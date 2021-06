–

De parte de Rojo Y Negro June 2, 2021 8 puntos de vista

Segunda jornada de huelga, tras la convocada la semana pasada, contra el ERE presentado por BBVA y que supone el despido de casi 4 mil trabajadores y trabajadoras. Y de nuevo un éxito de participación y movilización con unos datos que reflejan una gran incidencia de esta jornada de huelga; con un seguimiento casi total por parte de la Plantilla y con solo una oficina abierta.

Desde CGT valoramos muy positivamente la respuesta de la plantilla ante un ERE que consideramos injusto e inaceptable en una empresa que ha tenido 1.210 millones de beneficios en el primer trimestre del año.

El plazo del mes de negociación termina este viernes, desde CGT esperamos que rectifique la empresa y que acepte en el ERE que las bajas sean voluntarias y no se recoja ningún despido forzoso. Por parte de CGT no apoyaremos ningún ERE que implique despidos. A la espera de estos dos días finales del plazo de negociación seguiremos con las movilizaciones en caso de no llegar a un acuerdo que pueda ser asumible y garantice los puestos de trabajo.

Salud

José Antonio Martínez delegado sindical de CGT en BBVA