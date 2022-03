Exigimos especialmente un alto a la guerra que el crimen organizado mantiene contra el pueblo en contubernio con autoridades municipales, estatales y federales, y que ha causado ya tantas desapariciones y muertes

23 mar 2022

Fuente: Las Abejas de Acteal

Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal

Municipio de Chenalh贸, Chiapas, M茅xico.

22 de marzo de 2022

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicaci贸n nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

No nos cansaremos de dar gracias por la vida de nuestras 45 hermanas y hermanos m谩rtires, m谩s los 4 beb茅s que fueron asesinados al ser torturadas aqu铆 sus madres, neg谩ndoles la oportunidad de nacer. Porque con esas vidas, ellos y ellas nos dieron ejemplo de dignidad y entrega cuando, a pesar de las amenazas y la creciente violencia en nuestro Municipio, en plena escalada contrainsurgente, resistiendo el desplazamiento forzado y las amenazas de muerte, no dudaron en organizarse para hacer el ayuno y oraci贸n por la paz, con todo su coraz贸n. Y cuando fueron alcanzados por las balas de los paramilitares, aunque sigui贸 para nosotros un sufrimiento desgarrador que no se ha ido, ellas y ellos se convirtieron en ofrenda que trajo por fin un alto al espiral de violencia en la regi贸n.

Por eso hoy, como cada mes, no dejamos que la memoria se apague y les pedimos fuerza a nuestros m谩rtires y a todos los que han sido asesinados por buscar activamente la paz, como nuestro hermano Sim贸n Pedro y San Romero de Am茅rica, que nos sigan ense帽ando c贸mo avanzar en el camino constructor de la no violencia, para hacer fuertes nuestros corazones en la lucha colectiva por la verdad y la justicia, cueste lo que cueste.

Este mes de marzo no sabemos olvidar a nuestros hermanos mayores en la b煤squeda de la vida, de la valiente denuncia de la injusticia y del impulso a las iniciativas que ponen fin al sufrimiento y traen la verdadera paz. Por ello, traemos a nuestro coraz贸n a Monse帽or Romero, cuyo cobarde asesinato -a manos del Ej茅rcito salvadore帽o en plena consagraci贸n- cumple ya 42 a帽os, despu茅s de haber tomado en serio el ejemplo de Jes煤s y haber sido fiel a lo que dice la palabra de Dios en medio del sufrimiento del pueblo salvadore帽o. 脡l asumi贸 como obispo la defensa de los pobres, diciendo abiertamente la verdad sobre las acciones de muerte de los poderosos, pidi茅ndoles que se convirtieran, implorando el fin a la terrible represi贸n que se viv铆a con el fin de garantizar los intereses de los ricos salvadore帽os y sus socios estadounidenses.

Foto. Comunicaci贸n Abeja

Y nunca vamos a olvidar tampoco a nuestro juntot Rafael Landerreche, quien se qued贸 con nosotros en esta Tierra Sagrada. En el quinto aniversario de su pascua, recordamos que entre muchas otras cosas, luchando a nuestro lado, nos ayud贸 a conocer mejor a Monse帽or Romero, en sus palabras y acciones, para poder seguir su ejemplo en nuestra propia realidad, para enriquecer y alimentar nuestra lucha pac铆fica de Las Abejas.

Esta lucha pac铆fica que compartimos con el Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de las Casas, que se ha organizado tambi茅n a trav茅s del Modevite para la defensa de la vida y el territorio, tiene muchos intereses en contra. Por eso nuestros pastores m谩s comprometidos con el evangelio y con la lucha verdadera por los derechos humanos, como Monse帽or Romero, jtotik Samuel Ruiz, el Padre Marcelo y ahora el Padre Mat铆as de la Parroquia de San Pedro y San Pablo en Chicomuselo, Chiapas, han enfrentado difamaciones, acoso, hostigamientos, amenazas y ataques directos.

Por eso, Las Abejas nos solidarizamos con el pronunciamiento conjunto publicado por el Frayba el pasado 17 de marzo, que reprueba las amenazas y la intimidaci贸n al sacerdote Mat铆as Rodr铆guez Jim茅nez y exigimos al Estado mexicano que cumpla con su responsabilidad de garantizar la seguridad y protecci贸n del Padre Mat铆as Rodr铆guez y de todas las personas defensoras de los derechos humanos de la regi贸n. No se nos olvida c贸mo ha sido salvajemente reprimido el pueblo organizado de Chicomuselo en su lucha contra la miner铆a, asesinando a nuestro hermano Mariano Abarca en 2009; y que la Parroquia no ha dejado de acompa帽ar con valent铆a las luchas de este pueblo frente a las empresas mineras, la venta ilegal de bebidas alcoh贸licas, la violencia contra las mujeres, la militarizaci贸n, la inseguridad y la remunicipalizaci贸n.

Es la misma lucha pac铆fica, en defensa de la vida y el territorio, que como parte de nuestra organizaci贸n llev贸 a cabo nuestro hermano Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez del Ejido Israelita, asesinado por apoyar al pueblo en su lucha no violenta por la paz frente al crimen organizado en Simojovel y otros municipios cercanos de la regi贸n, en Chiapas. Y nosotros no nos cansaremos de luchar para que los responsables de arrancarle la vida no queden impunes. Es por eso que como Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal haremos una acci贸n pac铆fica el pr贸ximo 28 de marzo afuera del Penal del Amate en Cintalapa, exigiendo que se lleven a cabo sin trampas ni procesos ama帽ados las diligencias de la Segunda Audiencia en el proceso penal que se sigue a los culpables del asesinato de nuestro compa帽ero Sim贸n Pedro.

Foto: comunicaci贸n Abeja

Esta perseguida lucha pac铆fica, tantas veces violentamente reprimida, es la misma lucha que hacen los Pueblos nahuas de la Regi贸n Cholulteca y de los Volcanes que fueron violentamente desalojados del plant贸n que manten铆an en las instalaciones de la empresa criminal Bonafont-Danone. Nos da mucha esperanza que en lugar de lamentarse, nuestras hermanas y hermanos defensores decidieron celebrar que por un a帽o lograron que esta empresa no siguiera rob谩ndose el agua de la regi贸n, por lo que volvieron a llenarse sus pozos, r铆os, ojos de agua y ameyales. Las Abejas saludamos de todo coraz贸n al Festival Mitotiliztli Atl 鈥 El Agua ha vuelto鈥 que se llevar谩 a cabo hoy frente a Altepelmecalli, el lugar de donde los desalojaron en San Mateo Cuanal谩, Juan C. Bonilla del estado de Puebla, dando inicio a la Caravana por el Agua y la Vida. Pueblos Unidos contra el despojo capitalista. Las Abejas tambi茅n estamos comprometidas en el mismo objetivo de visibilizar nuestras luchas y realizar actividades para fortalecernos y hermanarnos a煤n m谩s. Como nuestros hermanos nahuas, queremos seguir ayudando a 鈥済erminar organizaci贸n en los pueblos y ciudades鈥.

Y esta es tambi茅n la lucha pac铆fica de muchos otros vecinos y organizaciones de los pueblos afectados por la realizaci贸n de los megaproyectos que est谩 impulsando el gobierno de L贸pez Obrador en nuestro pa铆s. Como nuestras hermanas y hermanos quienes se encuentran en el norte de la Cuenca de M茅xico y el Sur del Valle del Mezquital, resistiendo el Megaproyecto aeroportuario de Santa Luc铆a, que se inaugur贸 precisamente ayer; si sigue adelante, conlleva un alto riesgo de quitar y contaminar el agua de estas comunidades para abastecer al aeropuerto . Otro ejemplo son los pueblos del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca que resisten al Megaproyecto Corredor Interoce谩nico del Istmo de Tehuantepec, el cual implica la entrega de esta franja, hist贸ricamente habitada y construida por los pueblos ind铆genas, a los intereses capitalistas nacionales e internacionales; por lo que en estos momentos, las asambleas comunitarias, de comuneros y de pueblos ind铆genas en el Istmo denuncian que son los agentes de la 4T en Oaxaca los operadores del despojo de las tierras de uso com煤n para hacer corredores industriales en la regi贸n, y que es falso que no hay protestas ni oposici贸n a este Megaproyecto, como se dijo durante la gira que realiz贸 el Presidente L贸pez Obrador por la regi贸n el pasado 19 de marzo.

Celebrando, agradeciendo y defendiendo la vida, difundiendo la verdad, es como hemos aprendido a resistir pac铆ficamente a la violencia con que somos tratados. Es por eso que, a 24 a帽os de la masacre y a 17 a帽os de haber presentado el caso ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos sin que a煤n haya emitido pronunciamiento alguno, seguimos pidiendo de manera urgente que la CIDH se apresure en publicar los resultados de sus investigaciones sobre el caso 12.790 Manuel S谩ntiz Culebra y otros 鈥淢asacre de Acteal鈥, en un Informe de fondo que responsabilice al Estado mexicano por las violaciones graves a los derechos humanos que cometi贸, se帽ale a todos los autores intelectuales y materiales, y mande las acciones que garanticen la no repetici贸n de hechos como los que ocurrieron aqu铆, y que no hemos dejado de recordar con indignaci贸n, mes con mes. Le pedimos a la CIDH que no nos deje solos record谩ndole al mundo que fueron los paramilitares pri铆stas de Chenalh贸, preparados y organizados por funcionarios con los primeros puestos del orden municipal, estatal y federal, quienes se coordinaron para planear, ejecutar, encubrir la Masacre, y despu茅s asegurar la impunidad para todos los participantes, hasta la fecha.

Foto: comunicaci贸n Abeja

Toda la lucha de Las Abejas de Acteal es de manera pac铆fica y por la paz. Por eso saludamos el arranque de la Campa帽a contra las guerras del capital en el mundo, a la que convocaron desde el pasado 13 de marzo nuestros hermanos zapatistas, no s贸lo para pedir paz para los pueblos de Ucrania y Rusia, sino un alto a todas las guerras que sirven a la reproducci贸n del sistema capitalista, que las necesita para sobrevivir. Tomemos en cuenta que las guerras que est谩n cobrando m谩s v铆ctimas mortales hoy son las guerras en Irak, Yemen, Siria, Mali, Nigeria, Rep煤blica Democr谩tica del Congo, Somalia y Burkina Faso, adem谩s de M茅xico, Brasil y Colombia que vivimos conflictos internos que por el n煤mero de muertos que deja se asemejan a verdaderas guerras civiles.

Exigimos especialmente un alto a la guerra que el crimen organizado mantiene contra el pueblo en contubernio con autoridades municipales, estatales y federales, y que ha causado ya tantas desapariciones y muertes, 煤ltimamente tambi茅n en distintos municipios de Chiapas. Nos seguimos solidarizando con el CIPO-EZ, una las organizaciones m谩s afectadas por esta situaci贸n, con decenas de asesinados y desaparecidos a manos de la organizaci贸n criminal 鈥淟os Ardillos鈥 que act煤an impunemente en el estado de Guerrero, aunque el gobierno simule inter茅s en remediar la situaci贸n con mesas de di谩logo que han resultado completamente est茅riles, pues por ning煤n motivo est谩 dispuesto a llegar a la ra铆z del problema.

Por 煤ltimo, pedimos que el Estado garantice el cese a las agresiones entre los pueblos de Aldama y Santa Marta.

Llamamos a los hermanos y hermanas de buena voluntad y a todos los que nos han conocido y apoyado, a que se hagan eco de todas estas exigencias. Asimismo, frente a la guerra y la violencia, los llamamos a dedicar tiempo y esfuerzos para ir aprendiendo a construir con valent铆a, organizaci贸n para la paz que es organizaci贸n para la vida.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

Atentamente

La Voz de la Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Por la Mesa Directiva: