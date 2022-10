–

De parte de ANRed October 21, 2022

Ayer vecinos, vecinas y familiares de v铆ctimas realizaron una manifestaci贸n para exigir el cierre de la Cl铆nica Sanatorio del Parque (ex 2 de Abril) ya que la misma cuenta con un largo historial de denuncias por abandono de y maltratos hacia personas de la tercera edad principalemente, quienes llegan a la instituci贸n derivados por la obra social PAMI. 芦Vinimos a reclamar por las muertes de muchos abuelos que hubo en esta cl铆nica. Se trata de muertes dudosas. Sabemos que les dan medicamentos para doparlos, los abandonan y maltratan禄explic贸 una vecina. Por ANRed

Ayer al mediod铆a vecinos, vecinas y familiares de v铆ctimas realizaron una manifestaci贸n para exigir el cierre de la Cl铆nica Sanatorio del Parque (ex 2 de Abril) en Lomas de Zamora.

La instituci贸n cuenta con un largo historial de denuncias sobre maltrato y abandono de personas de la tercera edad, quienes llegan a la instituci贸n derivados por la obra social PAMI.

En di谩logo con ANRed, Jenifer vecina de Lomas de Zamora quien se acerc贸 a la manifestaci贸n para acompa帽ar a los familiares de Juan Carlos Mesandes quien falleci贸 en el sanatorio y explic贸 芦vinimos a reclamar por las muertes de muchos abuelos que hubo en esta cl铆nica. Se trata de muertes dudosas. Sabemos que les dan medicamentos para doparlos, los abandonan y maltratan禄.

En enero del 2020 familiares de 脕ngela Fr铆as denunciaron abandono de persona. 芦脕ngela falleci贸 en este lugar inmundo. Ella tuvo un accidente dom茅stico en donde se quebr贸 su rodilla y por PAMI le correspond铆a ah铆. La operaron en d贸nde le colocaron una pr贸tesis, que luego se le infect贸, la tuvieron internada hasta que falleci贸. La dejaron infectar toda no le higenizaban la herida, no la medicaban no le daban los antibi贸ticos. Hasta que esa pierna se le pudri贸 y se le hizo una infecci贸n generalizada y falleci贸禄.

El caso de 脕ngela lleg贸 a la justicia. Sin embargo la cl铆nica contin煤a abierta. Muchas de las denuncias son publicadas en redes sociales por familiares de las v铆ctimas. 芦Necesitamos que cada uno de ustedes compartan sus experencias en este lugar. Que no es una cl铆nica es la muerte segura de nuestros seres queridos (los mas indefensos nuestros abuelos generalmente) queremos que la justicia act煤e y cierren este lugar de una vez禄.