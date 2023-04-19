Exigen libertad de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo zapatista

La Junta de Buen Gobierno zapatista “El pensamiento rebelde de los pueblos originarios”, del Caracol 9, denunció hoy la injusta prisión del base de apoyo zapatista Manuel Gómez Vázquez, detenido ilegalmente el 4 de diciembre de 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias. Manuel Gómez fue víctima de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Según denuncia tanto de la Junta de Buen Gobierno como del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de La Casas (Frayba), Manuel está siendo criminalizado por ser base de apoyo del EZLN, acusado falsamente de homicidio tras hechos violentos que se sucitaron en el Ejido el Censo, municipio de Ocosingo, en diciembre de 2020. Según las denuncias, la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado, fabricó el expediente con pruebas falsas, desmentidas por el propio agente municipal.
En conferencia de prensa en las instalaciones del Frayba, se leyó la carta de la Junta de Buen Gobierno (abajo en la íntegra), el boletín del Frayba, y la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq dio su palabra.
Denuncia de la Junta de Buen Gobierno Zapatista “El pensamiento rebelde de Los Pueblos Originarios” Caracol IX”
JUNTA DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTA “EL PENSAMIENTO REBELDE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”.
CARACOL IX. CHIAPAS, MÉXICO.
AL PUEBLO DE MÉXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
A LOS COMPAÑEROS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL:
DENUNCIA PÚBLICA DEL COMPAÑERO MANUEL GÓMEZ VAZQUEZ DEL EJIDO EL CENSO, MUNICIPIO OFICIAL DE OCOSINGO, CHIAPAS, MÉXICO.
ABRIL DEL 2023.
HACEMOS ESTA DENUNCIA PÚBLICA DESDE EL CARACOL IX, EN JERUSALEN “EN HONOR A LA MEMORIA DEL COMPAÑERO MANUEL PARTE DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO “EL PENSAMIENTO REBELDE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”, CHIAPAS, MÉXICO.
COMO JUNTA DE BUEN GOBIERNO DEL CARACOL IX EN NUEVO JERUSALEN, MÁXIMA AUTORIDAD AUTONOMA ZAPATISTA EN ESA ZONA, RECONOCEMOS EL TRABAJO DE MANUEL GÓMEZ VÁZQUEZ COMO BASE DE APOYO ZAPATISTA.
A ESTE COMPAÑERO LO ESTÁN CRIMINALIZANDO E INVENTANDO PRUEBAS PARA TENERLO PRESO INJUSTAMENTE EN LA CÁRCEL. LO ATACAN POR SER ZAPATISTA, ES LA VERDAD. PARA LOS MALOS GOBIERNOS EL SER ZAPATISTA ES UN DELITO QUE SE CASTIGA CON CALUMNIAS, PERSECUCIÓN, CÁRCEL Y MUERTE.
LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO “EL PENSAMIENTO REBELDE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS” HA REALIZADO YA UNA INVESTIGACIÓN PROFUNDA Y VERDADERA DE LO OCURRIDO. EL RESULTADO DE ESA INVESTIGACIÓN ES QUE EL COMPAÑERO MANUEL GÓMEZ VAZQUEZ ES INOCENTE DEL DELITO DEL QUE SE LE ACUSA INJUSTAMENTE.
LAS AUTORIDADES OFICIALES DEL EJIDO EL CENSO SABEN QUE ES MENTIRA DE LO OUE SE ACUSA AL COMPAÑERO MANUEL GÓMEZ VAZQUEZ PERO TIENEN MIEDO DE DECIRLO PORQUE ESTÁN AMENAZADOS DE MUERTE POR LOS FAMILIARES DE LOS ASESINOS QUE FUERON QUEMADOS.
ESTAMOS SEGUROS DE QUE INJUSTAMENTE QUEMARON AL HOY DIFUNTO ANTONIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Y ACUSAN INJUSTAMENTE AL COMPAÑERO ZAPATISTA MANUEL GÓMEZ VÁZQUEZ DEL EJIDO EL CENSO.
TESTIGOS SON EL AGENTE AUXILIAR NICOLAS JIMÉNEZ ALVARO Y SU MAMA DEL COMPAÑERO MANUEL, DONDE LE PREGUNTARON A LOS DOS JOVENES QUE ESTÁN EN LA CÁRCEL.
YA CUANDO LO FUERON A QUEMAR, EL AGENTE MUNICIPAL ESCUCHÓ DE VIVA VOZ QUE NO ES CULPABLE EL COMPAÑERO MANUEL GOMEZ VAZQUEZ.
LE PREGUNTARON DONDE RESPONDIÓ, LE PREGUNTÓ ” ¿PARTICIPÓ MANUEL EN LA MUERTE DEL SEÑOR GREGORIO Y DEL POLICÍA DE LA COMUNIDAD?” Y ANTONIO VÁZQUEZ VAZQUEZ DIJO QUE NO, QUE DIJO ASI ANTES PORQUE MANUEL ES BASE DE APOYO ZAPATISTA Y “QUE DICIENDO ASI IBA A SALVARME”. “PERO LA VERDAD ES QUE NO ESTABA AHI EL MANUEL, ES INOCENTE, NO TIENE NINGÚN DELITO”. LO DIJO ASÍ CLARO PARA QUE LO DEJARAN EN LIBERTAD.
ENTONCES LOS MALOS GOBIERNOS. ¿POR QUÉ ESTÁN CREYENDO MALOS ARGUMENTOS, POR QUÉ NO LO COMPARAN Y POR QUÉ NO LO INVESTIGARON SI PARA ESO SON SUS TRABAJOS?
EL EXPEDIENTE FUE FALSIFICADO Y ARMADO. SEGÚN DICE QUE EL AGENTE NICOLAS JIMÉNEZ ÁLVARO ESTABA A UNA DISTANCIA DE 6 METROS DE LA CASA DE RICARDO VÁZQUEZ LÓPEZ DONDE MURIÓ EL POLICIA DE LA COMUNIDAD DE NOMBRE ELISEO MONTEJO GARCIA, Y FALSIFICAN QUE MANUEL EL DISPARÓ Y EXIGIÓ QUE “DALE, DALE, ACÁBALO”
EL PAPÁ DEL COMPAÑERO MANUEL YA SE CAREARON CON EL AGENTE NICOLÁS JIMÉNEZ ÁLVARO Y NO SABE QUÉ DECIR. SÓLO DICE QUE DE POR SI NO ES CIERTO, QUE NO ESTABA EN ESE MOMENTO MANUEL NI EL AGENTE CUANDO SUCEDIÓ EL PROBLEMA. NO PUEDE RESPONDER. POR ESO ESTÁ ARMADO EL EXPEDIENTE.
SI QUIEREN VOLVER A INVESTIGAR, ES TODO FALSO, INVENTADO, FABRICADO. NO COINCIDE TODO LO QUE DICE EL EXPEDIENTE.
QUIEN LEVANTÓ EL FALSO DOCUMENTO ES ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ. ÉL INVENTO, JUNTO CON LOS FAMILIARES DEL GREGORIO Y FAMILIAR DE ELISEO. FUE ESE AGENTE QUIEN FALSIFICÓ LA DEMANDA HACIENDO USURPACIÓN, HACIÉNDOSE PASAR COMO AGENTE Y SÓLO ES SUPLENTE.
EL AGENTE NICOLÁS JIMÉNEZ ÁLVARO DIJO, CUANDO LO ENCARCELARON A MANUEL, LE DIJERON AL PAPÁ QUE QUEDE EN LA CÁRCEL MANUEL, MAÑANA LO VAMOS A VER Y NUNCA PIDIERON ACLARACIÓN.
EL FALSO AGENTE ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ LLAMÓ A LA POLICiA MUNICIPAL DE OCOSINGO. LLEGANDO FUERON A LA CASA DEL COMPAÑERO BASE DE APOYO PAPÁ DE MANUEL. SIN NINGÚN PREVIO AVISO ENTRARON EN LA CASA PREGUNTANDO CÓMO SE LLAMAN, LLEGANDO A BUSCAR A MANUEL, PERO ELLOS QUERÍAN METER MIEDO ESPANTANDO, PORQUE MANUEL ESTABA EN SU CASA, NO EN LA DE SU PAPA.
ESA NOCHE ESTABA MANUEL CON SU FAMILIA EN LA CASA, CON SU MAMÁ, CUANDO ESCUCHARON QUE ESTABA LA POLICÍA EN SU CASA Y SALIERON A RESGUARDARSE AFUERA DE SU CASA. PERO EN ESE MOMENTO LOS VERDADEROS ASESINOS YA HABÍAN SIDO DETENIDOS Y YA LOS TENÍAN EN LA CÁRCEL A QUIENES LO MATARON AL GREGORIO. SUS NOMBRES SON: ANTONIO VAZQUEZ VAZQUEZ, DE 20 AÑOS, Y FRANCISCO VÁZQUEZ VÁZQUEZ, DE 14 AÑOS.
EL POLICÍA DE LA COMUNIDAD ELISEO MONTE GARCÍA LO SUPIMOS QUE LA BALA ENTRO POR LA ESPALDA. ¿QUIÉN FUE QUIEN DISPARO LA BALA? NO LO SABEMOS. ¿ES CRUCE BALAS ENTRE ELLOS? NO LO SABEMOS SI ES ALGÚN FAMILIAR DE LOS DOS DIFUNTOS. ANTONIO Y FRANCISCO, PORQUE ELLOS SON LOS ASESINOS DE GREGORIO. PORQUE ESOS DOS JOVENES FUERON QUEMADOS Y ENTERRADOS EN MISMA COMUNIDAD. Y POR ESO NO SABEMOS QUIÉN FUE EL QUE MATO A ELISEO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE ESO. LA POLICÍA MUNICIPAL LLEGÓ AL EJIDO Y NO HIZO NADA. YA LO TENÍAN EN LA CÁRCEL EN EL EJIDO EL CENSO.
NOSOTROS NO ESTAMOS INVENTANDO NADA. NO SOMOS COMO EL GOBIERNO. SE HAN PEDIDO AUDIENCIAS, PERO, COMO ASÍ LES ENSEÑA EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, SON BUROCRATICOS Y ESO LLEVA 20 A 30 AÑOS, POR ESO NO DAN RESPUESTAS.
PORQUE ÉSA ES LA MANERA INJUSTA DEL MAL GOBIERNO AMLO DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN. EL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL BIEN SABEMOS QUE ESTÁN EN CONTRA NUESTRA Y DE NOSOTROS COMO BASES DE APOYO ZAPATISTAS Y NOS ENCARCELAN INJUSTAMENTE. SIGAN ASÍ, ASÍ DEMUESTRAN LA MENTIRA DE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.
TODOS ESTÁN DESTRUYENDO LA COMUNIDAD FRACCIONANDO LAS TIERRAS. SON DESTRUCTORES DE LA COMUNIDAD. ¿DONDE ESTA ESO QUE DICE PRIMERO LOS POBRES? PRIMERO NOS ESTÁN CHINGANDO Y MATANDO A LOS POBRES.
TIENEN QUE REPARAR ESA INJUSTICIA DE LOS DOS AÑOS Y 4 MESES QUE LO TIENEN EN LA CÁRCEL AL COMPAÑERO MANUEL.
SEGURO ESTÁ ENFERMO DE SU SALUD PORQUE ESTÁ ENCARCELADO INJUSTAMENTE SIN NINGÚN DELITO.
URGE LA LIBERACIÓN INMEDIATA DEL COMPAÑERO MANUEL PORQUE NO TIENE DELITO. ES POR HORAS NOMAS QUE ESPERAMOS SU LIBERACIÓN. ESTA ENCARCELADO EN OCOSINGO, NÚMERO 16. LA ULTIMA VISITA DE SU FAMILIA FUE EL 25 DE MARZO DE 2023.
Y LE PEDIMOS SU FAVOR AL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS QUE ÉL HAGA EL FAVOR DE RECIBIR AL COMPAÑERO MANUEL Y QUE SE ENCARGUE DE TRASLADARLO A SU CARACOL Y ENTREGARLO EN EL CARACOL IX NUEVO JERUSALEN.
ATENTAMENTE.
AUTORIDADES AUTÓNOMAS DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTA
“EL PENSAMIENTO DE REBELDE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”
SIGUEN FIRMAS Y SELLO DE LAS AUTORIDADES:
6 de Abril del 2023.
Chiapas. México.
Elias López Aguilar
Pablo Sánchez Sánchez
Benito Mendoza García
Fuente: Radiozapatista.org