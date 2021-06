–

El trabajador ferroviario Ra煤l Gonz谩lez, de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, se encuentra preso desde hace casi nueve meses en la Comisar铆a 2掳 de Lan煤s, al sur del conurbano bonaerense, acusado de 芦robo y portaci贸n ilegal de arma de guerra禄. Fue detenido el 1 de octubre de 2020 por efectivos de la Polic铆a Federal (Divisi贸n Unidad de Intervenci贸n Territorial N掳4 de Lan煤s), cuando estaba yendo al trabajo con un compa帽ero. Llevado por averiguaci贸n de antecedentes, termin贸 preso hasta el d铆a de hoy, despu茅s de que la agente de la Polic铆a de la Ciudad Silvina Ver贸nica Gallo lo se帽alara como autor del robo de su celular. La familia de Ra煤l sostiene sostiene que es inocente, que no tiene antecedentes, que posee la tenencia de arma de uso civil, que no cometi贸 el robo y denuncia que es v铆ctima de una causa armada por la polic铆a. 芦Nada coincide. Est谩 m谩s que demostrado que Ra煤l es inocente. Se帽or juez, 驴qu茅 falto presentar para que se d茅 cuenta que Ra煤l es inocente y le devuelva la libertad?禄, expres贸 Juana Gonz谩lez, hermana de Ra煤l. Este mi茅rcoles 23 desde las 10 se manifestar谩n en las puertas del Juzgado de Garant铆as de Lan煤s para exigir su libertad. Por ANRed.

芦El Jueves 1 de octubre de 2020 a las 9:50, agentes de la Polic铆a Federal Argentina y personal de la Divisi贸n Unidad de Intervenci贸n Territorial (DUIT) N掳4 de Lan煤s, en el marco de un operativo de control dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Naci贸n, en el cruce de las calles 29 de Septiembre y Murature (Lan煤s Oeste), detienen el auto de Ra煤l Gonz谩lez, que estaba yendo al trabajo con su compa帽ero. Los oficiales los sacan esposado como delincuente de su auto. Disponen del arma y sugieren a Ra煤l que les deje. Ra煤l se niega dejarles el arma ya que es de su propiedad y est谩 en regla. Entonces 茅l y su compa帽ero de trabajo son llevados esposados a la Comisar铆a N掳2 de Lan煤s para averiguaci贸n de antecedentes芦, relata en un comunicado difundido por su familia.

Luego, la familia informa que, mientras que a Ra煤l le abren una actuaci贸n con la car谩tula de 芦Portaci贸n de arma de fuego atenuada禄, al compa帽ero solo le toman la testimonial. Sobre esta denuncia que pesa sobre 茅l, su familia se帽ala: 芦Ra煤l Gonz谩lez cuenta con tenencia de arma de uso civil de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y es de su propiedad. No tiene antecedentes policiales. Y el auto cuenta con todas las documentaciones pertinentes禄. Adem谩s, remarcan que seg煤n consta en el acta policial 芦el arma quedar铆a incautada a pericia al 9 octubre 2020 en Polic铆a Cient铆fica Departamental de Lan煤s禄, y que 芦una vez terminado diligencia pudiendo retirarse de la dependencia policial seg煤n consta en acta policial禄. Cosa que no se cumpli贸, porque Ra煤l se encuentra preso hasta el d铆a de hoy, casi nueve meses despu茅s de lo sucedido.

Luego, la familia remarca lo armado de la causa en contra de Ra煤l, a partir de la acusaci贸n en su contra por el supuesto robo de un celular: 芦12:15 se presenta en la Comisar铆a 2掳 de Lan煤s Silvina Ver贸nica Gallo, agente de la Polic铆a de la Ciudad, denunciando haber sido v铆ctima de un robo a las 6.20 am en la parada de colectivos de la L铆nea 100, en Donovan esquina Coronel Brueras, en Gerli (Lan煤s Oeste), por un masculino de contextura delgada a normal, tez trigue帽a, rostro descubierto, cabello casta帽o oscuro, quien le habr铆a pegado en la nuca con un arma de fuego color plateado y cae al suelo, y agarro un machete o s铆mil para cortarle su campera tipo inflable color oscuro unos cincuenta cent铆metros y ah铆 pudo sacarle su tel茅fono celular禄, seg煤n informa la familia que se detalla en el acta policial.

En ese contexto, la familia de Ra煤l denuncia que en la comisar铆a, al verlo, la agente Gallo 芦se帽ala al 鈥榤orocho鈥 (por Ra煤l) como autor del robo, por lo que la car谩tula de la actuaci贸n pasa a ser, hasta el d铆a de hoy, la de 芦robo y portaci贸n ilegal de arma de guerra禄. La familia denuncia, adem谩s, como una incongruencia que la agente de la Polic铆a de la Ciudad reci茅n se aperson贸 a denunciar el robo del celular m谩s de cuatro despu茅s del hecho. Adem谩s, sostienen que las pruebas f铆lmicas, testimoniales y de geolocalizaci贸n del celular ubican a R谩ul en su casa a la hora del hecho denunciado por la polic铆a Gallo.

En declaraciones a DiarioConurbano.com, Carlos, hermano de Ra煤l, remarc贸: 芦ella dice que lo reconoce a mi hermano por el pelo y la fisonom铆a. Mi hermano entr贸 en la comisar铆a con el barbijo y, 驴c贸mo hizo para reconocerlo por el pelo?. En el video se ve que el delincuente tiene una gorra y la campera no coincide. No se ve que tenga un revolver ni un machete. Para nosotros es una causa armada porque 茅l se neg贸 a entregarles el rev贸lver en el operativo. 脡l est谩 por la versi贸n de ella, despu茅s, no hay m谩s nada芦, se帽al贸.

Po su parte, en su cuenta de Facebook, Juana Gonz谩lez, hermana de Ra煤l se帽al贸: 芦en estos ocho meses se presentaron pruebas que demuestran su inocencia. Se presentaron las c谩maras de la casa de Ra煤l, las c谩maras del supermercado chino donde paro a comprar, la antena telef贸nica que demuestra que el estuvo toda la noche en su casa, su declaraci贸n, el testimonio de la familia y una vecina, la comparaci贸n de vestimenta con el delincuente que aparece en el video del robo que se lo acusa y nada coincide. Est谩 m谩s que demostrado que Ra煤l es inocente. Ahora yo le pregunto a usted se帽or juez, 驴qu茅 falto presentar para que se d茅 cuenta que Ra煤l es inocente y le devuelva la libertad? Libertad que una fuerza policial corrupta e impune le rob贸. Yo quiero creer en la justicia de mi pa铆s y quiero creer que no va a dejar esperando un juicio dos a帽os a una persona que es inocente. La familia amigos y gente que lo quiere, espera un fallo justo de su parte. Este tipo de cosas no pueden seguir pasando禄, expres贸

En este marco, la familia anunci贸 que se manifestar谩 este mi茅rcoles 23 desde las 10 en las puertas del Juzgado de Garant铆as de Lan煤s (Hip贸lito Yrigoyen 3940, frente a la municipalidad), exigiendo su libertad.

Tambi茅n, vienen denunciando su situaci贸n en varias cuentas de Facebook de familiares y amigos del joven, bajo la consigna hashtag #LibertadParaRa煤lGonz谩lez.