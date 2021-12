–

De parte de CGT Telemarketing December 10, 2021 47 puntos de vista

Los sindicatos mayoritarios en el sector, CCOO, UGT y CGT, hemos trasladado, hoy diez de diciembre, a la Direcci贸n General de Trabajo el conflicto originado en COMDATA (Digitex) tras la p茅rdida de Telef贸nica como cliente.

El servicio ha pasado a las empresas Atento y Abai,las cuales se comprometieron a contratar a toda la plantilla de Telef贸nica manteni茅ndole su antig眉edad. Sin embargo, 10 d铆as despu茅s de que se haya producido el traspaso, hay casi 170 personas que no han sido contratadas por las nuevas adjudicatarias y COMDATA no est谩 dispuesta a recolocarlas entre las campa帽as que mantiene, por lo que no ha retirado las cartas individuales de finalizaci贸n de su relaci贸n contractual por motivo de subrogaci贸n a Atento o Abai.

La Direcci贸n General de Trabajo ha instado a COMDATA a reunirse con UGT, CCOO y CGT como sindicatos mayoritarios en el sector y buscar una soluci贸n que saque del limbo laboral a estas personas, que a d铆a de hoy no tienen ninguna fuente de ingresos, ya que, ni siquiera perciben la prestaci贸n por desempleo.

Es por eso que hoy hemos mantenido una reuni贸n en la que los sindicatos hemos propuesto a Comdata soluciones pac铆ficas de las que formen parte tambi茅n Atento y Abai. Nos hemos emplazado al pr贸ximo lunes para que COMDATA nos d茅 respuesta a nuestras propuestas para terminar con esta situaci贸n.

Ni CGT, ni CCOO ni UGT tenemos como objetivo judicializar este conflicto, sino todo lo contrario, que las empresas implicadas se esfuercen por llegar a un acuerdo lo antes posible y cesen estas hostilidades entre ellas, que perjudican gravemente a las personas trabajadoras.