–

De parte de Terraindomite February 4, 2022 41 puntos de vista

Se ha cumplido poco m谩s de un a帽o del inicio de la vacunaci贸n masiva. Si las previsiones fueran correctas, es decir, si la vacunas hubieran reducido el riesgo de enfermedad, entonces el a帽o pasado el exceso de mortalidad se hubiera reducido. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario.

El exceso de mortalidad de 2020 se atribuye al virus, pero el de 2021 no se atribuye a las vacunas. Es posible que el discurso oficial ni siquiera reconozca que hubo tal exceso, o no lo atribuya a las vacunas, sino al 鈥渃ovid鈥. En tal caso, las vacunas no ser铆an letales; simplemente no habr铆an servido para nada (en el mejor de los casos).

Las primeras cifras disponibles indican que los excesos de mortalidad son importantes, del orden del 20 por cien en Italia, aunque hay cifras superiores para otros 40 pa铆ses que tambi茅n han desatado campa帽as masivas de vacunaci贸n.

Esas cifras ser谩n discutidas durante muchos a帽os y habr谩 quien diga, posiblemente con raz贸n, que se trata de casos de comorbilidad, ya que las inyecciones se han aplicado hasta en tres dosis a poblaciones f铆sicamente muy debilitadas, como ancianos o personas inmunodeprimidas. Entonces tendremos que reconocer que los gobiernos jam谩s debieron debilitar m谩s a los m谩s d茅biles con inyecciones repetidas, una detr谩s de otra.

Lo m谩s notable es que a煤n no ha transcurrido un a帽o y a煤n no podemos saber los efectos a largo plazo de las vacunas que, como con el resto de la pandemia, habr谩 quien los niegue y lo tendr谩 mucho m谩s f谩cil. Si no aceptan que los muertos habidos el a帽o pasado se deben a las vacunas, mucho menos admitir谩n lo mismo a medida que el tiempo transcurra.

Los efectos letales de las vacunas tampoco son directos, sino que operan a trav茅s de otras enfermedades que inducen en el organismo. Por ejemplo, un alto m茅dico militar de Estados Unidos declar贸 ante un tribunal que habr铆a un aumento del 300 por cien de los casos de c谩ncer en el ej茅rcito en 2021, expresando su preocupaci贸n por la relaci贸n con la vacunaci贸n, ya que el ej茅rcito estadounidense est谩 vacunado en un 96 por cien.

Los efectos indirectos y a largo plazo de las vacunas no s贸lo van a causar muertes sino enfermedades de larga duraci贸n, es decir, una fuerte presi贸n sobre el sistema hospitalario. Especialmente preocupante es el hecho de que estas vacunas no han fortalecido el sistema inmune, sino todo lo contrario, lo cual significar谩 m谩s enfermos y enfermedades m谩s graves. En t茅rminos t茅cnicos se califican como Vaed o 鈥渆nfermedades potenciadas asociadas a las vacunas鈥.

En resumen, parece comprobado que las vacunas no han reducido el riesgo de enfermedad ni de mortalidad. Desde luego que tampoco han impedido la circulaci贸n del coronavirus, la transmisi贸n o el 鈥渃ontagio鈥, por lo que el a帽o pasado fue otro caso bastante claro de que el remedio cre贸 la enfermedad.

Se va a comprobar en 脕frica y otros pa铆ses en desarrollo, cuando las ONG inicien campa帽as masivas de vacunaci贸n. Hasta ahora han logrado mantener tasas bajas de mortalidad, pero en cuanto comiencen a inyectar las vacunas, el n煤mero de muertes aumentar谩 y los medios empezar谩n a hablar de una epidemia que, hasta ahora, no hab铆a aparecido.

Un claro ejemplo de que el remedio crea la enfermedad y de la nocividad de las inyecciones contra el covid es el n煤mero de personas que han muerto en Estados Unidos como consecuencia de las vacunas contra el coronavirus, por encima de las 900.000. La cifra es muy superior a la de los CDC y el Vaers, que contabilizan algo m谩s de 20.000 muertos. Las cifras registradas oficialmente hay que multiplicarlas por 44.

En un estudio, los cient铆ficos de la Universidad Columbia concluyen que los riesgos asociados a las vacunas, incluidas las de refuerzo, 鈥渟uperan los beneficios en ni帽os, adultos j贸venes y adultos mayores con bajo riesgo laboral o exposici贸n previa al coronavirus鈥 (1).

Inicialmente los investigadores afirmaron que entre febrero y agosto de 2021 hasta 187.000 personas podr铆an haber muerto a causa de las vacunas s贸lo en Estados Unidos, aunque posteriormente consideraron que sus propias cifras podr铆an seguir subestimando el verdadero impacto de las vacunas, elevando el n煤mero de muertes hasta los 820.000 fallecimientos.

No obstante, los 煤ltimos c谩lculos, siguen indicando que la infravaloraci贸n es a煤n mayor (2), ya que puede superar un factor de 44, lo que situar铆a el n煤mero real de muertes por las vacunas en 893.000 fallecidos, s贸lo en Estados Unidos.

En los 14 d铆as siguientes a la vacunaci贸n los datos de Medicare arrojan 52.030 muertes, en una poblaci贸n de 27.431.845 vacunados, es decir, una tasa de mortalidad de 189 por cada cien mil. Dado que Medicare s贸lo est谩 disponible para el grupo de edad de m谩s de 65 a帽os, con algunas excepciones insignificantes, hay que sumar los datos del Vaers para ese grupo de edad.

En ese tramo de edad, la tasa de mortalidad es de 423 muertes por cada cien mil vacunados. En consecuencia, el factor de infravaloraci贸n del Vaers es 44 vaces m谩s bajo que el real, lo que significa que la tasa de notificaci贸n de dicha base de datos es del 2,2 por cien para todos los efectos adversos de las vacunas y todos los grupos de edad.

Si esos porcentajes fueran v谩lidos, y contando con 38 millones de personas vacunadas en Espa帽a, la estimaci贸n de muertes en Espa帽a a causa de las vacunas es de 76.000 fallecidos. Eso significa que el a帽o pasado ha habido un exceso de mortalidad debido a las vacunas superior al atribuido al 鈥渃ovid鈥 en 2020.

Otro hecho a valorar es este supuesto exceso de mortalidad durante la pandemia en 2020 鈥 al menos en Espa帽a 鈥 atribuido al covid. Hecho que como decimos se demuestra que ha sido causado m谩s por las medidas draconianas del gobierno que por la propia enfermedad, o m谩s bien refrito de enfermedades. Por alguna extra帽a raz贸n, quienes sustentan la doctrina oficial sobre la pandemia suponen que los cr铆ticos minusvaloramos su importancia, o quiz谩 el sufrimiento de los enfermos, o sus familiares, o los trabajadores sanitarios. Es muy com煤n decirnos que si hubi茅ramos tenido alguna v铆ctima cercana cambiar铆amos de opini贸n.

Incluso hay quien se molesta cuando escucha que los fallecidos no lo han sido por un misterioso 鈥渃ovid鈥 sino por cualquier otra raz贸n.

Este tipo de interlocutores han asumido un punto de vista emocional sobre la pandemia, fundamentado sobre el miedo, y no es sencillo introducir alg煤n argumento racional, sobre todo si se trata de cifras.

No obstante, hay que intentarlo. En una pandemia deben concurrir al menos dos circunstancias: debe existir un exceso de mortalidad y se debe poder imputar el mismo a una enfermedad, catalogada como contagiosa. Hasta aqu铆 de caj贸n.

Un planteamiento as铆 deja de lado varios aspectos capitales, con los que podr铆a llenarse un extenso tratado. El primero es que los gobiernos han mentido sistem谩ticamente sobre todos y cada uno de los aspectos de la pandemia, incluida la cifra de muertes, por lo que no queda otra que recurrir a un concepto indirecto como el 鈥渆xceso de mortalidad鈥.

El segundo es que esta pandemia es un fen贸meno internacional. El tercero es que involucra aspectos capitales que desbordan a la sanidad, incluida la sanidad p煤blica. El cuarto es comprobar si las medidas represivas aprobadas han tenido por objeto contener un contagio realmente y, en caso afirmativo, si han sido proporcionales al problema que trataban de solucionar.

En cuanto a este punto es necesario tener en cuenta que estamos asistiendo a la m谩s brutal intervenci贸n del Estado sobre la sociedad que ha conocido la historia, por lo que el problema sanitario ha tenido que ser de unas dimensiones muy importantes. Si no es as铆, es porque dicha intervenci贸n ha tenido otros objetivos diferentes de los sanitarios.

El primer interrogante deja lugar a pocas dudas: en 2020 en Espa帽a hubo un importante exceso de mortalidad, superior al que indican las cifras oficiales y que no van a estar lejos de los 80.000 fallecidos. En los cinco a帽os previos a la pandemia, en Espa帽a murieron 420.000 personas anualmente, como promedio, y es posible que el a帽o pasado llegaran al medio mill贸n. En t茅rminos relativos la mortalidad ha crecido, pues, un 19 por ciento. Todo esto seg煤n las cifras oficiales.

Son cifras muy elevadas y, sin embargo, no son las mayores que se han conocido en la historia. Desde luego que son inferiores a la epidemia de 鈥済ripe espa帽ola鈥 de hace cien a帽os, cuando el n煤mero de fallecidos se multiplic贸 por cuatro respecto a los a帽os anteriores.

Podemos continuar exponiendo cifras parecidas para realizar comparaciones, m谩s o menos gr谩ficas. Por ejemplo, han muerto y siguen muriendo m谩s enfermos por dolencias que no tienen que ver con la pandemia y, sin embargo, nunca han merecido una atenci贸n p煤blica proporcional. Cualquier clase de comparaciones que podamos imaginar ponen de manifiesto que la pandemia no ha sido un fen贸meno sanitario extraordinario y que lo 煤nico realmente extraordinario han sido las medidas pol铆ticas aprobadas.

El aspecto fundamental de la pandemia es, no obstante, averiguar las causas de los fallecimientos, otro aspecto en el cual las versiones oficiales son falsas. Fueron apuntadas por la revista The Lancet y se resumen en que no todo el exceso de mortalidad habido durante la pandemia se puede atribuir a una 煤nica enfermedad. En otras palabras, no todos han muerto por la misma enfermedad y, adem谩s, esa enfermedad no es 煤nica para cada uno de los muertos, es decir, que la inmensa mayor铆a de ellos fallecieron por efecto de varias comorbilidades anteriores a la pandemia.

El que no entienda esto nunca entender谩 nada, ni de esta pandemia ni de ninguna otra, pasada o futura.

A partir de ah铆 se pueden ir poniendo encima de la mesa otros aspectos, que tambi茅n son importantes.

En primer lugar, con la pandemia no ha aparecido ninguna enfermedad nueva que la medicina no conociera y no fuera capaz de tratar. Como en otras pandemias anteriores, el llamado 鈥渃ovid鈥 es un refrito de enfermedades ya conocidas, que se han agrupado bajo una misma denominaci贸n y a las que se les ha cambiado el nombre previo que ten铆an.

En segundo lugar, a falta de autopsias, el exceso de mortalidad no es suficiente por s铆 mismo para averiguar las causas de los 80.000 fallecimientos y en el futuro habr谩 que desglosar dicho exceso por tramos de edad, de tiempo y de lugar porque la pandemia no es ese fen贸meno uniforme que nos quieren hacer creer.

Por ejemplo, durante la pandemia tambi茅n ha existido un exceso de mortalidad entre las personas dependientes, con una cifra escalofriante de 55.000 muertos. Pero la causa de estas muertes no ha sido ninguna enfermedad, sino el abandono o, si se prefiere, el aislamiento impuesto por el estado de alarma.

Cuando la histeria haya pasado, se demostrar谩 en qu茅 sectores sociales ha concurrido el exceso de mortalidad, aunque algunos datos ya son suficientemente conocidos, como la avanzada edad de los fallecidos, especialmente en las primeras fases de la pandemia, cuando en Espa帽a la edad media de los muertos alcanz贸 los 84 a帽os, uno por encima de la esperanza de vida.

El factor principal que explica el exceso de 80.000 muertes ha sido, pues, el confinamiento, un caso evidente en el que se cumple el principio de que 鈥渆s peor el remedio que la enfermedad鈥. En Espa帽a y en otros pa铆ses, el confinamiento no se se impone en marzo del a帽o pasado porque haya ning煤n exceso de mortalidad, sino al rev茅s: dicho exceso es posterior al confinamiento.

Otro ejemplo es El Salvador, que al principio fue puesto como modelo de comportamiento de un gobierno ante la pandemia. Se impuso un confinamiento estricto, con el ej茅rcito, la polic铆a y las maras cuidando de que nadie saliera a la calle cuando no hab铆a ni un muerto ni contagiado. Los muertos llegaron despu茅s.

Entre otras muchas cosas, el confinamiento ha supuesto un 鈥渃ierre sanitario鈥 que ha desatendido a los enfermos habituales, como los cr贸nicos. Los estragos de esta pol铆tica no s贸lo se manifestaron a lo largo del 2020, sino que se seguir谩n comprobando en el futuro.

De ese 鈥渃ierre鈥 forma parte el colapso hospitalario, cuyo origen no est谩 en el aumento de la carga de trabajo o en los numerosos 鈥渃asos鈥 aparecidos, sino en los recortes presupuestarios, el cierre de instalaciones, la falta de contrataciones de trabajadores sanitarios y el enorme n煤mero de bajas laborales causado por la ola de histerismo, que se triplicaron el a帽o pasado respecto a los anteriores.

En otras palabras: con la pandemia no hado creci贸 la carga de trabajo hospitalario sino que la misma se reparti贸 entre menos trabajadores.

En suma, el exceso de mortalidad tiene el mismo origen que la pandemia: no es un asunto sanitario sino pol铆tico y, m谩s en concreto, en Espa帽a, es responsabilidad del gobierno del PSOE y Podemos y los dem谩s partidos que le han seguido el juego en cada una de las comunidades aut贸nomas.

Es l贸gico que los medios de comunicaci贸n lancen tantas cortinas de humo para tapar ese tipo de responsabilidades y, sobre todo, que el estado de alarma no ha sido la causa del exceso de mortalidad sino todo lo contrario: ha evitado que aumentaran m谩s a煤n, como se empe帽a en decir Pedro S谩nchez.

mpr21

Notas

(1) https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk

(2) https://vaersanalysis.info/2021/12/13/using-cms-whistleblower-data-to-approximate-the-under-reporting-factor-for-vaers/