩ticos israel铆es las instrucciones de Tel Aviv sobre el informe preparado por un comit茅 designado por el CDHNU: “el principal objetivo [de Israel] es deslegitimar al comit茅, sus miembros y sus productos” e “impedir o retrasar nuevas decisiones”.

El 1 de febrero de 2022, despu茅s de una investigaci贸n de cuatro a帽os, Amnist铆a Internacional public贸 un informe de 280 p谩ginas con un titular punzante: “El apartheid de Israel contra los palestinos”. Amnist铆a “ha llegado a la conclusi贸n de que Israel ha perpetrado el agravio internacional del apartheid, como violaci贸n de los DDHH y del derecho internacional p煤blico, all铆 donde impone este sistema. Ha evaluado que casi toda la administraci贸n civil y las autoridades militares de Israel, as铆 como las instituciones gubernamentales y cuasigubernamentales, participan en la aplicaci贸n del sistema de apartheid contra los palestinos en todo Israel y el TPO [Territorio Palestino Ocupado] y contra los refugiados palestinos y sus descendientes fuera del territorio”. Adem谩s, equipar贸 estos actos “al crimen contra la humanidad del apartheid, tanto en virtud de la Convenci贸n sobre el Apartheid como del Estatuto de Roma”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, contraatac贸 acusando a Amnist铆a de citar “mentiras compartidas por organizaciones terroristas”. Como si se tratara de una se帽al, el Gobierno de Israel acus贸 a Amnist铆a de antisemitismo. El informe de Amnist铆a proporcionar谩 material clave para la investigaci贸n del CDHNU.

Uno de los temas inmediatos que centrar谩n la atenci贸n de la sesi贸n del CDHNU es la Operaci贸n Guardi谩n de los Muros ejecutada por Israel contra los palestinos en mayo de 2021. Seg煤n un informe de julio de 2021 de Human Rights Watch (HRW), que analiz贸 tres ataques israel铆es que formaban parte de la operaci贸n “que asesin贸 a 62 palestinos”, no hab铆a “objetivos militares evidentes en las inmediaciones”. En su informe, HRW utiliz贸 el t茅rmino “cr铆menes de guerra” para describir los ataques de “las fuerzas israel铆es y los grupos armados palestinos”. Cuando los disparos cesaron – despu茅s de 11 d铆as, con el alto el fuego incondicional del r茅gimen sionista, al no poder repeler las andanadas de misiles de las Resistencia – el CDHNU aprob贸 una resoluci贸n para establecer una “comisi贸n de investigaci贸n internacional independiente y permanente” que investigara diversos cr铆menes en los TPO, incluido Jerusal茅n Este, y en Israel. Esto sucedi贸 a finales de mayo de 2021. Navi Pillay (la anterior alta comisionada de la ONU para los DDHH y ex jueza sudafricana) fue designada para presidir la comisi贸n de tres personas, que tambi茅n incluye a Miloon Kothari, arquitecto indio, y a Chris Sidoti, abogado australiano especializado en DDHH. Se espera que la comisi贸n presente su primer informe al CDHNU en junio.

La comisi贸n presidida por Pillay es la novena comisi贸n creada por el CDH para investigar las acciones israel铆es contra los palestinos. Tiene un amplio mandato, que incluye estudiar las violaciones del derecho internacional humanitario, seg煤n los “cuatro convenios de Ginebra de 1949”, de los que tanto Israel como Palestina son parte, y seguir investigando estos cr铆menes en el futuro. Se espera que el informe de Pillay utilice la palabra “apartheid” para definir la pol铆tica israel铆 en los TPO.

No ser铆a la primera vez que un informe de Naciones Unidas utiliza este t茅rmino para definir las acciones israel铆es contra los palestinos. En 2017, la Comisi贸n Econ贸mica y Social de la ONU para Asia Occidental (CESPAO) public贸 un informe elaborado por Richard Falk, “antiguo relator especial de las Naciones Unidas sobre la situaci贸n de los DDHH en los territorios palestinos ocupados desde 1967”, y Virginia Tilley, “investigadora y profesora de ciencias pol铆ticas en la Universidad del Sur de Illinois”. El informe defin铆a la pol铆tica israel铆 contra los palestinos como “apartheid”, tal y como lo entiende el derecho internacional (en su informe de 2014, Falk ya hab铆a utilizado el t茅rmino “apartheid”). La publicaci贸n de este informe de 2017 provoc贸 la renuncia de la directora de la CESPAO, Rima Khalaf, una distinguida diplom谩tica jordana, despu茅s de enfrentarse a “presiones del secretario general [de la ONU] para que retirara el informe”.

Hasbara 2.0

En 2006, el Gobierno israel铆 cre贸 un Ministerio de Asuntos Estrat茅gicos para dirigir esencialmente dos campa帽as: una contra Ir谩n y otra contra el movimiento de Boicot, Desinversi贸n y Sanciones (BDS). Este ministerio de hasbara (explicaci贸n o, m谩s espec铆ficamente, propaganda) organiz贸 una guerra de informaci贸n que buscaba deslegitimar a los activistas del BDS y estigmatizar como antisemita a cualquier persona o colectivo que apoyara el movimiento. En gran parte debido a las cr铆ticas por su “mano dura”, el Ministerio de Asuntos Estrat茅gicos se cerr贸 en julio de 2021 y algunas de sus funciones se trasladaron al Ministerio de Asuntos Exteriores. El telegrama de Amir Weissbrod es, esencialmente, Hasbara 2.0.

El 23 de enero de 2022, el Gobierno israel铆 cre贸 un nuevo proyecto – Concert – dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este proyecto, bien financiado, llevar谩 a cabo la misi贸n bautizada Solomon’s Sling, “una Corporaci贸n de Beneficio P煤blico (PBC) pero controlada por representantes del Gobierno” para pulir la imagen de Israel en todo el mundo, particularmente en Occidente. Concert ser谩 el medio a trav茅s del que el Gobierno israel铆 planea transferir millones de d贸lares a las organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicaci贸n, para garantizar que la informaci贸n sobre Israel sea positiva. La “deslegitimaci贸n” de cualquier cr铆tico de Israel forma parte de la agenda del proyecto.

El telegrama enviado por Weissbrod forma parte de Hasbara 2.0. Weissbrod es una persona experimentada, que ha servido a Israel en las Naciones Unidas en Nueva York y como embajador en Jordania, adem谩s de trabajar en varios ministerios en Tel Aviv. En 2011, declar贸 a Haaretz que los diplom谩ticos de la mayor铆a de los pa铆ses entienden la postura de Israel en relaci贸n con la “Autoridad Palestina” “a puertas cerradas”, pero “no est谩n dispuestos a declarar p煤blicamente lo que dicen con facilidad en una reuni贸n privada con representantes israel铆es, lo que a menudo resulta exasperante”. Lo que revela esta duplicidad es que estos representantes extranjeros, que “a puertas cerradas” est谩n de acuerdo con Israel, reconocen que la opini贸n p煤blica de sus pa铆ses est谩 en contra de la pol铆tica israel铆 y, al mismo tiempo, saben que no deben molestar a los israel铆es ni a los diplom谩ticos estadounidenses, que har铆an la vida imposible a sus pa铆ses. (Un alto diplom谩tico indio me dijo claramente que India normaliz贸 sus relaciones con Israel en 1992 porque EEUU dijo a Nueva Delhi que el “camino a Washington ten铆a que pasar por Tel Aviv”).

Israel reconoce que pocos de los pa铆ses del CDHNU votar谩n en contra del informe que, previsiblemente, lo calificar谩 de “Estado Apartheid”. Intentar谩 hacer dos cosas para evitar que el informe salga a la luz: deslegitimar a los comisionados, especialmente a Pillay, y pedir a EEUU que utilice su pertenencia al Comit茅 para retrasar la publicaci贸n del informe.

Cr铆menes de Guerra

En marzo de 2021, Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), confirm贸 que su oficina hab铆a abierto una investigaci贸n relacionada con los “cr铆menes del Estatuto de Roma” cometidos por Israel contra los palestinos. Se refiere a cuatro cr铆menes: crimen de genocidio, cr铆menes de lesa humanidad, cr铆menes de guerra y crimen de agresi贸n. Todos se traducen en horror.

Lo que Israel teme es que un informe negativo en el CDHNU pueda aportar pruebas para la investigaci贸n de la CPI. El 3 de enero de 2022, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, dijo a los periodistas israel铆es que su Gobierno teme que este a帽o un conjunto de instituciones internacionales intenten presentar a Israel como un “Estado Apartheid”. Estas instituciones incluyen el CDHNU, la CPI, la Corte Internacional de Justicia y el Comit茅 para la Eliminaci贸n de la Discriminaci贸n Racial.

En la conferencia de prensa, Lapid calific贸 la caracterizaci贸n de Israel como Estado Apartheid como “una mentira despreciable”. Sin embargo, hace dos a帽os, en junio de 2020, Yesh Din, una de las organizaciones de DDHH m谩s respetadas de Israel, public贸 un informe con una conclusi贸n sorprendente: “Es una declaraci贸n dif铆cil de hacer, pero la conclusi贸n de este dictamen es que el crimen contra la humanidad del apartheid se est谩 cometiendo en Cisjordania. Los autores son israel铆es y las v铆ctimas son palestinos”. Estas declaraciones son un anatema para Lapid y Weissbrod, pero – seg煤n los grupos de DDHH israel铆es (incluido B’Tselem) y palestinos (incluidos Al-Haq y Addameer), as铆 como Amnist铆a Internacional y Human Rights Watch – son un reflejo de los hechos presenciados sobre el terreno. Ninguna porci贸n de Hasbara 2.0 puede borrar estos hechos.

