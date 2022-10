–

Desde Exaltación Salud, grupo vecinal de Exaltación de la Cruz en el norte de la provincia de Buenos Aires, exigen al fiscal Alejandro Irigoyen de la UFI N° 1 de Zárate-Campana, que actúe ante las denuncias de vecinas y vecinos por pulverizaciones con agrotóxicos, ya que es su deber instruir e investigar la posible comisión de delitos contra la salud y el ambiente para poder avanzar en el castigo a quienes son responsables de tantos daños. En conversación con Anabel Pomar, integrante de Exaltación Salud, charlamos sobre las fumigaciones ilegales en ese municipio bonaerense.

El ambiente y la salud están en riesgo en Exaltación de la Cruz, norte de la provincia de Buenos Aires. La urgente denuncia la realizan desde el grupo vecinal Exaltación Salud, quienes le exigen al tercer fiscal que actualmente tiene a su cargo estas causas, Alejandro Irigoyen, de la UFI N°1 de Zárate-Campana, que cumpla ni más ni menos con su tarea: actuar ante las denuncias de vecinas y vecinos por pulverizaciones con agrotóxicos.

Ubicado a 82km de la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Exaltación de la Cruz tiene como cabecera a Capilla del Señor. Los Cardales, mismo Capilla del Señor, Parada Robles, Etchegoyen, Parada La Lata – La Loma, Diego Gaynor, Chenaut, entre las localidades que la conforman, han sufrido fumigaciones con agrotóxicos en sus campos y aledaños, es decir zonas de casas y escuelas rurales.

En conversación con una referente del grupo, conocemos esta compleja y difícil situación de primera mano. “Mi nombre es Anabel Pomar, soy vecina integrante de Exaltación Salud, que es un grupo vecinal de Exaltación de la Cruz provincia de Buenos Aires. Este es un municipio altamente pulverizado, es un territorio de aproximadamente 60 mil hectáreas, más de la mitad ocupadas por actividades agrícolas veneno dependientes, es decir ocupadas con transgénicos y los plaguicidas asociados, los agrotóxicos asociados, lo que hace que sea un municipio permanentemente pulverizado”.

La pulverización en el ámbito de la agricultura y de la jardinería es el proceso mecánico de generación de un gran número de pequeñas partículas (gotas) de mezcla, suspensión o dilución de un producto químico en un líquido. En pocas palabras, rociar, esparcir o regar con veneno líquido.

Anabel explica que desde el grupo, “y no solamente quienes pertenecemos a este grupo, sino toda la ciudadanía y por suerte hay cada vez más conciencia, de que el uso de los agrotóxicos y de estos agro químicos biocidas son un riesgo para nuestra salud, para nuestros alimentos, para nuestros ambientes, para nuestra agua. Es decir que cada vez, esa conciencia hace que tengan que tomar nota los productores de que tienen que empezar a hacer algo diferente, pero sobretodo, esa lucha con mucha organización y esfuerzo fue consiguiendo algunos frutos para alejar aunque sea de algunos lugares esos agrotóxicos. Ejemplo de eso es la prohibición área total que rige desde 2019 acá en el municipio y también conseguimos una cautelar de la Justicia que también desde fines de 2019 aleja todos esos agrotóxicos a mil metros de cursos de agua, escuelas, viviendas, zonas de protección. Esto último algunos productores no lo respetan, entonces en esos casos lo que empezamos a hacer es denunciarlos penalmente. Es un delito penal, es decir, es un crimen, así está tipificado quienes atenten contra la salud y el ambiente.”

Según un informe sobre los plaguicidas altamente peligrosos en la Argentina, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (Rapal) los agrotóxicos más utilizados y peligrosos son los herbicidas glifosato, atrazina y paraquat (utilizados en cultivos de soja, maíz, tabaco, entre otros). Los insecticidas cipermetrina, clorpirifos, fipronil e imidacloprid (utilizados en hortalizas, frutales, maíz). Las empresas responsables son Syngenta, Bayer-Monsanto, Dow Agrosciences y Atanor.

Desde hace más de tres años el grupo viene insistiendo fuertemente con el pedido de intervención hacia quienes deben administrar justicia para que avancen en las causas que investigan atentados contra la salud y el ambiente. “Lo que está sucediendo – complementa Anabel – es que no son instruidas como corresponde. Para aclarar esto, qué significa: que el fiscal que tiene que estar a cargo de juntar pruebas y de investigar si ese delito se cometió (lo que denuncian las personas que fueron pulverizadas) tiene que instruir, ordenar pruebas y empezar a armar un expediente. Sobretodo destinado a que cese el daño e identificar a los responsables. Eso no sucedía con el fiscal local, inclusive el fiscal local es el fiscal de Exaltación de la Cruz, de una unidad descentralizada. Esas denuncias, hay varias y algunas tienen casi más de tres años, casi cuatro años en la justicia”.

En las redes sociales de Exaltación Salud revelan que hace unas semanas volvieron a fumigar una escuela en Capilla del Señor, la primaria provincial N° 5 Manuel Belgrano y tuvieron que suspender las clases. Esa misma noche, en Cardales, fumigaban a unos vecinos que se dedican a la apicultura. En ambas situaciones, el intendente Diego Eduardo Nanni no se pronunció ni activó acción alguna. Y el poder judicial, también brilló por su ausencia.

Anabel es categórica en su testimonio, al manifestar que “ante esa inacción judicial lo que hicimos fue denunciar al propio fiscal administrativa y penalmente por incumplir sus deberes. Logramos entonces que las causas fueran giradas a otro Juzgado, en este caso a Zárate – Campana y lo que tristemente sucede en verdad más que tristemente, indignantemente sucede, es que en ese fuero penal, en ese juzgado penal tampoco las causas recibieron la atención que entendemos que tienen que recibir, sobre todo entendiendo que estamos hablando de crímenes que atentan contra la salud, delitos contra la salud y el ambiente cosas que son irreparables, que no se pueden arreglar. En este momento, sigue en ese juzgado, pero también cambió de fiscal. Es decir que estamos hablando de delitos que no son instruidos como corresponde hace años y que ahora llevan un tercer fiscal. “

Así llegamos a una situación vergonzosa de burocracia y retraso en la justicia. “El fiscal actuante en este momento, Irigoyen, depende como los otros fiscales del juzgado de José Luis Castaño, del jefe de fiscales, entonces estamos haciendo un pedido en línea justamente para que le den celeridad a la justicia, no vamos a aceptar esta denegación de justicia, vamos a seguir exigiendo y estamos invitando a toda la ciudadanía y a las personas que quieran acompañar ese pedido que se puede leer completamente en el formulario a sumar su firma”, describe la activista ambiental.

“La intención es de que el fiscal actual y su jefe entiendan de que estamos exigiendo que hagan su trabajo, la magnitud de los daños que están ocurriendo y que dejan que sigan ocurriendo y sobretodo también que entiendan que la ciudadanía es la que va a reclamar que hagan su trabajo. Vamos a seguir en eso, no vamos a claudicar en esa exigencia de justicia, así como no vamos a claudicar en nuestro pedido concreto que es que se erradiquen y se alejen todas las sustancias, todos los agrotóxicos que nos ponen en riesgo a nosotres, a nuestras familias, a nuestros ambientes. No somos expedientes judiciales para que nos duerman, ni tampoco somos personas ni territorios de sacrificio”, concluye Anabel.

A continuación, dejamos el link para sumar las firmas de quienes puedan acompañar en esta exigencia de justicia y apoyar la nota que pide que actúen el Departamento Judicial de Zárate-Campana, UFI nro. 1, al Fiscal Dr. Alejandro Irigoyen y al Fiscal General, Dr. José Luis Castaño. Hasta el miércoles 19 de octubre hay tiempo.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfA4JatGRbAVZ…/viewform