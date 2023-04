Exigen libertad de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo zapatista

18 abr 2023

La Junta de Buen Gobierno zapatista 鈥淓l pensamiento rebelde de los pueblos originarios鈥, del Caracol 9, denunci贸 hoy la injusta prisi贸n del base de apoyo zapatista Manuel G贸mez V谩zquez, detenido ilegalmente el 4 de diciembre de 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias. Manuel G贸mez fue v铆ctima de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Seg煤n denuncia tanto de la Junta de Buen Gobierno como del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de La Casas (Frayba), Manuel est谩 siendo criminalizado por ser base de apoyo del EZLN, acusado falsamente de homicidio tras hechos violentos que se sucitaron en el Ejido el Censo, municipio de Ocosingo, en diciembre de 2020. Seg煤n las denuncias, la Fiscal铆a de Justicia Ind铆gena, dependiente de la Fiscal铆a General del Estado, fabric贸 el expediente con pruebas falsas, desmentidas por el propio agente municipal.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Frayba, se ley贸 la carta de la Junta de Buen Gobierno (abajo en la 铆ntegra), el bolet铆n del Frayba, y la Red de Resistencia y Rebeld铆a Ajmaq dio su palabra.

Denuncia de la Junta de Buen Gobierno Zapatista 鈥淓l pensamiento rebelde de Los Pueblos Originarios鈥 Caracol IX鈥

JUNTA DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTA 鈥淓L PENSAMIENTO REBELDE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS鈥.

CARACOL IX. CHIAPAS, M脡XICO.

AL PUEBLO DE M脡XICO:

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:

A LOS COMPA脩EROS DEL CONGRESO NACIONAL IND脥GENA

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL:

DENUNCIA P脷BLICA DEL COMPA脩ERO MANUEL G脫MEZ VAZQUEZ DEL EJIDO EL CENSO, MUNICIPIO OFICIAL DE OCOSINGO, CHIAPAS, M脡XICO.

ABRIL DEL 2023.

HACEMOS ESTA DENUNCIA P脷BLICA DESDE EL CARACOL IX, EN JERUSALEN 鈥淓N HONOR A LA MEMORIA DEL COMPA脩ERO MANUEL PARTE DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO 鈥淓L PENSAMIENTO REBELDE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS鈥, CHIAPAS, M脡XICO.

COMO JUNTA DE BUEN GOBIERNO DEL CARACOL IX EN NUEVO JERUSALEN, M脕XIMA AUTORIDAD AUTONOMA ZAPATISTA EN ESA ZONA, RECONOCEMOS EL TRABAJO DE MANUEL G脫MEZ V脕ZQUEZ COMO BASE DE APOYO ZAPATISTA.

A ESTE COMPA脩ERO LO EST脕N CRIMINALIZANDO E INVENTANDO PRUEBAS PARA TENERLO PRESO INJUSTAMENTE EN LA C脕RCEL. LO ATACAN POR SER ZAPATISTA, ES LA VERDAD. PARA LOS MALOS GOBIERNOS EL SER ZAPATISTA ES UN DELITO QUE SE CASTIGA CON CALUMNIAS, PERSECUCI脫N, C脕RCEL Y MUERTE.

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO 鈥淓L PENSAMIENTO REBELDE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS鈥 HA REALIZADO YA UNA INVESTIGACI脫N PROFUNDA Y VERDADERA DE LO OCURRIDO. EL RESULTADO DE ESA INVESTIGACI脫N ES QUE EL COMPA脩ERO MANUEL G脫MEZ VAZQUEZ ES INOCENTE DEL DELITO DEL QUE SE LE ACUSA INJUSTAMENTE.

LAS AUTORIDADES OFICIALES DEL EJIDO EL CENSO SABEN QUE ES MENTIRA DE LO OUE SE ACUSA AL COMPA脩ERO MANUEL G脫MEZ VAZQUEZ PERO TIENEN MIEDO DE DECIRLO PORQUE EST脕N AMENAZADOS DE MUERTE POR LOS FAMILIARES DE LOS ASESINOS QUE FUERON QUEMADOS.

ESTAMOS SEGUROS DE QUE INJUSTAMENTE QUEMARON AL HOY DIFUNTO ANTONIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Y ACUSAN INJUSTAMENTE AL COMPA脩ERO ZAPATISTA MANUEL G脫MEZ V脕ZQUEZ DEL EJIDO EL CENSO.

TESTIGOS SON EL AGENTE AUXILIAR NICOLAS JIM脡NEZ ALVARO Y SU MAMA DEL COMPA脩ERO MANUEL, DONDE LE PREGUNTARON A LOS DOS JOVENES QUE EST脕N EN LA C脕RCEL.

YA CUANDO LO FUERON A QUEMAR, EL AGENTE MUNICIPAL ESCUCH脫 DE VIVA VOZ QUE NO ES CULPABLE EL COMPA脩ERO MANUEL GOMEZ VAZQUEZ.

LE PREGUNTARON DONDE RESPONDI脫, LE PREGUNT脫 鈥 驴PARTICIP脫 MANUEL EN LA MUERTE DEL SE脩OR GREGORIO Y DEL POLIC脥A DE LA COMUNIDAD?鈥 Y ANTONIO V脕ZQUEZ VAZQUEZ DIJO QUE NO, QUE DIJO ASI ANTES PORQUE MANUEL ES BASE DE APOYO ZAPATISTA Y 鈥淨UE DICIENDO ASI IBA A SALVARME鈥. 鈥淧ERO LA VERDAD ES QUE NO ESTABA AHI EL MANUEL, ES INOCENTE, NO TIENE NING脷N DELITO鈥. LO DIJO AS脥 CLARO PARA QUE LO DEJARAN EN LIBERTAD.

ENTONCES LOS MALOS GOBIERNOS. 驴POR QU脡 EST脕N CREYENDO MALOS ARGUMENTOS, POR QU脡 NO LO COMPARAN Y POR QU脡 NO LO INVESTIGARON SI PARA ESO SON SUS TRABAJOS?

EL EXPEDIENTE FUE FALSIFICADO Y ARMADO. SEG脷N DICE QUE EL AGENTE NICOLAS JIM脡NEZ 脕LVARO ESTABA A UNA DISTANCIA DE 6 METROS DE LA CASA DE RICARDO V脕ZQUEZ L脫PEZ DONDE MURI脫 EL POLICIA DE LA COMUNIDAD DE NOMBRE ELISEO MONTEJO GARCIA, Y FALSIFICAN QUE MANUEL EL DISPAR脫 Y EXIGI脫 QUE 鈥淒ALE, DALE, AC脕BALO鈥

EL PAP脕 DEL COMPA脩ERO MANUEL YA SE CAREARON CON EL AGENTE NICOL脕S JIM脡NEZ 脕LVARO Y NO SABE QU脡 DECIR. S脫LO DICE QUE DE POR SI NO ES CIERTO, QUE NO ESTABA EN ESE MOMENTO MANUEL NI EL AGENTE CUANDO SUCEDI脫 EL PROBLEMA. NO PUEDE RESPONDER. POR ESO EST脕 ARMADO EL EXPEDIENTE.

SI QUIEREN VOLVER A INVESTIGAR, ES TODO FALSO, INVENTADO, FABRICADO. NO COINCIDE TODO LO QUE DICE EL EXPEDIENTE.

QUIEN LEVANT脫 EL FALSO DOCUMENTO ES ANTONIO GONZ脕LEZ L脫PEZ. 脡L INVENTO, JUNTO CON LOS FAMILIARES DEL GREGORIO Y FAMILIAR DE ELISEO. FUE ESE AGENTE QUIEN FALSIFIC脫 LA DEMANDA HACIENDO USURPACI脫N, HACI脡NDOSE PASAR COMO AGENTE Y S脫LO ES SUPLENTE.

EL AGENTE NICOL脕S JIM脡NEZ 脕LVARO DIJO, CUANDO LO ENCARCELARON A MANUEL, LE DIJERON AL PAP脕 QUE QUEDE EN LA C脕RCEL MANUEL, MA脩ANA LO VAMOS A VER Y NUNCA PIDIERON ACLARACI脫N.

EL FALSO AGENTE ANTONIO GONZ脕LEZ L脫PEZ LLAM脫 A LA POLICiA MUNICIPAL DE OCOSINGO. LLEGANDO FUERON A LA CASA DEL COMPA脩ERO BASE DE APOYO PAP脕 DE MANUEL. SIN NING脷N PREVIO AVISO ENTRARON EN LA CASA PREGUNTANDO C脫MO SE LLAMAN, LLEGANDO A BUSCAR A MANUEL, PERO ELLOS QUER脥AN METER MIEDO ESPANTANDO, PORQUE MANUEL ESTABA EN SU CASA, NO EN LA DE SU PAPA.

ESA NOCHE ESTABA MANUEL CON SU FAMILIA EN LA CASA, CON SU MAM脕, CUANDO ESCUCHARON QUE ESTABA LA POLIC脥A EN SU CASA Y SALIERON A RESGUARDARSE AFUERA DE SU CASA. PERO EN ESE MOMENTO LOS VERDADEROS ASESINOS YA HAB脥AN SIDO DETENIDOS Y YA LOS TEN脥AN EN LA C脕RCEL A QUIENES LO MATARON AL GREGORIO. SUS NOMBRES SON: ANTONIO VAZQUEZ VAZQUEZ, DE 20 A脩OS, Y FRANCISCO V脕ZQUEZ V脕ZQUEZ, DE 14 A脩OS.

EL POLIC脥A DE LA COMUNIDAD ELISEO MONTE GARC脥A LO SUPIMOS QUE LA BALA ENTRO POR LA ESPALDA. 驴QUI脡N FUE QUIEN DISPARO LA BALA? NO LO SABEMOS. 驴ES CRUCE BALAS ENTRE ELLOS? NO LO SABEMOS SI ES ALG脷N FAMILIAR DE LOS DOS DIFUNTOS. ANTONIO Y FRANCISCO, PORQUE ELLOS SON LOS ASESINOS DE GREGORIO. PORQUE ESOS DOS JOVENES FUERON QUEMADOS Y ENTERRADOS EN MISMA COMUNIDAD. Y POR ESO NO SABEMOS QUI脡N FUE EL QUE MATO A ELISEO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE ESO. LA POLIC脥A MUNICIPAL LLEG脫 AL EJIDO Y NO HIZO NADA. YA LO TEN脥AN EN LA C脕RCEL EN EL EJIDO EL CENSO.

NOSOTROS NO ESTAMOS INVENTANDO NADA. NO SOMOS COMO EL GOBIERNO. SE HAN PEDIDO AUDIENCIAS, PERO, COMO AS脥 LES ENSE脩A EL PRESIDENTE ANDR脡S MANUEL L脫PEZ OBRADOR, SON BUROCRATICOS Y ESO LLEVA 20 A 30 A脩OS, POR ESO NO DAN RESPUESTAS.

PORQUE 脡SA ES LA MANERA INJUSTA DEL MAL GOBIERNO AMLO DE LA 4TA TRANSFORMACI脫N. EL GOBERNADOR RUTILIO ESCAND脫N Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL BIEN SABEMOS QUE EST脕N EN CONTRA NUESTRA Y DE NOSOTROS COMO BASES DE APOYO ZAPATISTAS Y NOS ENCARCELAN INJUSTAMENTE. SIGAN AS脥, AS脥 DEMUESTRAN LA MENTIRA DE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

TODOS EST脕N DESTRUYENDO LA COMUNIDAD FRACCIONANDO LAS TIERRAS. SON DESTRUCTORES DE LA COMUNIDAD. 驴DONDE ESTA ESO QUE DICE PRIMERO LOS POBRES? PRIMERO NOS EST脕N CHINGANDO Y MATANDO A LOS POBRES.

TIENEN QUE REPARAR ESA INJUSTICIA DE LOS DOS A脩OS Y 4 MESES QUE LO TIENEN EN LA C脕RCEL AL COMPA脩ERO MANUEL.

SEGURO EST脕 ENFERMO DE SU SALUD PORQUE EST脕 ENCARCELADO INJUSTAMENTE SIN NING脷N DELITO.

URGE LA LIBERACI脫N INMEDIATA DEL COMPA脩ERO MANUEL PORQUE NO TIENE DELITO. ES POR HORAS NOMAS QUE ESPERAMOS SU LIBERACI脫N. ESTA ENCARCELADO EN OCOSINGO, N脷MERO 16. LA ULTIMA VISITA DE SU FAMILIA FUE EL 25 DE MARZO DE 2023.

Y LE PEDIMOS SU FAVOR AL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS QUE 脡L HAGA EL FAVOR DE RECIBIR AL COMPA脩ERO MANUEL Y QUE SE ENCARGUE DE TRASLADARLO A SU CARACOL Y ENTREGARLO EN EL CARACOL IX NUEVO JERUSALEN.

ATENTAMENTE.

AUTORIDADES AUT脫NOMAS DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTA

鈥淓L PENSAMIENTO DE REBELDE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS鈥

SIGUEN FIRMAS Y SELLO DE LAS AUTORIDADES:

6 de Abril del 2023.

Chiapas. M茅xico.

Elias L贸pez Aguilar

Pablo S谩nchez S谩nchez

Benito Mendoza Garc铆a