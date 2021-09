–

CNT Córdoba September 8, 2021

Desde la Coordinadora de Ense帽anza e Intervenci贸n Social de Andaluc铆a y Murcia del sindicato CNT queremos denunciar la situaci贸n de indefensi贸n que est谩n sufriendo centenares de profesionales de la educaci贸n a los cuales se les est谩 exigiendo para incorporarse a sus puestos de trabajo certificados emitidos por la administraci贸n de la Junta que la propia Junta no est谩 emitiendo en el tiempo pertinente.

Nos referimos a los certificados m茅dicos que el profesorado interino debe presentar para incorporarse a sus centros de trabajo. Nos hacemos eco de la situaci贸n de compa帽eras y compa帽eros que pidiendo cita en la sanidad p煤blica a la cuales les dan cita para dentro de quince d铆as para la emisi贸n de estos certificados.

El problema con los certificados es que Consejer铆a pide que los m茅dicos de Atenci贸n Primaria expidan certificados de aptitud profesional y esta NO es su funci贸n ni est谩n preparados para ello. El tr谩mite, adem谩s de ser arbitrario (a veces se pide y otras no) es absurdo y est谩 vac铆o de contenido. Pedimos que se suspenda esta exigencia y que, si Consejer铆a tiene un inter茅s honesto por la aptitud de sus nuevos trabajadores, que habilite una l铆nea de profesionales dedicada a hacer reconocimientos m茅dicos y establezca un protocolo.

Las declaraciones grandilocuentes de los consejeros de la Junta siguen chocando con la cruda realidad de unos servicios p煤blicos con excelentes profesionales que han sufrido durante a帽os precarizaci贸n soterrada de los gobiernos del PSOE y actualmente la precarizaci贸n e intentos de privatizaci贸n descarados del PP.

En un comienzo de curso marcado por la persistencia de la pandemia, por el 鈥淚cetazo鈥 y por el cierre de l铆neas de la educaci贸n p煤blica en beneficio de la privada, queremos alzar la voz para denunciar lo que es a todas luces otra falta de respeto hacia las trabajadoras de la educaci贸n p煤blica situando a nuestras compa帽eras y compa帽eros que tanto sacrificio han realizado este curso pasado de pandemia en una situaci贸n de indefensi贸n ante la arbitrariedad de la administraci贸n de la Junta.

Por ello exigimos, que como empleador la Consejer铆a de educaci贸n garantice la obtenci贸n de este documento que exige de manera obligatoria, evitando la situaci贸n de completa indefensi贸n frente a las arbitrariedades de la administraci贸n a las que se enfrentan nuestras compa帽eras y compa帽eros.



Hasta que la administraci贸n no regularice c贸mo conseguir este requisito recomendamos el uso de un modelo de declaraci贸n responsable (pueden ped铆rnoslo por e-mail a ).