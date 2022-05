–

Ana es una mujer que reside en la localidad de Esquina, Corrientes y se encuentra condenada por sufrir una emergencia obst茅trica en su hogar. 芦Ana tiene una defensa t茅cnica excelente aunque el juez tiene una posici贸n tomada basada en una ficci贸n jur铆dica y utiliza los t茅rminos que instal贸 la prensa amarillista para calificarla. Exigimos que se cumpla con las leyes existentes y se libere a 隆Ana ya!. Exigimos una justicia sin ensa帽amiento, sin atropellos, sin agresiones y sin dilaciones禄 explicaron desde la agrupaci贸n Libres las Queremos quienes informaron que en Argentina hay 1532 mujeres criminalizadas por aborto, un tercio de ellas a煤n est谩n presas. Por ANRed

Ana es un mujer correntina que reside en la localidad de Esquina, que sufri贸 una emergencia obst茅trica mientras se encontraba en su casa e inmediatamente fue condenada por los medios de comunicaci贸n y el poder judicial.

Desde la agrupaci贸n Libres las queremos explicaron 芦Ana tiene una defensa excelente pero el juez tiene una posici贸n tomada basada en una ficci贸n jur铆dica y utiliza los t茅rminos que instal贸 la prensa amarillista para calificarla. Ana tiene dos ni帽es y una familia preocupada por ella禄.

Desde Libres las queremos, organizaci贸n que pertenece a la Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto legal seguro y gratuito informaron que en Argentina hay 1532 mujeres criminalizadas por aborto, un tercio de ellas est谩n presas. El sistema judicial las acusa de homicidio agravado por el v铆nculo o abandono de persona seguido de muerte. Enfrentan la pena m谩xima de cadena perpetua.

El caso mas resonante en los medios fue el de Bel茅n, la joven tucumana que fue condenda por sufrir un aborto espont谩neo.

芦Un 20% de las mujeres podemos pasar por 茅ste tipo de situaci贸n de emergencia obst茅trica. No todas tenemos los recursos en cuanto a lo econ贸mico a la educaci贸n para abordar 茅sta problem谩tica. Inclusive quienes si tenemos los recursos hay que entender que una emergencia obst茅trica es una interrupci贸n de la gestaci贸n en cualquier per铆odo y si es domiciliaria como ocurri贸 en el caso de Ana, ninguna de nosotras est谩 preparada para afrontar un hecho as铆. Nos debilita f铆sicamente atravesar un hecho de 茅stas caracter铆sticas, la mayor铆a de las veces nos desmayamos. Cuando 茅sto ocurre en la casa la realidad es otra y se afronta como se puede禄 explicaron desde Libres las queremos en conferencia de prensa.

Agregaron 芦al recorrer el pa铆s encontramos varios casos similiares donde las mujeres fueron condenadas a perpetua, donde no han podido cortar el cord贸n umbilical a pesar de estar desmayadas. Por eso, una emergencia obst茅trica debe ser tratada como tal y no puede ser que un juez le ponga los calificativos que impone la prensa y fluct煤e la causa a corde a lo que dice y deja de decirse en los medios de comunicaci贸n. Necesitamos una deconstrucci贸n de toda la sociedad, lamentablemente el caso de Ana nos lleg贸 por los medios y fue horroroso ver como divulgaban su nombre y apellido, la foto de su casa, buscando un linchamiento social. No es menor que el sumario del proceso policial aparezca en los grupos de whatsapp de los medios y sea eso lo que se magnifica y se reproduzca禄.

Ana est谩 presa por sufrir una emergencia obst茅trica en su casa. Desde ese momento, fue condenada por el Poder Judicial y los medios de comunicaci贸n.

