Ayer se estren贸 en youtube la canci贸n Todo por ti de Pavel Urquiza y Daym茅 Arocena. Insignificante como obra de arte, pretenden que funcione en t茅rminos de propaganda pol铆tica. Usaron para el videoclip im谩genes de 鈥渆l pueblo鈥 cuando arremete contra un auto patrullero y contra polic铆as que, la mayor铆a de las veces, retrocede ante las agresiones de la gente. Extra帽a 鈥渇uerza represiva鈥 que ha recibido evidentemente 贸rdenes de evitar derramamientos de sangre.

La canci贸n le habla a Cuba: 鈥淟o que necesitas, Cuba, es que lo demos todo por ti.鈥 La convocan a que despierte: 鈥淟levas demasiado tiempo a ciegas鈥, le dicen; pero, por fortuna, 鈥測a tus hijos se adue帽aron sin miedo de las calles鈥. Estamos dispuestos, dicen, a 鈥渆mpezar de nuevo por ti鈥.

驴Qu茅 quieren decir con 鈥渆mpezar de nuevo鈥? 驴Echar por tierra la obra de la Revoluci贸n Cubana, borrarla, suprimirla, y regresar a 1958? 驴Nuestra patria ha vivido ciega durante m谩s de sesenta a帽os? 驴Es la turba violenta que aparece en el videoclip la destinada a abrirle los ojos y salvarla? 驴O ser谩n las tropas yanquis protagonistas de la 鈥渋ntervenci贸n humanitaria鈥 que piden desde Miami? 驴Esa turba es realmente 鈥渆l pueblo鈥? 驴Acaso los j贸venes que apoyan la lucha contra la covid-19 en todo el pa铆s no forman parte de nuestro pueblo? 驴Y los m茅dicos, las enfermeras, los cient铆ficos, los profesionales de todas las ramas, los periodistas, los escritores y artistas, los trabajadores manuales e intelectuales y los hombres y mujeres humildes que defienden d铆a a d铆a la tranquilidad ciudadana?

La Cuba revolucionaria ha estado siempre dispuesta a rectificar sus errores y a 鈥渃ambiar todo lo que debe ser cambiado鈥; pero, por supuesto, sobre las bases establecidas en nuestra Constituci贸n, sobre los principios innegociables de la soberan铆a y el socialismo.

Por otra parte, me llegan continuamente noticias de personas abrumadas por el torrente cotidiano de insultos, ataques y mentiras que reciben en las redes sociales. Muchas han decidido cerrar sus perfiles de Facebook o bloquear, no sin dolor, a familiares y amigos. Algunas de ellas se han enfermado literalmente. Me contaron de una compa帽era que se encerr贸 en su cuarto, horrorizada, como si el odio pudiera saltar de los m贸viles e inundar su propia casa.

Una cantante joven, comprometida con su patria, muy talentosa, ha sufrido un verdadero linchamiento en las redes y en los medios de la contrarrevoluci贸n. Se ha sentido aislada, deprimida, sola. Esa sensaci贸n irracional de que los revolucionarios estamos en minor铆a es lo que pretenden sembrar malignamente entre nosotros para desmoralizarnos.

Tratemos de razonar con todo aquel que no sea 鈥渋ncorregiblemente reaccionario, incorregiblemente contrarrevolucionario鈥. Debemos escucharlo civilizadamente, darle la raz贸n all铆 donde la tenga, ofrecerle toda la informaci贸n y todos los argumentos y proponerle construir una comunicaci贸n no contaminada por el t贸xico predominante en las redes. Evitemos la tentaci贸n del odio. Es demasiado f谩cil y demasiado degradante. Pong谩mosle coraz贸n a este momento decisivo.

Cubadebate