Ecologistas en Acci贸n est谩 sufriendo un tremendo acoso medi谩tico por intentar que se cumpla la legalidad urban铆stica, pero la Junta de Extremadura utiliz贸 todo tipo de estratagemas para tratar de justificar un proyecto ilegal e irresponsable.

La empresa promotora solo buscaba su lucro, los compradores eran conscientes de la ilegalidad del proyecto y, por 煤ltimo, los juzgados no decretaron la necesaria paralizaci贸n cautelar de la urbanizaci贸n cuando pudieron evitar que se construyeran los edificios que ahora hay que demoler.

Ecologistas en Acci贸n est谩 sufriendo un tremendo aluvi贸n de cr铆ticas y descalificaciones desde todos los estamentos por hacer lo que le correspond铆a a la Junta de Extremadura y que nunca hizo: defender la legalidad urban铆stica en el caso de Marina de Valdeca帽as.

Como han ido demostrando las continuas sentencias, el proyecto era ilegal desde el principio: no se pod铆a urbanizar en un espacio protegido (declarado por la propia junta de Extremadura, no por las organizaciones ecologistas) y no era constitucional modificar la ley de suelo de Extremadura en contra de normas de rango superior para justificar la urbanizaci贸n.

Sin embargo, nadie en la Junta de Extremadura ha asumido ninguna responsabilidad pol铆tica por este desprop贸sito. Continuamente desv铆an la atenci贸n hacia la acci贸n de los colectivos ecologistas, Adenex y Ecologistas en Acci贸n, que iniciaron este proceso judicial. Estos d铆as se ha llegado incluso a cuestionar por parte de Guillermo Fern谩ndez Vara la utilidad de la Red Natura 2000, volviendo a discursos que no se escuchaban desde los peores a帽os del desarrollismo.

El papel que ha jugado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) tambi茅n es rese帽able. Despu茅s de varias resoluciones en contra del proyecto, sentenciaron en marzo de 2011 la n铆tida ilegalidad del mismo. Pero pusieron las condiciones para que las obras siguieran adelante al exigir una fianza de 41 millones de euros para que se paralizaran los trabajos, algo inalcanzable para organizaciones sin 谩nimo de lucro como Adenex y Ecologistas en Acci贸n.

Posteriormente, en junio de 2020, desde el mismo TSJEx se declar贸 la 鈥渋mposibilidad material鈥 de demoler lo que a帽os antes no impidieron que se construyera, incluso retorciendo las conclusiones del estudio que hab铆a hecho el CSIC y que conclu铆a que la mejor opci贸n para la recuperaci贸n el espacio natural era la demolici贸n. Efectivamente, el exhaustivo trabajo de los cient铆ficos conclu铆a: 鈥淢antener el Complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservaci贸n, sino la opci贸n m谩s perjudicial para la ZEPA, solo superada por el detrimento que causar铆a terminar de ejecutar el Proyecto de Inter茅s Regional. Por tanto, al plantearse la pregunta como una dicotom铆a, la opci贸n m谩s beneficiosa es la restauraci贸n ambiental de la isla [鈥 Desde el punto de vista global, la huella ecol贸gica de la demolici贸n es menor del 1% de la huella ecol贸gica del mantenimiento del Complejo鈥.

Otro intento m谩s de consolidar la pol铆tica de hechos consumados que ha caracterizado a las actuaciones urban铆sticas en nuestro pa铆s. Por suerte, el Tribunal Supremo ha sido contundente al concluir la necesidad de demoler la totalidad del complejo.

Por su parte, la mayor parte de los propietarios conoc铆an la sentencia que declaraba la ilegalidad del proyecto antes de proceder a la compra. As铆 lo demuestra una de las escrituras de compra-venta en poder de Ecologistas en Acci贸n (y similar a la del resto de propietarios, como se destaca en la propia escritura) en la que se advierte de esta situaci贸n. Adem谩s, seg煤n se recoge en el apartado quinto de este documento el propio Director General de Urbanismo y Ordenaci贸n del Territorio de la Junta de Extremadura declara que las obras son legales y que se pueden seguir sin 鈥渘inguna limitaci贸n legal鈥. Nuevamente, la Junta apuntala un proceso ilegal y especulativo, sin que nadie asuma ninguna responsabilidad.

Tambi茅n se est谩 responsabilizando al movimiento ecologista de la falta de empleo en la zona. Mientras se inflan las cifras de empleados en la urbanizaci贸n, la realidad es muy diferente: el propio alcalde de Berrocalejo acaba de reconocer que hay tres personas contratadas en su municipio. Pero estas cifras engrosadas sirven para hacer demagogia con la falsa dial茅ctica de los empleos versus la protecci贸n del entorno. Y, de paso, se oculta la responsabilidad de las administraciones que no han sabido promover un verdadero desarrollo sostenible con empleos de calidad en la zona.

La generaci贸n de los necesarios puestos de trabajo nunca puede basarse en incumplir la normativa urban铆stica y ambiental. De hecho, Ecologistas en Acci贸n ha exigido a la Junta que abandone su estrategia de b煤squeda de chivos expiatorios y que se ponga en serio a trabajar para mejorar la situaci贸n socioecon贸mica en los pueblos afectados.

Ante esta interminable serie de desprop贸sitos, que finalmente podr铆an costar una importante cantidad de fondos a las administraciones p煤blicas, Ecologistas en Acci贸n vuelve a reivindicar su coherencia e insiste en que las responsabilidades hay que buscarlas en otros lugares.