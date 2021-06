–

Es probable que los raros casos de inflamaci贸n del coraz贸n en adolescentes y adultos j贸venes est茅n relacionados con la administraci贸n de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna, seg煤n afirm贸 un grupo de m茅dicos de los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades de Estados Unidos

23 de Junio de 2021

La miocarditis es una inflamaci贸n del m煤sculo card铆aco que puede ser causada por una infecci贸n viral, pero tambi茅n aparece como reacci贸n a un medicamento (Getty Images)

Un grupo de expertos de los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en ingl茅s) advirti贸 este mi茅rcoles que hay una 鈥減robable asociaci贸n鈥 entre algunas afecciones inflamatorias card铆acas en adolescentes y adultos j贸venes y la segunda inyecci贸n de la vacuna contra la COVID-19, pero destac贸 que 鈥渞aramente鈥 sucede.

En una reuni贸n regular, el Comit茅 Asesor sobre Pr谩cticas de Inmunizaci贸n (ACIP) explic贸 que se han registrado en EEUU algunos casos de miocarditis, es decir, hinchaz贸n del m煤sculo card铆aco, y de pericarditis, que es la inflamaci贸n de la membrana que rodea el coraz贸n. 鈥滾a presentaci贸n cl铆nica de los casos de miocarditis despu茅s de la vacunaci贸n ha sido distinta, ocurriendo con mayor frecuencia dentro de una semana despu茅s de la segunda dosis, con dolor en el pecho como la presentaci贸n m谩s com煤n鈥, dijo el cardi贸logo pedi谩trico Matthew Oster, que es m茅dico en el Centro Nacional de Defectos de Nacimiento y Discapacidades del Desarrollo de los CDC.

Los expertos se帽alaron que se han reportado 267 casos de miocarditis o pericarditis entre menores de 30 a帽os despu茅s de recibir la primera dosis y 827 casos reportados despu茅s de la segunda, mientras que hay 132 casos adicionales donde se desconoce el n煤mero de dosis recibidas. En total, ha habido m谩s de 1.200 casos de miocarditis o pericarditis en j贸venes que recibieron la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNtech o Moderna, seg煤n una serie de presentaciones de diapositivas publicadas este mi茅rcoles durante la reuni贸n. Para ambas vacunas combinadas, hubo 12,6 casos de inflamaci贸n card铆aca por cada mill贸n de dosis.

鈥滶sto es un evento todav铆a raro y la mayor铆a de los casos son leves鈥, asegur贸 Tom Shimabukuro, director adjunto de la Oficina de Inmunizaci贸n de los CDC, quien recalc贸 que m谩s del 80% de los pacientes est谩n ya 鈥渢otalmente recuperados鈥. Seg煤n Shimabukuro, los s铆ntomas, que incluyen dolor en el pecho y dificultad para respirar, generalmente se desarrollan durante la semana posterior de recibir la segunda inyecci贸n, con la mayor铆a de casos registrados en los primeros cuatro d铆as.

鈥淟a miocarditis es una inflamaci贸n aguda, que manifiesta s铆ntomas muy leves como dolor en el pecho y dificultad para respirar, pasando por un derrame en el pericardio o hasta formas muy graves como arritmias fatales o insuficiencia card铆aca. Tiene un compromiso cl铆nico muy variado, formas muy leves o en ciertos casos severas que pueden llegar a necesitar un trasplante鈥, explic贸 a Infobae la m茅dica cardi贸loga, Mirta Diez, especialista en Insuficiencia Card铆aca y jefa de la secci贸n de Insuficiencia Card铆aca e Hipertensi贸n Pulmonar del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

Este an谩lisis del grupo de expertos de los CDC llega un d铆a despu茅s de que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitiera que no llegar谩 a su objetivo de que el 70% de los adultos del pa铆s haya recibido al menos una dosis contra el COVID-19 para el pr贸ximo 4 de julio, en gran parte por los bajos niveles de vacunaci贸n entre los m谩s j贸venes (REUTERS)

A comienzos de este mes se conoci贸 un informe del Ministerio de Salud israel铆, que daba cuenta de este v铆nculo 鈥減robable鈥 entre algunas vacunas contra el coronavirus y casos de miocarditis. Cabe aclarar que el proceso de elaboraci贸n de todas las vacunas contra el COVID-19, incluida la creada por Pfizer que se utiliz贸 en Israel casi de manera exclusiva, se aceler贸 para su autorizaci贸n de emergencia a la luz del avance de la pandemia en todo el mundo, y que sus ensayos de Fase III contin煤an en curso.

Si bien la gran mayor铆a de la comunidad m茅dica apoy贸 firmemente las vacunas, el p煤blico en general manifest贸 algunas dudas en ocasiones. En este sentido, el anuncio de la cartera sanitaria de Israel, si no se pone en el contexto adecuado, si bien cumple con el compromiso de transparencia total sobre los procesos de inmunizaci贸n en el pa铆s y el correcto seguimiento de los casos, corre el riesgo de ser interpretado de manera incorrecta.

鈥淓n primer lugar, para evaluar realmente si existe un v铆nculo entre la vacuna y los casos de miocarditis, necesitamos mucho m谩s de lo que comunic贸 el ministerio鈥, dijo el profesor Eyal Leshem, director del Centro de Medicina de Viajes y Enfermedades Tropicales del Centro M茅dico Sheba. 鈥淓ntre otras cosas, necesitamos saber cu谩nto tiempo pas贸 entre la inoculaci贸n y el evento, necesitamos un grupo de casos y controles. Evaluar un posible efecto adverso de una vacuna es muy desafiante鈥, remarc贸 el experto en di谩logo con The Jerusalem Post.

El informe del ministerio israel铆 mostr贸 que de los 275 casos de miocarditis reportados en ese pa铆s entre diciembre y mayo, desde el comienzo de la campa帽a de vacunaci贸n, 148 ocurrieron despu茅s de una vacuna, la mayor铆a de ellos despu茅s de la segunda dosis. M谩s del 95% se consider贸 leve. La mayor铆a de los pacientes fueron dados de alta del hospital en cuatro d铆as, y muchos de los casos se notificaron entre hombres de entre 16 y 30 a帽os.

Seg煤n Leshem, los casos a煤n podr铆an ser parte de la aparici贸n normal de la inflamaci贸n. A menos que se realice un control exhaustivo comparando los datos de la poblaci贸n vacunada con los de la poblaci贸n normal, no ser谩 posible demostrar que existe una conexi贸n entre un hecho (la vacuna) y el otro (la miocarditis). 鈥淓sto no es una prueba, es solo una se帽al de que el fen贸meno debe ser investigado鈥, dijo el especialista.

鈥淚ncluso si se demostrara la conexi贸n, la gran mayor铆a de los casos fueron leves y se resolvieron por s铆 mismos y esta es la parte m谩s importante鈥, sostuvo. Y agreg贸: 鈥Sabemos que todas las vacunas pueden tener efectos secundarios. Podr铆a ser que una de cada miles de dosis provocara una leve inflamaci贸n del coraz贸n. Si descubri茅ramos que una de cada 10.000 dosis puede causar una miocarditis leve, esto podr铆a considerarse una tasa aceptable de eventos adversos鈥.

Leshem destac贸 que despu茅s de la vacuna las personas deben abstenerse de realizar una actividad f铆sica intensa que pueda favorecer la ocurrencia de estos eventos. Para el profesor, el mensaje clave es que el p煤blico reciba datos completos pero que sean interpretados por expertos 鈥減orque puede dar miedo鈥.

鈥淓n realidad, todos los que nos rodean se vacunaron y con millones y millones de dosis no hubo una tasa sustancial de eventos adversos, por lo que no hay raz贸n para pensar que nos estamos perdiendo algo que es com煤n鈥, insisti贸 el especialista, para quien 鈥渆n cuanto a los eventos adversos muy raros, no existe ning煤n tratamiento m茅dico que no los tengan, incluidos los medicamentos m谩s comunes como el paracetamol鈥.

