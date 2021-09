Las razones del fracaso de la estrategia de Trump para Venezuela reveladas por su ‘enviado especial’, Elliott Abrams, recordado por las masacres en Centroam茅rica

M谩s como una despedida del tema Venezuela, el ya retirado halc贸n Elliott Abrams, nombrado por Trump como representante para asuntos sobre Venezuela de la Casa Blanca, ha decidido contar c贸mo fue el estrepitoso fracaso del intento de ‘transici贸n’ en Venezuela, a qu茅 se debi贸 dicha derrota y cu谩l fue la verdad, seg煤n 茅l, detr谩s de todo esto. Es conocida la participaci贸n intensiva de Abrams en el encubrimiento de genocidios y masacres en Guatemala, El Salvador y Nicaragua

Lo central a resaltar es que, seg煤n Abrams, la amenaza de la Administraci贸n Trump de que “todas las cartas est谩n sobre la mesa” nunca fue as铆. Fue una vil mentira del expresidente, ya que los militares estadounidenses nunca estuvieron de acuerdo con ensayar algo as铆, seg煤n relat贸 en entrevista con EVTV, un canal de la derecha venezolana en Miami.

Dice el halc贸n desde su casa: “Trump demostr贸 que era muy cuidadoso con el uso de la fuerza. Estaba tratando de regresar a las tropas de Irak y Afganist谩n y, en alg煤n punto, tom贸 la decisi贸n de no usar la fuerza en Venezuela. Creo que la mayor influencia en ello no fue el Departamento de Estado, sino los militares estadounidenses, que dec铆an: ‘Mire, nosotros tenemos guerras en Afganist谩n e Irak y estamos haciendo cosas all铆 como lo de Soleimani [asesinato del Jefe de la Guardia Revolucionaria iran铆], pero la principal amenaza es China, entonces no nos metamos en una guerra en Latinoam茅rica’. Venezuela es un pa铆s de 35 millones de habitantes (鈥), pero no es Granada, entonces tardar铆amos semanas en vencerlos (鈥) los militares no estaban de acuerdo en hacerlo”.

Con una revelaci贸n como la anterior, parece comprobado que lo que hubo fue un enga帽o general a toda la derecha haci茅ndoles creer que una invasi贸n militar estadounidense era inminente, cuando no era una opci贸n real de los militares.

Bajo la idea de “todas las cartas est谩n sobre la mesa”, el liderazgo opositor declaraba ‘el abstencionismo’ y desist铆a de presentar un candidato contra Nicol谩s Maduro, por lo que termin贸 perdiendo todo el terreno que hab铆a ganado.

Abrams ha decidido hablar desde el invernadero donde lo arroj贸 el traum谩tico fin del r茅gimen de Trump, donde era uno de los halcones, del sector m谩s radicalmente derechista, aunque ahora lo niega y se promociona como alguien que estuvo de acuerdo con la mediaci贸n.

Despu茅s de estas revelaciones, se entiende que los que desmontaron la apuesta electoral en las presidenciales de 2018 viv铆an de un espejismo. Estuvieron enga帽ados en sus proyecciones y as铆 provocaron una insurrecci贸n violenta de clases medias y altas durante 2019 que dej贸 un saldo de centenares de presos y decenas de muertos. Y que atend铆a a un espejismo electoral de Trump, que vio a Venezuela como una buena oferta electoral a los latinos de Miami para ganar Florida, como finalmente la gan贸, aunque perdiendo las elecciones de su pa铆s.

Bajo la idea de “todas las cartas est谩n sobre la mesa”, el liderazgo de derecha declaraba ‘el abstencionismo’ y desist铆a de presentar un candidato contra el presidente Nicol谩s Maduro, por lo que termin贸 perdiendo todo el terreno que hab铆a ganado en la pol铆tica y los poderes p煤blicos en la anterior elecci贸n de diputados.

Tratando de representar la percepci贸n actual de la derecha, Abrams dice que “est谩 claro (que) no habr谩 rescate de Washington”. All铆 el tristemente c茅lebre funcionario, que ha sido sentenciado por el caso Ir谩n-Contras, se anima y, casi como un pol铆tico, se atreve a usar el espa帽ol por primera vez durante la entrevista para convocar a “reanimar la v铆a pol铆tica”, di谩logo incluido.

El representante de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams testifica en una comisi贸n del Senado, Washington, 24 de septiembre de 2020.

“En la derecha hicieron una evaluaci贸n de que no tienen manera de remover a Maduro del poder por ahora y, adem谩s, que la mayor铆a de la derecha activa quiere participar y postularse para un cargo”, argumenta. As铆 que la negociaci贸n facilitada por Noruega es “lo mejor que pueden hacer”, sentencia Abrams.

Guaid贸 ya en pasado y no como presidente

Finalmente, en este atragantamiento de sinceridad, habla de Juan Guaid贸 en pasado: “Nosotros respet谩bamos a Guaid贸 como ‘presidente interino’ e hicimos un plan de transici贸n estadounidense que planteaba un gobierno de coalici贸n, amnist铆a y una representaci贸n de los militares en ese gobierno de coalici贸n”. Adem谩s, dice que el ‘interinato’ del exdiputado “finalmente” va a desaparecer y que su figura ya es m谩s la de un liderazgo de nivel medio.

Lo que s铆 es seguro es que la presi贸n est谩 bajando: “En estos ocho meses como presidente, Biden no ha hablado de Venezuela, ni el secretario de Estado, [Antony] Blinken. Ya no tienen representante especial, han eliminado oficinas sobre Venezuela, todo esto reduce el nivel de presi贸n”, dice Abrams, que atribuye la situaci贸n a que los esfuerzos estaban en Afganist谩n.

Pol铆tica interna

Asumido el fracaso de la estrategia, Abrams busca intervenir en la pol铆tica interna venezolana indicando qui茅n es el m谩s representativo de los pol铆ticos de derecha.

El exfuncionario, que ya en 2020 hab铆a entrado en diatriba contra la derechista radical Mar铆a Corina Machado calificando de “realismo m谩gico” su propuesta de intervenci贸n internacional, ahora carga contra el l铆der tambi茅n derechista Henrique Capriles, de quien se dice un “cr铆tico” y condena al fracaso su estrategia.

Por el contrario, Abrams no oculta su favoritismo hacia el preso terrorista fugado Leopoldo L贸pez. De hecho dice que la mesa de negociaci贸n de M茅xico fue una derrota para Capriles (rival de L贸pez en la conducci贸n de la derecha) y para el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en tanto que el vocero de la delegaci贸n de la derecha en esa mesa, Gerardo Blyde, representa a Guaid贸.

Abrams ya se sabe fuera de la pol铆tica y ante el desastre que signific贸 su pol铆tica para sus propios aliados, ha decidido ventilar (justific谩ndose, faltar铆a m谩s) el por qu茅 del fracaso de EEUU, y as铆 nos permite ir entendiendo con claridad su incapacidad pol铆tica para imponer un r茅gimen en Am茅rica latina.

Actualidad-RT / La Haine