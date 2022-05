–

De parte de ANRed May 3, 2022 188 puntos de vista

Jaru Carrero Alexander Rodr铆guez fue detenido y acusado de conformar una asociaci贸n il铆cita durante las jornadas de repudio al proyecto de ley de acuerdo con el FMI que se debati贸 y aprob贸 en la C谩mara de Diputados del Congreso de la Naci贸n, el pasado 10 de marzo. Jaru tiene 29 a帽os de nacionalidad venezolana, quien migr贸 a nuestro pa铆s y estudia sociolog铆a en la Universidad Nacional de Bs. As (UBA). Tambi茅n tiene militancia barrial en Ciudadela y en Liniers con la organizaci贸n MTR cuba. Para continuar visibilizando dicha situaci贸n estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales realizar谩n 茅ste jueves a partir de las 17hs, sobre la calle Santiago del Estero al 1000 una jornada de clases publicas, concluyendo a las 21hs con una conferencia de prensa. 芦Preocupa la avanzada de los gobiernos contra las personas que se organizan y luchan, y la criminalizaci贸n de la protesta que est谩n llevando a cabo. Tambi茅n nos preocupan los medios de comunicaci贸n que legitiman estos discurso de odio a les que militan todos los d铆as禄 explicaron. Por ANRed

El jueves 10 de marzo, mientras en el Congreso de la Naci贸n la C谩mara de Diputados debat铆a el proyecto de ley de acuerdo con el FMI miles de personas integrantes de organizaciones sociales, pol铆ticas y sindicales se manifestaron para repudiar la medida. Durante la jornada la polic铆a reprimi贸 a los manifestantes que bajo la consigna 芦las estafas no se pagan禄 repudiaban el acuerdo. El operativo represivo ordenado por el gobierno nacional dej贸 varias personas detenidas, entre ellos Jaru Rodr铆guez, Oscar Santill谩n y Juli谩n Lazarte.

Jaru Carrero Alexander Rodr铆guez es un ciudadano venezolano de 29 a帽os que trabaja en diversas apps de reparto de comidas y entrega de paquetes, quien migr贸 a nuestro pa铆s y estudia sociolog铆a en la Universidad Nacional de Bs. As (UBA). Tambi茅n tiene militancia barrial en Ciudadela y en Liniers con la organizaci贸n MTR cuba.

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), denunciaron que su prisi贸n preventiva 芦carece de argumentos legales禄, dado que 芦se le imputan todos los hechos que sucedieron en la plaza de los dos congresos (da帽os, incendios, lesiones y hasta una tentativa de homicidio que luego fue descartada)芦, y que 芦de nada hay pruebas que lo vinculen a lo que lo acusan, como as铆 tampoco hay pruebas que lo relacionen con los otros detenidos de esta causa禄.

En la misma l铆nea, agregaron: 芦la defensa va a apelar ya que no hay pruebas suficientes: a Jaru nunca se lo ve realizando ning煤n acto de violencia, incluso hay un informe de la Divisi贸n Antiterrorista de la Ciudad que lo asegura. No hay ning煤n elemento legal para dictarle la prisi贸n preventiva. La causa podr铆a seguir sin problemas con nuestro amigo en libertad, no conlleva ning煤n riesgo de fuga ni est谩 en sus intenciones. Tambi茅n nos informaron que se firm贸 el pase a una unidad penitenciaria, lo cual nos tiene sumamente preocupados debido a las condiciones de vida dentro de 茅stas禄, remarcan.

Es por 茅ste motivo que estudiantes de la Facultad de Ciencias sociales de la UBA realizar谩n 茅ste jueves una jornada de clases p煤blicas que culminar谩n con una conferencia de prensa.

芦Hace m谩s de un mes tenemos a Jaru Rodr铆guez preso. A Jaru, Oscar Santill谩n y Juli谩n Lazarte les est谩n inventando una causa. Son tres personas que no se conocen pero seg煤n la justicia forman parte de una asociaci贸n il铆cita y son responsables de todo lo sucedido en la marcha de ese d铆a. Preocupa la avanzada de los gobiernos contra las personas que se organizan y luchan, y la criminalizaci贸n de la protesta que est谩n llevando a cabo. Tambi茅n nos preocupan los medios de comunicaci贸n que legitiman estos discurso de odio a les que militan todos los d铆as禄 explicaron les estudiantes.

Agregaron 芦nos reunimos para generar actividades de visibilizaci贸n y repudio ante 茅sta situaci贸n. El jueves 5/5 a partir de las 17hs, sobre la calle Santiago del Estero al 1000, se va a estar realizando una jornada de clases publicas, concluyendo a las 21hs con una conferencia de prensa. Llamamos a todos los medios de comunicaci贸n a seguir difundiendo la situaci贸n de Jaru, Oscar y Juli谩n presos del pacto con el FMIL. lamamos a todas las personas a que se sumen a la campa帽a por la Libertad de los presos por luchar禄.