por Jorge G贸mez, obrero de la construcci贸n, miembro de la CNT

En los a帽os de los 70 me di cuenta de que exist铆an. Eran los viejos de la CNT. Se trataba de hombres en su mayor parte, tambi茅n algunas mujeres, de manos grandes, piel tostada y profundas arrugas, que estaban llegando a la edad en que un obrero se jubila. Cada viejo ten铆a un relato que contar, y se trataba casi siempre de un recuerdo interesante, jugoso. Ve铆as pasar a Gonz谩lez, un escayolista de culo gordo, mono blanco y sucio, y andar patoso. Hab铆a corrido como la p贸lvora el rumor de que en una obra hab铆a entrado “el jefe” pegando voces e insultando a todo el mundo. El tal Gonz谩lez se hab铆a bajado de su andamio, se hab铆a dirigido hacia 茅l, y le hab铆a dado un solo guantazo sin mediar palabra, que restall贸 en todo el edificio implantando un silencio serio, espeso y muy educado. Eran tiempos negros de Dictadura franquista, miles de hombres estaban en la c谩rcel por menos que eso. Pero el jefe no denunci贸 a Gonz谩lez. 驴Por qu茅?

Empec茅 a indagar, y encontr茅 otra historia, una historia que no ten铆a que ver con el partido comunista y con Rusia. Era siempre la historia de unos obreros manuales, de los que hoy ser铆an llamados iletrados e incultos. Yo buscaba a los intelectuales, a los cient铆ficos, a los grandes l铆deres de extracci贸n burguesa, y no los encontraba. Por motivos misteriosos, en los a帽os veinte y treinta del siglo XX estos obreros se hab铆an organizado en torno a un sindicato -la CNT-. 驴Por qu茅 estabais en la CNT? -les preguntaba. -驴Por qu茅? Porque s铆, qu茅 tiene de raro -me contestaba Pedro.

Afili谩ndose al sindicato ellos mismos eran la CNT, y la CNT al mismo tiempo que exist铆a por ellos, les daba vida otra vida a ellos. Escuelas, grupos de teatro, peri贸dicos, bibliotecas, grupos de acci贸n, de discusi贸n… estaban muy organizados. Y hab铆an sido derrotados en una guerra. Los supervivientes arrastraban el peso infame de esa derrota, con la marca del vencido que no se rinde, pero que ha perdido la esperanza. Eran tercos, pero los j贸venes ten铆an otros referentes: el partido, Mao, Cuba, desarrollo de las fuerzas productivas, imperialismo, alienaci贸n… Esos hombres y mujeres, que se dec铆an de la CNT, anarcosindicalistas, eran “aliados objetivos de la reacci贸n” seg煤n los cultos marxistas. 驴Reaccionarios? Pues a m铆 no me daba esa impresi贸n. Parec铆an trabajadores corrientes.

Empec茅 a hablar con ellos, y siempre me sorprend铆an. Este se afili贸 con nueve a帽os, porque con nueve a帽os empez贸 a trabajar, y estaba deseando empezar a cotizar para ser un hombre. Esta mujer de rostro simp谩tico me cuenta que en unos tiempos de moral r铆gida, siendo mocita bastaba con decir en casa que iban a la asamblea del sindicato, o que acud铆an al ateneo, para poder regresar a cualquier hora, porque el padre de mirada severa transig铆a con la tardanza si se realizaba al amparo del sindicato. Aquel me comenta c贸mo destruyeron una segadora burlando a la guardia, y c贸mo a ra铆z de aquello en la siega se implant贸 la jornada de cuatro horas. Otro m谩s me ense帽a un rev贸lver que parece sacado de una pel铆cula del Oeste, “un recuerdo”, me comenta. Uno estuvo en Mathausen, aquel en la liberaci贸n de Par铆s, este firm贸 el convenio de las treinta y seis horas semanales en el ramo de la construcci贸n, Jos茅 defendi贸 Coria de los fascistas porque apa帽贸 un fusil y acab贸 en el campo de concentraci贸n de Albatera. Al “cojo” le dieron “el paseo”, le dijeron que echara a andar para tirarle por la espalda, y cogi贸 tal carrera que ni un galgo lo pillaba, y todos se r铆en. “El ni帽o de la Juani”, fue el tesorero de la cooperativa, aqu铆 est谩n las cuentas. Bermejo me ense帽a c贸mo se parte un bloque de granito para darle el tama帽o necesario con un mazo de tres kilos. Juli谩n me explica c贸mo el sindicato designaba a los empresarios el n煤mero de parados a los que ten铆an que pagarle un jornal diario, trabajasen o no -eso lo dej谩bamos a cuidado del empresario, peor para 茅l si no te daba faena-… Una foto con muchas mujeres sonrientes vestidas de negro… -son las compa帽eras, recogiendo fondos -me explica Luis “el camionero”-, nosotros est谩bamos en la c谩rcel… Fuimos a implantar el Comunismo Libertario, y nos confundimos de d铆a y de hora, -y se r铆en otra vez- 隆qu茅 l铆o nos hicimos con las claves! Hicimos esta carretera, me escap茅 de la c谩rcel, fui un maquis, escrib铆 un manifiesto, me dieron una paliza, a m铆 otra, y a m铆 otra, “alguien” mat贸 al bicho del teniente… 驴Pero qu茅 quer铆ais? -les pregunto-… El precio de nuestro trabajo, la tierra, levantar casas, la libertad, destruir al Estado, fumar un cigarro, quemar el dinero, que no hubiera guardia civil, hacer un viaje, un vestido estampado, quer铆amos esto -y abre los brazos abarcando la habitaci贸n…

Lo m谩s curioso, era el relato fr铆o que hac铆an de una larga sucesi贸n de pulsos y derrotas. Huelgas perdidas, despidos, listas negras… Estaban acostumbrados -me dec铆an. Si te tumban, es s贸lo cuesti贸n de ponerse en pie, no pasa nada. 驴Y qu茅 es el anarquismo, qu茅 puedo leer? -les preguntaba. El anarquismo es esto -me respond铆an golpe谩ndome la frente con el 铆ndice-, lee lo que quieras. Podemos hacer todo lo que pretendamos en este mundo -afirmaban- basta con quererlo, joder. 驴Y por qu茅 ya nadie es anarquista?… Entonces me miraban con tristeza apagada, furiosa. -Hubo una guerra. Murieron, los mataron, los exiliaron, y s贸lo nos salvamos nosotros, que tuvimos m谩s suerte, o m谩s cuidado, o m谩s miedo… no sabemos por qu茅 no vuelven los j贸venes, a nadie parece interesarle el sindicato, ser谩 culpa nuestra.

Los j贸venes que reorganiz谩bamos “el sindicato”, solo levant谩bamos su sombra. Eran los tiempos de “los sindicatos”, de las banderas rojas, del partido, de la doctrina correcta y la interpretaci贸n cient铆fica de la Historia. La CNT no sal铆a del raquitismo, y as铆 sigue dignamente delgada en su fanatismo. Sus hombres y mujeres de la generaci贸n de la guerra, hoy en su mayor parte desaparecidos, fueron como los 煤ltimos mastodontes, seres a extinguir por la modernidad. Y los Historiadores se est谩n encargando de cumplir la misi贸n de enterradores, con un dictamen seco y contundente: lo que dicen esos hombres, es mentira. No existieron. Son obreros, no saben escribir, no entienden de ciencia, somos nosotros, que no estuvimos all铆, los que podemos explicar qu茅 pas贸, y por qu茅 ocurri贸 lo que ocurri贸, que en realidad no pas贸. Yo he escrito una tesis. Olvidaros de ellos, all铆 donde triunfaron llevaron la sociedad al desastre. Eso dicen los cient铆ficos, los intelectuales, los listillos.

Pero yo s茅 que eso es falso. Yo lo certifico. Yo los vi. Yo los toqu茅. Yo los escuch茅. No hubo personas en el mundo con m谩s desprecio por la mentira que los viejos de la CNT. Para lo bueno y para lo malo, fueron veraces. Existieron, se organizaron, lucharon, vivieron, rieron y amaron. Todo es posible, ellos lo demostraron. Esa fue su herencia. Para silenciarlos, los tuvieron que matar.

Siempre en pie, la CNT.

