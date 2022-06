–

El 31 de diciembre se vencen las asignaciones especificas para la cultura. Todo el sector exige que trate el proyecto de ley que lo extiende por 50 años.

Los trabajadores y trabajadoras del cine, los medios comunitarios, el teatro, las bibliotecas populares realizaron una conferencia de prensa en las puertas del Congreso de la Nación para exigir el urgente tratamiento del proyecto de ley que prorroga las asignaciones específicas para el sector por 50 años.

Durante la conferencia de prensa en el Congreso, Juan Salvador Delú, presidente de FARCO recordó la importancia que tiene el Fondo de Fomento Concursable (FOMECA) para medios comunitarios que perdería las asignaciones para la sostenibilidad de las producciones en todo el país. “Sería muy arbitrario y a discreción si todo esto se concentrara en un solo organismo y quedara libre a la disponibilidad de las leyes de presupuesto solamente”, concluyó.

El presidente de FARCO se sumó a la exigencia de urgente tratamiento del proyecto de ley presentado por el diputado Pablo Carro: “En algún momento parecía un trámite y después el trámite empezó a parecer cada vez más complicado. Ahora hay firmas, hay votos, pero esto tiene que suceder, la sesión tiene que ser lo antes posible y estamos hablando de muchos puestos laborales y muchas comunidades que se van a quedar sin consumir y sin poder reconocerse en esas pantallas, en esos medios y en esas productoras”.

En la conferencia de prensa también estuvo presente Fernando Krichmar, integrante de Documentalistas Argentinos (DOCA), quien recordó que el proyecto de Pablo Carro fue aprobado en comisión con 26 votos a favor y 6 votos en contra. “Nosotros estamos exigiendo que se prorrogue por 50 años, porque el arte tiene que ser algo pensado a largo plazo, porque el arte es memoria y la memoria es el largo plazo que tiene un pueblo para construir su historia”, finalizó el director.

También tomaron la palabra el director Fernando Spiner; el secretario general de ATE y adjunto de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy; Nara Carreira y Mirta Israel, de Actrices Argentinas; Ignacio Etchart, de Barricada TV y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CoNTA); Paula Ferré, en representación de los trabajadores y trabajadoras de la música; entre otros.

También estuvieron los diputados Alejandro Vilca, del PTS en el Frente de Izquierda Unidad y Pablo Carro del Frente de Todos.

El Diputado Carro aseguró que se están trabajando para que el proyecto de ley de extensión por 50 años se trate en la próxima sesión. Y reconoció: “Estamos dando una discusión que atrasa por lo menos 20 años, porque no tendríamos que estar discutiendo si la cultura tiene que ser financiada o no, si no que hoy deberíamos estar discutiendo que tributen aquellas plataformas que vienen a hacer un daño muy importante a la industria nacional del cine y se llevan los dólares para afuera, que son los que necesitamos en nuestro país”.

En ese sentido, Alejandra Guzzo de Acción mujeres del cine, resaltó que los fondos son derechos adquiridos “que se constituyeron como políticas de Estado”. “Esto no tiene que tener ningún tipo de límite pero de todas maneras dado que argumentan en forma jurídicamente, muy tramposamente, nosotros aceptamos pero pedimos un tiempo que realmente nos represente”, finalizó la documentalista.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/unidxs-x-la-cultura-se-movilizo-al-congreso/