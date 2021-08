–

De parte de La Haine August 8, 2021 22 puntos de vista

La PAH, m谩s all谩 de los continuos parches, exige del Gobierno una Ley de Vivienda que acabe de manera definitiva con los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Se prorrogan las actuales medidas antidesahucios y frente a cortes suministros hasta el 31 de Octubre

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a ampliar la moratoria de las medidas que protegen a algunas familias que est谩n amenazadas de desahucio y cortes de suministros. Esta moratoria, como las anteriores es completamente insuficiente. Porque, aunque ha evitado muchos desahucios de familias vulnerables y esto es muy importante para cada una de ellas, sin embargo sigue dejando a otras sin protecci贸n y, lo que es m谩s grave, mantiene una redacci贸n de la norma tan liante y poco contundente que no evita que miles de familias se queden en la calle a pesar de la presi贸n de la PAH y la ciudadan铆a, familias que te贸ricamente deber铆an estar protegidas. As铆 lo evidencian los 10.961 desahucios en el primer trimestre del 2021 (煤ltimos datos del Consejo General del Poder Judicial)

En cuanto al l铆mite temporal, es tan raqu铆tico que no es m谩s que un parche; supone alargar la angustia y se convierte en el anuncio del pr贸ximo desahucio. Por eso, exigimos al Gobierno una moratoria indefinida para todo tipo de desahucios sin alternativa de vivienda digna y adecuada, y que de nuevo se ampl铆e m谩s all谩 del 31 de octubre. No podemos permitir que nos dejen en la calle en plena pandemia mundial, en un momento de crisis econ贸mica y sanitaria. Cuando bancos, fondos de inversi贸n y el茅ctricas no paran de tener beneficios, no podemos aceptar por un segundo que las familias vulnerables y sin alternativa habitacional se les amenace cada cierto tiempo que el l铆mite temporal va a finalizar y puedan ser expulsadas de sus casas sin ninguna protecci贸n.

La PAH y m谩s de un centenar de organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, vamos a acabar radicalmente con esta situaci贸n de una vez por todas: registraremos este septiembre un texto de Ley que garantiza el derecho a la vivienda, de manera que dejemos atr谩s el tsunami de desahucios, que calculamos puede afectar a m谩s de 79.000 familias, hoy en riesgo de perder su casa; ha de aprobarse en el Parlamento nuestra propuesta de ley que, entre otras muchas soluciones, obliga a bancos, fondos buitre y socimis a firmar alquileres sociales con las familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Hasta entonces, hasta que la nueva Ley no sea una realidad, el Gobierno de PSOE-Podemos debe garantizar el acceso a la vivienda de quienes m谩s lo necesitan. 隆No permitiremos m谩s vulneraciones de nuestros derechos!