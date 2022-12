–

La Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n, rechaz贸 un recurso extraordinario presentado por la defensa de la dirigente social juje帽a Milagro Sala y de esa manera dej贸 firma la condena a 13 a帽os de prisi贸n que le dict贸 en 2019 el Tribunal Oral Criminal 3 de la provincia norte帽a en el caso conocido como 鈥淧ibes Villeros鈥, por el delito de asociaci贸n il铆cita. Por Mario Her谩ndez

鈥淪e advierte que la defensa no se hizo cargo de controvertir los argumentos esgrimidos por los tribunales locales para desestimar los agravios de la parte referidos a la presunta vulneraci贸n al derecho de defensa en juicio, derivados del rechazo de parte de la prueba ofrecida, la indeterminaci贸n de la imputaci贸n en su contra y la infracci贸n del principio de congruencia, falencia que obsta de modo decisivo a la procedencia de su impugnaci贸n en orden a dichas cuestiones鈥, escribieron los cuatro integrantes de la Corte Suprema.

La defensa de la l铆der de la organizaci贸n social juje帽a Tupac Amaru denunci贸 que el proceso en su contra estuvo plagado de irregularidades y de violaciones a sus derechos constitucionales.

芦La decisi贸n es un esc谩ndalo en t茅rminos pol铆ticos. Sepulta los antecedentes de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de DD HH y del Comit茅 contra la tortura de la ONU. Desconoce el car谩cter pol铆tico de la persecuci贸n, la condena y la prisi贸n que purga Milagro Sala y que purgaran decenas de Tupaqueros y Tupaqueras en Jujuy禄, se帽ala el comunicado emitido por la Tupac.

Adem谩s agregan que la condena ratificada por la Corte 芦es una pistola en la cabeza de la militancia popular, de todo compatriota que decida abrazar la organizaci贸n popular y la convicci贸n pol铆tica, para enfrentarse con la din谩mica del sistema que pretende convalidar una realidad de mierda禄, expresa la organizaci贸n.

芦Un fallo vergonzoso, un silencio sorprendente en algunos, una complicidad evidente en otros tantos y una cobard铆a que se hace insoportable. INDULTEN YA A MILAGRO SALA禄, finaliza.

Acampar谩n en Plaza de Mayo para exigir indulto a Alberto Fern谩ndez

El Frente Milagro Sala anunci贸 que los d铆as martes 20, mi茅rcoles 21 y jueves 22 de diciembre se realizar谩 un acampe pac铆fico en Plaza de Mayo 鈥渆xigi茅ndole al Presidente que firme el indulto antes de fin de a帽o鈥, para habilitar la liberaci贸n de Milagro Sala, presa pol铆tica desde el 16 de enero de 2016.

As铆 lo confirm贸 Alejandro 鈥淐oco鈥 Garfagnini, coordinador de la organizaci贸n barrial Tupac Amaru, en la conferencia de prensa, de la que participaron organismos de Derechos Humanos, gremios y organizaciones sociales, que pidi贸 por la nulidad de la pena contra la l铆der pol铆tica juje帽a tras la confirmaci贸n de la condena a 13 a帽os de prisi贸n.

鈥淓sta situaci贸n tiene una salida pol铆tica, que la tiene el Presidente y nuestra fuerza pol铆tica, que es el indulto鈥, destac贸 Garfagnini en referencia a Alberto Fern谩ndez, quien para 茅l debe 鈥渢ener car谩cter y cumplir con el mandato que le dimos todos los que resistimos durante cuatro a帽os de macrismo y posibilitamos que el Gobierno llegue al poder鈥.

En la conferencia, tambi茅n repudiaron que las condenas contra militantes de la Tupac Amaru son 鈥渄ictadas por el Poder Judicial de Jujuy, que funciona como una escriban铆a de los intereses pol铆ticos de Gerardo Morales y de los intereses econ贸micos de los grupos econ贸micos extranjeros y de Carlos Pedro Blaquier鈥.

Mar铆a Elena Naddeo, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), expres贸 su 鈥渁dhesi贸n a la propuesta que lleva adelante la Tupac Amaru para lograr la libertad definitiva de Milagro. El reclamo para que la Presidencia de la Naci贸n tome una actitud proactiva y busque la forma jur铆dica y pol铆tica m谩s r谩pida para poner fin a esta situaci贸n鈥. Asimismo consider贸 鈥渋naceptable el fallo de la Corte y que se siga convalidando la gesti贸n pol铆tica de Gerardo Morales en Jujuy sin que tenga consecuencias鈥.

Por su parte Eduardo Vald茅s, diputado nacional del Frente de Todos, se帽al贸: 鈥渓o 煤nico que corresponde, frente a esta convalidaci贸n de la Corte de una sentencia artera de la Justicia de Jujuy es indulto. No hay ninguna duda. El Presidente tiene que indultar y no puede estar un d铆a m谩s presa Milagro Sala鈥.

Milagro Sala, presa pol铆tica

El Tribunal Oral en lo Criminal n煤mero 3 de Jujuy conden贸 a la dirigente social juje帽a Milagro Sala a 13 a帽os de prisi贸n. La hall贸 culpable de los delitos de asociaci贸n il铆cita, extorsi贸n y defraudaci贸n al Estado a pesar de que las querellas, impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial, y la Fiscal铆a no pudieron aportar pruebas fehacientes que acrediten la responsabilidad de la referente de la Tupac Amaru en esos hechos. Fue el cuarto juicio que afront贸 desde su detenci贸n el 16 de enero de 2016.

Ni durante la instrucci贸n ni a lo largo del juicio oral la Fiscal铆a logr贸 acreditar los testimonios que inculpan a Sala por los delitos por los que fue juzgada y condenada. Entre ellas, la Fiscal铆a no logr贸 se帽alar un marco temporal a los delitos de asociaci贸n il铆cita ni de extorsi贸n supuestamente cometidos por Sala. 鈥淣o se puede saber, y menos ella puede defenderse, de hechos que no fueron precisados, algo que fue reconocido por el Ministerio P煤blico en el debate y que constituye un conflicto procedimental鈥, explic贸 Mat铆as Duarte, uno de sus defensores.

Milagro Sala hab铆a cumplido tres a帽os de encierro bajo el r茅gimen de prisi贸n preventiva sin que pese sobre su persona condena firme alguna. El equipo jur铆dico que la representa solicit贸, a pesar de esta sentencia condenatoria, que sea puesta en libertad.

芦Es una persecuci贸n pol铆tica in茅dita en democracia禄, dijo G贸mez Alcorta, una de las abogadas de la presa pol铆tica, y ex ministra de Mujeres, G茅nero y Diversidad, tras la condena a 13 a帽os de prisi贸n.

La abogada asegur贸 que 芦ninguna de las tres juezas que condenaron a Milagro integran el Tribunal鈥. 鈥淚ncluso una reprob贸 tres veces el examen鈥, a帽adi贸. 鈥淧ara los diarios hoy Milagro Sala es una corrupta, pero nadie dice que la causa est谩 plagada de irregularidades muy graves鈥, complet贸.

Tambi茅n recibieron seis a帽os de prisi贸n Mirta Aizama, Gladys D铆az y Mirta Rosa Guerrero (conocida como Shakira), tras ser encontradas culpables de integrar una asociaci贸n il铆cita y cometer fraude a la administraci贸n p煤blica. Es necesario se帽alar que las tres integrantes de la Organizaci贸n Barrial Tupac Amaru se encontraban injustamente detenidas desde hac铆a dos a帽os y nueve meses y hab铆an denunciado de forma sistem谩tica los tratos crueles e inhumanos que recib铆an en el Penal de Alto Comedero.

Graciela L贸pez, detenida en el Penal de Alto Comedero desde abril de 2016, recibi贸 ocho a帽os de prisi贸n por fraude a la administraci贸n p煤blica y asociaci贸n il铆cita. En sus palabras finales Graciela remarc贸: 鈥渆sta causa es un mix de causas, es un combo, una ensalada y quiero expresar que soy absolutamente inocente al igual que mis compa帽eras. Nosotras hemos sido formadas como militantes en la crisis del 2001 y venimos luchando desde entonces por salud, educaci贸n y trabajo y hoy somos testigos de c贸mo est谩n pulverizando a las organizaciones sociales鈥.

Ra煤l Noro, compa帽ero de la Diputada del Parlasur, Milagro Sala, y quien se encuentra gravemente enfermo fue sentenciado a una pena de tres a帽os de prisi贸n en suspenso por supuesta participaci贸n como integrante de asociaci贸n il铆cita. Javier Nieva, detenido en el Penal de Alto Comedero, recibi贸 ocho a帽os de prisi贸n por fraude a la administraci贸n p煤blica y asociaci贸n il铆cita. Alberto Esteban Cardozo fue absuelto, al igual que en el juicio conocido como 鈥淟a Balacera de Azopardo鈥, sentencia donde tambi茅n fue absuelta Milagro Sala.

Desde el Comit茅 por la Libertad de Milagro Sala aseguraron: 鈥淓stamos frente a procesamientos de hechos a medida donde hay una clara decisi贸n de perseguir pol铆ticamente a la principal oposici贸n pol铆tica que existe en Jujuy. Es una causa armada para enjuiciar a l铆deres sociales, a los m谩s humildes, a los ind铆genas y a las mujeres. Es sin dudas una causa que est谩 atravesada por el odio pol铆tico de Gerardo Morales aliado con los intereses econ贸micos de la provincia. Seguiremos reclamando de forma irrenunciable la libertad de Milagro Sala y de todos los presos y presas pol铆ticas. Como lo dijimos el primer d铆a: con presxs pol铆ticxs, no hay democracia鈥.

El ataque a los movimientos sociales tiene historia

La detenci贸n de Milagro Sala por la presunta comisi贸n del delito de 鈥渁sociaci贸n il铆cita鈥, que en su momento mereci贸 los pronunciamientos del Presidente del Parlasur, el ex Juez de la Corte Suprema, Ra煤l Zaffaroni, el CELS, Amnist铆a Internacional, el presidente de la OEA y representantes del Parlamento Europeo, entre otros, por considerarlo un caso de violaci贸n a los Derechos Humanos y criminalizaci贸n de la protesta social, fue aprovechado por los grandes medios y el gobierno de Mauricio Macri para poner en tela de juicio los emprendimientos productivos cooperativos vinculados a la Econom铆a Popular.

As铆, La Naci贸n, entre otros, se帽alaba que: 鈥淓l nuevo gobierno afronta el desaf铆o de sanear un sistema de asistencialismo basado en la militancia pol铆tica, que desvirtu贸 la sana figura de las cooperativas鈥.

Para continuar: 鈥淎 trav茅s de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que alcanzan a m谩s de 200.000 personas e insumen entre 15.000 y 20.000 millones de pesos anuales, se constituyeron, por decisi贸n del gobierno saliente, seudo cooperativas de trabajo, siguiendo un modelo que ya hab铆a sido desarrollado en la provincia de Santa Cruz, a partir de un falso concepto de cooperativismo asociado a una dependencia permanente de la asistencia del Estado. Salvo escasas y honrosas excepciones, sus integrantes, que en la mayor铆a de los casos ni siquiera se conocen, cobran mensualmente un subsidio.

Los recursos para adquirir los materiales y las herramientas de las obras que, a trav茅s de esos programas, supuestamente debieron realizarse han sido dirigidos exclusivamente hacia municipios con afinidad pol铆tica y en otros casos, de manera directa, a cooperativas con reconocida influencia partidaria en su administraci贸n.

En aquellos pocos casos en que las obras se concretaron, se las ha presentado como p煤blicas, realizadas por el gobierno nacional, encubriendo bajo la pantalla de un programa social una real precarizaci贸n laboral. No han sido los trabajadores quienes decidieron constituir la cooperativa, no fue el Estado el que decidi贸 contratarlos; por el contrario, los subsidi贸 para disminuir ficticiamente y disimular el 铆ndice de desocupaci贸n y, en el mejor de los casos, los utiliz贸 para la realizaci贸n de obras con contabilidades dif铆ciles de conciliar, apelando incluso a la dudosa supervisi贸n, en algunos casos, de universidades nacionales鈥.

Cualquier parecido con las argumentaciones actuales contra los movimientos sociales no es casualidad, son parte de una pol铆tica sistem谩tica de las grandes corporaciones medi谩ticas.

El verdadero alcance de la Econom铆a Popular

En Argentina el t茅rmino 鈥淓conom铆a popular鈥 (EP) ha sido asociado al llamado sector informal y el de 鈥淓conom铆a social鈥 a la promoci贸n de emprendimientos productivos asociativos de personas excluidas o pobres, supuestamente rehenes de punteros pol铆ticos y el car谩cter precario en sus condiciones laborales y sociales, cuando en realidad el uso de esta categor铆a es parte de una batalla para darles nombre y representaci贸n a hombres y mujeres cuyas vidas laborales han sido desvalorizadas moral, econ贸mica y socialmente. EP es una categor铆a pol铆tica que altera los t茅rminos de esta desvalorizaci贸n.

Se trata de un proceso que comenz贸, previo al kirchnerismo, causado por la crisis del neoliberalismo, el quiebre del Estado y el crecimiento de la desocupaci贸n que llev贸 a miles de trabajadores a buscar en emprendimientos asociativos un lugar de inclusi贸n y hoy representa entre el 25/30% de la poblaci贸n econ贸micamente activa.

Este proceso se vio fortalecido en la 煤ltima d茅cada por una serie de pol铆ticas p煤blicas impulsadas desde el Estado, en particular las cooperativas de trabajo. Es el caso del programa 鈥淎rgentina Trabaja鈥 que mantiene el sentido de reinsertar a los pobres en el mercado que los excluy贸, aunque muchas veces, como destaca La Naci贸n, precariamente y sin sostenibilidad.

No obstante, esos programas han sido extraordinariamente importantes en medio de una crisis brutal como la heredada en el 2003 y la imposibilidad del sistema para absorber toda la poblaci贸n que busca trabajo.

Las f谩bricas recuperadas y los emprendimientos productivos de las organizaciones de trabajadores desocupados, heredadas por el kirchnerismo, son otros buenos ejemplos donde el trabajo aut贸nomo, en especial el asociativo, es el factor central.

La multiplicaci贸n de redes de econom铆a social y solidaria atestigua que no se trata de algo pasajero. Cada vez m谩s Universidades y ONG incorporan a su agenda aportar capacidades indispensables a la EP y la Econom铆a Social y Solidaria se ha convertido en objeto de programas de investigaci贸n y formaci贸n de posgrado.

La red de productores del mercado de la Estepa en R铆o Negro o la de 55 ferias francas en Misiones establecen otro tipo de relaciones entre miles de consumidores y productores artesanales y de la econom铆a familiar. La 鈥渆conom铆a del cuidado familiar鈥 cuyo valor equivalente de mercado es de alrededor de un 15% del PBI, las cooperativas de vivienda, las redes de comercio justo, son parte de la econom铆a social, ocultada por una visi贸n que limita la econom铆a mixta a solo dos sectores: el p煤blico y el de las empresas de capital privado.

Otro ejemplo son las actividades de reciclado y el uso de tierras urbanas para huertas familiares y comunitarias y el espacio p煤blico para la instalaci贸n de ferias populares.

Sin reconocer la EP es imposible entender c贸mo funciona el sistema econ贸mico, c贸mo pueden vivir las mayor铆as con salarios que no alcanzan para comprar lo que se necesita para vivir. En la EP no predomina el objetivo de la ganancia sino el de reproducir la vida de los trabajadores y sus familias.

La EP solidaria es un sector cultural y pol铆ticamente estrat茅gico que apunta a fortalecer lazos sociales y el cuidado del medio ambiente, frente al neoliberalismo individualista que propugna el 鈥渟谩lvese quien pueda鈥. Para esto, entre otras cosas, requiere superar la estigmatizaci贸n.

Otro aspecto de la batalla cultural, y tal vez el m谩s peligroso desde el punto de vista de la econom铆a tradicional, es que todo este proceso es posible sin necesidad de un patr贸n o un capitalista. Un buen ejemplo es la Red Textil Cooperativa, que nuclea a m谩s de 70 cooperativas de todo el pa铆s, que intervino en talleres de la Ciudad de Buenos Aires que explotaban a trabajadores de la comunidad boliviana con trabajo esclavo y los incorpor贸 a la autogesti贸n, lo que les permiti贸 desarrollarse como trabajadores libres con trabajo digno y dirigir su propia empresa. Donde fracasaron las instituciones del Estado que deber铆an regular y controlar estas actividades, triunf贸 la EP 鈥淪ocial y Solidaria鈥.

Lo que el sector de la EP necesita, no es la cr铆tica parcial y sin fundamento de los grandes medios vinculados a los intereses de la econom铆a capitalista que no solo provoc贸 la crisis del 2001-2 y fue incapaz de resolverla, sino de pol铆ticas p煤blicas como pueden ser una Ley de compra cooperativa, un porcentaje de obras p煤blicas para las cooperativas, la legalizaci贸n de la tenencia de tierras para los peque帽os productores y la agricultura familiar, solucionar la propiedad de los bienes inmuebles y maquinarias de las empresas recuperadas, contra el veto a las leyes que las protegen, la creaci贸n de un fondo para el otorgamiento de cr茅ditos, etc. Con recursos, la EP puede cubrir parte importante de la demanda de alimentos y textiles, construir barrios enteros, redes de infraestructura, sistemas de comercializaci贸n y transporte, etc., como ya lo ha demostrado.

El caso de la Tupac Amaru

鈥淟os chicos collas estaban panza arriba tomando sol en la pileta. Hoy, est谩n trabajando en la ca帽a y el tabaco鈥

Milagro Sala en 鈥淢aldita Suerte鈥 (FM La Patriada)

La organizaci贸n construy贸 dos escuelas. Una fue bautizada Germ谩n Abdala, lo otra, Olga Aredes. Los trabajadores terminaban sus estudios primarios o secundarios y obten铆an t铆tulos legales reconocidos por la provincia. Entre ambos colegios ten铆an 150 profesores, cuyos sueldos pagaba la organizaci贸n. Los fines de semana los profesores realizaban trabajo voluntario en los barrios m谩s humildes de Jujuy. A las escuelas asist铆an j贸venes y adultos de 17 a帽os en adelante. Adem谩s del programa de estudios se dictaban tres materias obligatorias: Autoestima, Historia y cultura de Jujuy y de los pueblos originarios y Lucha del movimiento obrero. En dos centros de salud atend铆an 42 m茅dicos y hab铆a farmac茅uticos, bioqu铆micos, y enfermeros. Funcionaban una farmacia y un laboratorio. Adem谩s, adquirieron un tom贸grafo y un mam贸grafo.

En el barrio T煤pac Amaru estaba el CEMIR (Centro Integral de Rehabilitaci贸n para personas discapacitadas) que fue construido en cuatro meses. Hab铆a una plaza con juegos adaptados. El edificio era gratuito y abierto a la comunidad. A 茅l eran derivados pacientes de los hospitales provinciales. Hab铆a salas preparadas para diferentes discapacidades, un gimnasio acondicionado, pileta climatizada, una sala con C谩mara Gesell para el uso de psic贸logos y psicopedagogos. Hab铆a ba帽os en distintas versiones y con variantes de protecci贸n, y salas con la ac煤stica preparada para discapacidades auditivas. Compraron dos ambulancias de alta complejidad equipadas para el traslado y la atenci贸n de pacientes. La atenci贸n y los remedios eran gratuitos.

Se establecieron seis f谩bricas con fondos del ministerio de Desarrollo Social que empleaban a 600 ex desocupados. Todas ellas vend铆an su producci贸n al p煤blico. En el barrio T煤pac Amaru hab铆a una f谩brica textil con 146 empleados. Hac铆an delantales blancos, acolchados y remeras por encargo. La T煤pac Amaru cre贸 una f谩brica de bloques de construcci贸n, con los que se ahorraban buena parte de los costos de las viviendas.

La T煤pac Amaru trabajando como cooperativa de vivienda, construy贸 鈥昪on dinero del Gobierno Nacional para cooperativas de vivienda鈥 un barrio de 1.800 casas llamado 芦El Cantri de los Villeros禄 en el Alto Comedero, a 15 kil贸metros de la capital provincial.

Todos los barrios ten铆an pileta de nataci贸n, cibercaf茅, telecabinas, minimercado y polideportivo con canchas de f煤tbol, b谩squet, hockey y rugby. A partir de 2003 recibieron planes para la construcci贸n de viviendas de 54 m虏, con dos habitaciones, cocina comedor, ba帽o y lavadero. Desde entonces llevaban levantadas 3.800 viviendas. Cada casa costaba $ 86.700 y daba empleo a cuatro personas 鈥昪ontra $ 130.000 pesos y un empleo y medio cuando eran construidas por empresas comerciales鈥, porque produc铆an ellos mismos los bloques de cemento y las carpinter铆as met谩licas eran hechas en el taller metal煤rgico. Las cooperativas de la T煤pac Amaru construyeron 200 casas populares en seis meses, mientras que a las constructoras privadas les llevaba dos a帽os o m谩s.

La intendencia de San Salvador hab铆a empleado a otras 13 cooperativas municipales. Tambi茅n tienen cooperativas la Iglesia cat贸lica y otras ONG. Realizan, por ley provincial de Jujuy, el mantenimiento de los edificios p煤blicos y escuelas como cooperativa social. La T煤pac ten铆a 8 de esas cooperativas y se encargaba de la mayor铆a de los trabajos, los cuales siempre eran entregados a tiempo.

Entre lo que recaudaban por construir casas (130 millones de pesos), reparar edificios, coser delantales, fabricar bloques de ladrillos, un porcentaje de los planes y otros ingresos, los fondos de la T煤pac rondaban los $ 200 millones al a帽o.

Al cumplirse 2000 d铆as de la detenci贸n de Milagro se realiz贸 un acampe en Plaza de Mayo. All铆 manifest贸 Alejandro 鈥淐oco鈥 Garfagnini, coordinador nacional de la T煤pac: 鈥淐reemos que nuestro Gobierno tiene que tener mucho m谩s car谩cter y decisi贸n para terminar con lo que fue una promesa de campa帽a y por la cual toda la militancia del Frente de Todos luch贸 durante el macrismo, que es poner fin a la persecuci贸n pol铆tica a opositores y el lawfare鈥, explic贸. 鈥淰emos una actitud pasiva, casi neutral de nuestro Gobierno frente a las barbaridades que suceden en Jujuy, y eso nos motoriza a construir fuerza militante para que se resuelva. No podemos vivir en una Argentina donde una provincia est谩 pr谩cticamente feudalizada y sin Estado de derecho desde 2016. Se debe cumplir adem谩s lo dispuesto por el sistema interamericano, que se帽al贸 que Milagro es una presa arbitraria e ilegal, de hecho el propio presidente lo ha dicho en varias oportunidades. El Estado nacional tiene que hacer cesar inmediatamente una detenci贸n arbitraria, eso no puede naturalizarse cuando adem谩s tiene nombre y apellido: Gerardo Morales y el gobierno de Macri, que hicieron salvajadas persiguiendo a l铆deres populares, entre ellos Cristina Fern谩ndez de Kirchner鈥, destac贸 el coordinador de la T煤pac.

鈥淟a discusi贸n en definitiva es qui茅n tiene el poder pol铆tico en la Argentina. Nosotros como parte del Frente de Todos hemos militado para que este gobierno llegue al poder, se termine la persecuci贸n pol铆tica y los presos pol铆ticos sean liberados. Estamos discutiendo qui茅n tiene m谩s poder, si Morales con 150.000 votos o un presidente con el 48 %鈥, compar贸.

鈥淎masando futuro鈥

鈥淓n Alto Comedero, que es un barrio enorme, uno se para en el templo de Kalasasaya y la vista se pierde en un horizonte donde se ven tantas viviendas que construyeron鈥, cuenta Marta Valle, realizadora del documental 鈥淎masando futuro鈥.

鈥淜alasasaya es la reproducci贸n de un templo Inca, con esculturas, relieves, algo precioso que me asombr贸 much铆simo la primera vez que lo vi. Y cuando volv铆 estaba destruido, vandalizado con odio. De la misma manera que fueron saqueadas las salas de primeros auxilios. Hab铆a gente que dorm铆a en esos centros para defender que no se llevaran los tornos del odont贸logo o los tom贸grafos鈥.

Despu茅s de una primera visita en 2017, Valle volvi贸 en 2018 y 2019 a Jujuy para rodar 鈥淎masando futuro鈥. Junto con Mart铆n Sabio y Romina Migueles, film贸 tambi茅n en territorios como Arrayanal, Chalic谩n y Parapeti, de los muchos en los que tiene presencia la Tupac Amaru. En esas idas y venidas pudo advertir los desaf铆os que iban enfrentando los integrantes de la organizaci贸n conforme pasaba el tiempo y se multiplicaban las detenciones no solo de Milagro Sala, sino de muchos de sus compa帽eros y compa帽eras. 鈥淧or un lado hab铆a un sector desmoralizado y, por otro, un grupo fuerte, que segu铆a con todo, defendiendo los espacios y los logros鈥, cuenta la directora y a帽ade que en 煤ltimo tiempo se han inaugurado nuevos merenderos.

Valle que integra el Comit茅 Por la Libertad de Milagro Sala de Lomas de Zamora, organiz贸 un viaje a Jujuy en febrero de 2017 para visitar a Milagro. 鈥淐onocimos a Milagro en el penal de Alto Comedero. Luego fuimos a recorrer las obras, casi todas las que luego registramos en la pel铆cula鈥. La cineasta qued贸 impactada por lo que vio: 鈥淢e sent铆 muy conmocionada por la magnitud y por los destinatarios que eran los m谩s pobres, los m谩s vulnerables de Jujuy鈥.

Marta Valle registr贸 en su documental 鈥淎masando futuro鈥 muchos testimonios, incluyendo los de la propia Milagro Sala. 鈥淣uestra preocupaci贸n era mostrar que Milagro est谩 presa por todo lo que hizo. Por lo que construy贸, por lo que dio, por todo eso que logr贸 junto a las mujeres, en las escuelas, en los barrios. Es por eso que ella est谩 detenida. Con la detenci贸n de Milagro quieren dar un ejemplo de lo que pasa si levant谩s la cabeza. A quien se anima a organizarse con los pobres para que vivan mejor, les pasa esto鈥, dijo la realizadora del film.

芦Gerardo Morales demoniza a quien plantee una cr铆tica禄

Por Jes煤s Cabral

Ra煤l Arag贸n, periodista de Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, asegur贸 que el gobierno radical de la provincia arma causas judiciales contra dirigentes sociales que reclaman por la acuciante situaci贸n econ贸mica en los barrios populares.

Organizaciones sociales de Jujuy contin煤an en alerta y movilizaci贸n para denunciar que el Estado provincial, a cargo del gobernador radical Gerardo Morales, no les brinda una respuesta a la urgente situaci贸n econ贸mica, a pesar de cientos de concentraciones y marchas que hicieron. Tambi茅n reclaman por la imputaci贸n en causas judiciales armadas a dirigentes populares y militantes con testigos falsos.

鈥淓n nuestro pueblo el panorama actual no difiere mucho al de hace tiempo atr谩s. Ac谩 la situaci贸n respecto a la econom铆a se viene agudizando cada vez m谩s y ahora est谩n ahogando a las familias juje帽as鈥, cont贸 a Tiempo, Roberto Arag贸n, periodista de Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy. La problem谩tica del acceso a los 鈥渄erechos b谩sicos como la alimentaci贸n, el trabajo, la salud y la educaci贸n sigue empeorando y no hay una respuesta de parte del gobierno provincial鈥.

鈥淭ampoco hay ning煤n tipo de pol铆tica ni programa para dar respuesta al brutal empobrecimiento que estamos sufriendo por culpa de la mala gesti贸n pol铆tica鈥, asegur贸 Roberto. Continu贸 relatando que muchas organizaciones sociales 鈥渆st谩n marchando todas las semanas, peticionando a las autoridades pero no son escuchadas鈥.

鈥淎 esto se le suma como agravante que venimos sufriendo el aumento desmedido de las tarifas de luz, dem谩s impuestos y servicios p煤blicos (鈥) Por eso las organizaciones sociales seguimos en pie de lucha, planteando al gobierno y pidiendo que genere alg煤n tipo de cambio para mejorar la calidad de vida de la gente鈥, exigi贸 Roberto.

鈥淓s importante recalcar que la persecuci贸n pol铆tica sigue teniendo una gran escalada contra las organizaciones sociales鈥, denunci贸 el trabajador de prensa. Explic贸 que lo dice porque el gobernador Gerardo Morales, quien 鈥渆st谩 firme en seguir demonizando al pueblo, a militantes y cualquier persona que se atreva a plantear una cr铆tica鈥.

Causas armadas

No paran de armar causas judiciales a los dirigentes populares. Los polic铆as reprimen e interfieren todo el tiempo en los espacios sociales, sindicales y de Derechos Humanos鈥, asever贸 Roberto Arag贸n. Hace un fuerte y oscuro se帽alamiento 鈥渟obre las pr谩cticas propias de las organizaci贸n comunitaria y eso pone en riesgo a los principios democr谩ticos, no solo de nuestra provincia sino de todo el pa铆s鈥.

鈥淎rmaron una mega causa contra los dirigentes, los acusan de extorsi贸n, amenazas, malversaci贸n de fondos y hasta de enriquecimiento il铆cito鈥, explic贸 el periodista. Sigui贸 contando que -desde el primer momento- en todas las causas plantean 鈥渋rregularidades grav铆simas y pruebas falsas鈥.

Durante los 煤ltimos d铆as, el juez Rodolfo Miguel Fern谩ndez -titular del Juzgado de Control en lo Penal, Econ贸mico y Delitos contra la Administraci贸n- misteriosamente se apart贸 de las causas y de elevarlas a juicio: 鈥淭odo esto muestra que el Poder Judicial de Jujuy no tiene independencia pol铆tica, responde solo al gobernador, nosotros le铆mos el expediente y es vergonzoso鈥, dijo el periodista.

鈥淟os testigos est谩n puestos por la misma justicia, la causa muestra que son siempre los mismos quienes acusan a todos los dirigentes y militantes鈥, se帽al贸 Roberto. Continu贸 dejando al descubierto que es imposible 鈥渜ue una persona pueda estar atestiguando en distintos lugares el mismo d铆a y a la misma hora. Esto muestra claramente que usan un servicio de inteligencia policial contra las organizaciones populares鈥.

鈥淭uvimos a polic铆as infiltrados en nuestros espacios de trabajo y militancia: en Radio Pueblo que es comunitaria, en la organizaci贸n Asamblea Trabajo y Dignidad y la biblioteca popular Ni帽os P谩jaros鈥, record贸. Estas son problem谩ticas que 鈥渉emos ido visibilizando y sacando a la luz porque muestran la persecuci贸n pol铆tica-judicial que hay contra quienes militan鈥.

El rol de los medios de comunicaci贸n

鈥淩ealizaron un montaje medi谩tico para seguir estigmatizando y demonizando a quienes militan para mejorar la situaci贸n del pueblo juje帽o que sufre mucha hambre y tiene much铆simas necesidades b谩sicas insatisfechas鈥, denunci贸 el trabajador de prensa. Sigui贸 apuntando que esto se ve 鈥渃uando medi谩ticamente condenan la autogesti贸n, la organizaci贸n popular, criminalizan el trabajo comunitario鈥.

鈥淓ntonces todo ese movimiento y esfuerzo humano que se hace desde los distintos colectivos populares para enfrentar la crisis es in煤til, es como si te pasaran por arriba con una topadora鈥, ejemplific贸 Roberto a este diario. La criminalizaci贸n de la pobreza existe en todo el mundo, 鈥減ero en Jujuy es muy fuerte y se siente el desprecio que existe por la vida humana鈥, lament贸.

鈥淕erardo Morales sigue con sus maniobras para destruir la organizaci贸n popular, es su pol铆tica de gobierno鈥, sostuvo el periodista. Desde hace tiempo que 鈥渧enimos visibilizando la protesta social y evidentemente la maldad sobre el pueblo avanza cada vez m谩s鈥, advirti贸.

鈥淪abemos en forma clara y precisa que todas las causas fueron cajoneadas porque no tuvieron ning煤n tipo de avance鈥, se quej贸. Lo 煤nico que les comunic贸 la Justicia es que 鈥渟e har谩 una reiteraci贸n de oficio para que el Ministerio de Seguridad provincial responda鈥.

鈥淓s por todo esto que seguimos en pie de lucha y estaremos as铆 hasta que se haga justicia social en nuestro pueblo鈥, subray贸 el periodista. Finaliz贸 asegurando que 鈥渜ueremos que se conozca la verdad y que el gobierno deje de perseguir a las personas que militan鈥.

Fuentes: Anred, Radio Gráfica, https://www.tiempoar.com.ar, Agencia FARCO, La Nación, Resumen Latinoamericano