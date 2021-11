–

De parte de CGT El Picador November 15, 2021

驴Est谩s o has estado trabajando en un proyecto en el extranjero? Pues esto te interesa.

La Ley del IRPF contiene una exenci贸n para incentivar los trabajos en el extranjero. El famoso art铆culo 7.p) reconoce a los contribuyentes del IRPF una exenci贸n de hasta 60.100 euros aplicable a la parte de los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos realizados en el extranjero.

El legislador espa帽ol introdujo este beneficio hace ya dos d茅cadas, con la finalidad de fomentar la competitividad de las compa帽铆as espa帽olas en el mercado exterior, favoreciendo la internacionalizaci贸n del capital humano; mediante la reducci贸n de la presi贸n fiscal ejercida sobre aquellos empleados desplazados al extranjero.

De la lectura de estos art铆culos de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas, se puede resumir que, en principio, son tres los requisitos b谩sicos exigidos para la correcta aplicaci贸n de la exenci贸n por trabajos realizados en el extranjero:

Que exista un desplazamiento real efectivo del trabajador al extranjero. Que los trabajos se realicen para una empresa no residente. Que en el pa铆s del desplazamiento exista un impuesto de naturaleza an谩loga al IRPF.

Para reclamar a la Agencia Tributaria esta exenci贸n, tenemos que solicitar la rectificaci贸n de la declaraci贸n de la Renta del ejercicio en cuesti贸n, para la aplicaci贸n del art铆culo 7.p). Hay que recordar que la ley da un plazo de cuatro a帽os para rectificar una declaraci贸n.

Junto con la solicitud de la rectificaci贸n tenemos que aportar la informaci贸n necesaria para demostrar a la AEAT que cumplimos los requisitos establecidos por la Ley. Para ello, podremos servirnos, por ejemplo, de:

Los sellos en el pasaporte.

Las facturas de los vuelos, las tarjetas de embarque, los correos de confirmaci贸n de los vuelos, etc.

De contratos de alquiler o facturas de establecimientos hoteleros.

Un certificado de la empresa pagadora indicando el pa铆s donde nos han desplazado y el n煤mero de d铆as viajados al extranjero.

Un certificado de la empresa pagadora indicando las entidades no residentes para las que el interesado ha prestado sus servicios en cada viaje al extranjero.

Un certificado de la empresa pagadora con una descripci贸n clara y completa del trabajo que el trabajador ha desarrollado en cada desplazamiento.

驴C贸mo podemos calcular la exenci贸n 7.p).? En primer lugar, debemos recordar que la exenci贸n no puede ser superior a 60.100鈧 por a帽o. La norma establece que quedar谩 exenta la parte del salario que, de forma proporcional, se corresponda con los d铆as de efectivo trabajo en el extranjero. A modo de ejemplo, supongamos la siguiente situaci贸n:

Un trabajador desplazado un total de 65 d铆as naturales durante el ejercicio.

Retribuciones dinerarias totales por importe de 35.000鈧.

A efectos del c谩lculo, realizar铆amos una simple regla de tres para calcular la parte del salario obtenida en el extranjero, de tal manera que, dividiendo 35.000 entre 365, determinaremos la parte de salario generado diariamente. Si a su vez, multiplicamos dicho importe por los 65 d铆as en que el trabajador ha estado desplazado, obtendremos el total de salario obtenido en el extranjero. En nuestro ejemplo: 35.000 / 365 * 65 = 6.232,87鈧 que ser铆a el importe exento. 驴Y cu谩l ser铆a el ahorro fiscal? Calcular el importe final de la devoluci贸n es complicado porque va en funci贸n de las circunstancias personales del trabajador, de la CCAA, del resto de rendimientos a declarar, de la situaci贸n familiar preexistente, etc. Pero de manera aproximada, puede ser el siguiente:

Para nuestro ejemplo la devoluci贸n ser铆a aproximadamente 1.869 鈧 correspondiente al 30% del importe exento 6.232,87鈧.

Cabe destacar que la AEAT se muestra muy reacia a la aplicaci贸n de la exenci贸n. En cualquier caso, si se sigue reclamando y enviando alegaciones, finalmente acaban aceptando. El tiempo de respuesta de la Administraci贸n suele ser de 6-15 meses. Podemos asegurar que son varios los trabajadores de esta empresa que han podido aplicar la exenci贸n de manera efectiva.

Uno de los motivos que argumenta la Administraci贸n para desestimar la solicitud es: 芦siendo la empresa la conocedora de las circunstancias del trabajador desplazado, no aplica la exenci贸n en n贸mina, significar谩 que la misma no es aplicable禄 o simplemente alegando la no modificaci贸n del modelo 190 por parte de la empresa empleadora. Lo ideal es que la empresa incluya el articulo 7p directamente en n贸mina, y sea parte de la pol铆tica retributiva interna, puesto que aporta ventajas al trabajador sin coste para la empresa. Esto tiene mucho sentido en una empresa como la nuestra, que tiene a cientos de compa帽eros trabajando en el extranjero. Pero han decidido no hacerlo, perjudicando a todos esos compa帽eros que se ven obligados a desplazarse al extranjero en beneficio de la propia empresa.

Y es que, por desgracia, para aplicar la excepci贸n, dependemos de la participaci贸n de la empresa en el procedimiento. Para que nuestra reclamaci贸n tenga 茅xito, dependemos de que la empresa nos proporcione los certificados anteriormente mencionados. 驴Y cu谩l es la postura de la empresa en todo esto? A priori da la impresi贸n de que nos ayuda con la emisi贸n de certificados de los d铆as trabajados en el extranjero y el pa铆s de trabajo, pero cuando solicitamos el certificado de las entidades no residentes para las que el interesado ha prestado sus servicios en el extranjero, y del trabajo que el trabajador ha desarrollado en cada desplazamiento, empiezan los problemas. La empresa no emite ning煤n certificado a no ser que sea requerido expresamente por la Agencia Tributaria. Es decir, nos obliga a presentar una reclamaci贸n en la que no aportamos toda la informaci贸n requerida por la ley, a sabiendas que ser谩 rechazada por la falta de esos documentos. Ser谩 con la respuesta negativa de la Administraci贸n con la que ya nos emitir谩 los certificados para poder recurrir, ya que nuestra empresa no incluye el 7p directamente en la pol铆tica retributiva interna.

驴Por qu茅 nos pone palos en la rueda a los trabajadores?

驴Por qu茅 no emite los certificados necesarios para que los trabajadores podamos beneficiarnos de esta ayuda fiscal?