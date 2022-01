–

El 20 de enero de 2022, ISIS atac贸 la prisi贸n de Al-Sina鈥檃, en la zona de Ghuwayran, de la ciudad de Hesek锚 (Rojava), donde est谩n detenidos m谩s de 5.000 miembros y l铆deres de ISIS. El ataque sembr贸 el miedo entre la poblaci贸n civil, recordando la sangrienta 茅poca de ISIS en la que se cometieron miles de cr铆menes contra los sirios.

El ataque masivo fue lanzado por miembros extremistas de ISIS, en un intento de liberar a los miembros y l铆deres del grupo terrorista, que pertenecen a m谩s de 50 nacionalidades diferentes de todo el mundo, y provoc贸 la muerte de al menos cinco civiles y heridas a muchos otros por parte de los atacantes de ISIS, que pasaron por los barrios cercanos a la prisi贸n desde la parte sur de la ciudad de Hesek锚.

Mientras un n煤mero desconocido de miembros de ISIS se extend铆a por los barrios civiles cercanos a la prisi贸n, escondi茅ndose en casas de pobladores y utilizando a 茅stos como escudos humanos, m谩s de 45.000 civiles huyeron de los barrios de Ghuwayran, Al-Zouhour / Hosh Al-Ba鈥檈r y Al-Nashwa, al sur de Hesek锚, hacia barrios m谩s seguros de la ciudad. Aunque la mayor铆a de las familias desplazadas se refugiaron en las casas de sus parientes, muchas mujeres y ni帽os permanecen en los centros de recepci贸n de desplazados internos en p茅simas condiciones, muchos de ellos sin cobijo ante la tormenta de nieve y el duro fr铆o que sufre la regi贸n en estos momentos.

El ataque lanzado por c茅lulas de ISIS contra la prisi贸n de Ghuwayran es uno de los mayores ataques llevados a cabo por el grupo extremista desde su derrota militar en sus 煤ltimos bastiones en el norte y el este de Siria, en marzo de 2019.

Estos hechos se producen mientras muchos pa铆ses siguen neg谩ndose a recuperar a sus ciudadanos afiliados a ISIS, lo que significa que los centros de detenci贸n del noreste de Siria est谩n llenos de m谩s de 10.000 combatientes. Estos centros de detenci贸n son una bomba de relojer铆a que amenaza la estabilidad de Siria, de la regi贸n y del mundo entero, ya que ISIS intenta reagrupar sus filas y reanudar sus actividades, cobrando impulso en el segundo semestre de 2020, seg煤n el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo.

Las organizaciones firmantes de esta declaraci贸n remarcan que el hecho de no responsabilizar a ISIS por las violaciones que cometi贸 contra los sirios es un crimen continuo contra las v铆ctimas y sus familias, y creen que el reciente ataque a la prisi贸n de Ghuwayran representa un peligroso indicio del posible regreso del grupo terrorista. Hacen un llamamiento a la Coalici贸n Internacional, la Administraci贸n Aut贸noma (AANES) y las organizaciones humanitarias internacionales a:

-Adoptar urgentemente una serie de medidas de emergencia para mejorar las condiciones de los desplazados internos, y garantizar su regreso seguro a sus hogares, una vez finalizadas las operaciones militares.

-Reforzar la seguridad y la protecci贸n de las instalaciones y prisiones que albergan a los combatientes de ISIS, de acuerdo con las normas internacionales, hasta que sean sometidos a juicios justos, adem谩s de presionar de nuevo a los pa铆ses para que recuperen a sus ciudadanos y a sus familias.

Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas demandan:

-Establecer un equipo especial de investigaci贸n, con un mandato limitado en el tiempo, para recopilar, preservar y almacenar pruebas dentro y fuera de Siria de las violaciones cometidas por ISIS que equivalen a cr铆menes de guerra, cr铆menes contra la humanidad y genocidio, e identificar a todas las entidades y personas responsables de esas violaciones y cr铆menes.

-Proporcionar el entorno necesario para iniciar un proceso inmediato de rendici贸n de cuentas por todos los cr铆menes y violaciones documentados cometidos por ISIS durante y despu茅s de su control sobre zonas de Siria durante todo el periodo de su supuesto Califato.

Las organizaciones firmantes de la declaraci贸n son:

Aata Development For Organaization / Afrin Media Center / AFRIN PLATFORM / Al-Ahd / AlAseel Society / Albaghooz Hope / Al-Diyar society / Al-Hasakah Organization for Relief and Debe / Al-Khaboor Association / ALLIED FOR PEACE / ALZajel organisation / Anoar algad / Ar raja organization for relief and development / Ashtar Development Organization / Ashti center / ASO Analysis and Strategic Study Organization / Aso News Network / Assyrian Society for helping and Development / Atlas Relief And Development International / Awda For Development / Baladna organization for civil society / Balloon / Balsam Association / Bani for Relief and Development / Better Hope for Tabqa / Better life organization / Better Tomorrow / Bezouq / BRIDES OF PEACE ORGANIZTION FOR DEVELORMENT / Bukra Ahla Association for Relief and Development / Center for research and protection wemens鈥 right in Syria / Center for Research and studies Amuda / Colors for development and relief / Community Solidarity organization / Developmental Seeds Center / DAN for Relief and Development / DemoS / Dijla Organization for Development and Environment / DOZ e.V. / Emaar Mansura / Enginerring for services / Enmaa Alfourat Organization / Ensaf for development / Euphrates for Relief and Development / Ezdina Organization / Fikra / For Feminist / Furatna for development / Siguen las firmas鈥

FUENTE: Synergy Hevdesti / Rojava Azadi Madrid

