A las siete de la noche, en el viejo barrio sarajevita de Ba拧膷ar拧ija, pr谩cticamente des茅rtico por la pandemia del coronavirus, Yakup todav铆a se lanza sobre los pocos viandantes que pasan para vender sus pa帽uelos de papel. Es lo que hace para sobrevivir. Lo que junta lo usa para pagar la habitaci贸n de la pensi贸n en la que vive, que le cuesta al d铆a unos quince marcos bosnios, poco m谩s de siete euros. 鈥淓n los d铆as buenos, acabo el d铆a con unos veinte marcos en el bolsillo. La comida me la dan algunos comerciantes de aqu铆, gente buena鈥, dice este turco nacido en Kars, una ciudad con una significativa poblaci贸n kurda. No es de extra帽ar que Yakup tenga esta percepci贸n. Alrededor, en este rinc贸n de la capital de Bosnia a pocos pasos del sugestivo r铆o Miljacka, hay numerosas tiendas y puestos de comida, muchos regentados por turcos.

En febrero, Turqu铆a fue el primero de una lista de diez pa铆ses de origen, basada en el n煤mero de solicitudes de asilo, a la espera de una respuesta por parte de las autoridades bosnias. M谩s de la mitad de estas correspond铆an a familias, y un tercio a individuos solos. Un dato que, sin embargo, ha pasado pr谩cticamente desapercibido en medio de la crisis migratoria de personas procedentes de pa铆ses de Oriente Medio y 脕frica, que han llegado a Bosnia en los 煤ltimos tres a帽os (una cifra total de entre 70.000 y 100.000 personas, seg煤n diversas fuentes) con la intenci贸n de entrar en la Uni贸n Europea (UE).

Amra Kradic, abogada de la ONG Va拧a Prava, que ofrece servicios legales a migrantes en Sarajevo, ha atendido casos de ciudadanos turcos que han solicitado el asilo en Bosnia. Muchos, dice, lo piden 鈥減or motivos pol铆ticos鈥, un fen贸meno que ha aumentado dr谩sticamente en los 煤ltimos a帽os. Antes no era as铆. Seg煤n una investigaci贸n de Balkan Insight, uno de los mejores medios en ingl茅s sobre temas balc谩nicos, no hubo peticiones de asilo de turcos en Bosnia hasta 2014. 鈥淓n Bosnia, de cero solicitudes en 2014 y tres en 2015, antes del golpe, el n煤mero se dispar贸 a 19 en 2016, luego a 29 en 2017 y 22 en 2018鈥, escribieron Dimiter Ganev, Eraldin Fazliu y Sofia-Elpida Kartali, autores de la pesquisa.

Despu茅s del golpe

El fallido golpe del cual se habla es, por supuesto, el de 2016 en Turqu铆a, a lo que le sigui贸 la ruptura de la relaci贸n entre el cl茅rigo conservador Fethullah G眉len y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien ha acusado a su antiguo aliado de estar detr谩s de la intentona golpista y ha encarcelado a miles de sus supuestos seguidores, as铆 como miembros de grupos izquierdistas o kurdos. Una cacer铆a que ha continuado fuera de Turqu铆a -tambi茅n en naciones como Kosovo, Macedonia del norte o Bulgaria-, con decenas de peticiones de extradici贸n en los pa铆ses en los que los fugados se han refugiado.

Esa es otra particularidad de Bosnia. A pesar de su buena relaci贸n con Turqu铆a -y, a diferencia de otros pa铆ses vecinos, como Bulgaria-, muchos de sus tribunales se han resistido a las peticiones de extradici贸n procedentes de Ankara. Tanto as铆 que hace dos a帽os Turqu铆a y Bosnia vivieron un momento de tensi贸n diplom谩tica por el caso de 脰zer 脰zsaray, un periodista turco acusado de terrorismo por la administraci贸n de Erdogan por sus supuestos v铆nculos con el movimiento de G眉len, que hab铆a huido a Bosnia y pedido asilo en este pa铆s. Finalmente, en mayo de 2019, el Ministerio de Justicia bosnio inform贸 que Sarajevo hab铆a rechazado conceder la extradici贸n de 脰zsaray.

No todos han tenido tanta suerte. En 2018, las rendiciones extraordinarias de seis ciudadanos turcos, que se hab铆an fugado a Kosovo, provocaron un peque帽o terremoto pol铆tico en el pa铆s. Despu茅s de que el primer ministro kosovar Ramush Haradinaj afirmara que no hab铆a sido informado de la deportaci贸n, fueron despedidos el ministro del Interior y el jefe de Seguridad del pa铆s.

Dado el car谩cter sensible de su trabajo, Kradic no quiere dar detalles de los casos que sigue, pero aun as铆 matiza: la alta tasa de peticiones de asilo de ciudadanos turcos en Bosnia 鈥渘o es un indicador que significa necesariamente que el n煤mero de turcos en Bosnia sea superior al de solicitantes de asilo afganos o pakistan铆es, sino que las autoridades bosnias posiblemente est茅n aceptando un mayor n煤mero de peticiones procedentes de ciudadanos turcos鈥. Lograr que tu petici贸n sea registrada en Bosnia no es balad铆, de ello depende que tu tr谩mite se encamine y que puedas empezar a buscar un empleo. Algo que mostrar铆a que los turcos son tratados con ciertos buenos ojos en Bosnia.

Adem谩s, muchos no piden el asilo, sencillamente emigran. Ese es el caso de Yakup, el kurdo de Kars -sin ninguna relaci贸n con G眉len-, quien sencillamente viaj贸 como turista, en avi贸n, a Sarajevo. Cualquier ciudadano turco puede hacerlo por 90 d铆as y, transcurrido este per铆odo, los controles no suelen ser f茅rreos.

Hay m谩s motivos que hacen de Bosnia un pa铆s atractivo si uno se ve forzado a abandonar Turqu铆a. Por ejemplo, en particular entre los bosnios musulmanes esta emigraci贸n se considera tambi茅n una posible respuesta a la sangr铆a de j贸venes locales que se van del pa铆s, como dice Vojin Mijatovic, vicepresidente del Partido Socialista bosnio. 鈥淒esde 2013 hasta hoy, se han ido del pa铆s 500.000 bosnios. Es evidente que necesitamos sangre nueva鈥, recuerda Mijatovic al explicar, sin embargo, que lo que falta para que esto se cumpla es la creaci贸n de un sistema que pueda realmente integrar a estas personas en la sociedad local.

Familias entre los dos pa铆ses

Otras razones remiten a los v铆nculos hist贸ricos y geopol铆ticos entre Bosnia y Turqu铆a. 鈥淢uchos migrantes turcos cuentan con familiares, o tienen amigos o conocidos en Bosnia鈥, explica la abogada Kradic, al referirse a las migraciones circulares (ida y vuelta) entre ambos pa铆ses, que han sido comunes desde la 茅poca del Imperio Otomano y se volvieron a intensificar en el siglo XX, tras la cruenta guerra de Bosnia de 1992 a 1995.

Como en el caso del resto de los migrantes, Bosnia -un pa铆s que a煤n sufre por las secuelas de la guerra de la d茅cada de 1990- tambi茅n es vista como una puerta de entrada a la UE, como dice Ademir Veladzic. 鈥淓n la frontera hay varias familias turcas que han estado intentando sin 茅xito cruzar a Croacia. Algunos quieren ir a Francia, otros a Alemania鈥, afirma este periodista y 鈥渇ixer鈥 residente en el pueblo bosnio de Velika Vladusha, a pocos kil贸metros de la frontera croata. Tambi茅n se ha sabido de migrantes LGBTI turcos, un colectivo que cada vez sufre un mayor acoso.

Tener datos precisos sobre el fen贸meno, sin embargo, es una quimera. Este medio solicit贸 datos sobre el n煤mero de turcos en Bosnia en este momento a la Organizaci贸n Internacional de Migraciones (OIM), pero no tuvo respuesta. Sin embargo, s铆 confirm贸 que m谩s de medio centenar de migrantes de esta nacionalidad se encuentran en la actualidad en los campos de acogida en Bosnia, uno de los pasos previos a pedir el asilo pol铆tico.

