De parte de La Haine July 10, 2021 93 puntos de vista

El ex ministro de defensa colombiano, y ex embajador de ese pa铆s en EEUU, Juan Carlos Pinz贸n, cuando reci茅n comenzaban las negociaciones de paz con las FARC-EP, sacaba pecho sobre la exportaci贸n de militares colombianos a todo el mundo para roles de mercenarios.

Un n煤mero importante de colombianos trabajan como matones a sueldo para algunas de las peores tiran铆as del planeta, una buena cantidad de ellos en los Emiratos 脕rabes o en Israel, y la mayor铆a a trav茅s de empresas de 鈥渟eguridad鈥 de EEUU.[1] En una entrevista, Pinz贸n dec铆a que:

Colombia se est谩 convirtiendo en un exportador de seguridad, con ello busca contribuir a la estabilidad de nuestra regi贸n, Am茅rica Latina, as铆 como a la paz global (鈥) Tenemos unas Fuerzas Armadas entre las m谩s profesionales del mundo, con un nivel de entrenamiento alto en todos los campos que tienen que trabajar, muy apreciadas a nivel internacional (鈥) Hay que seguir con esa experiencia.[2]

Paz, seguridad, estabilidad鈥 el manejo c铆nico que Pinz贸n da a estas palabras dar铆a risa si no fuera por la enorme tragedia humana que hay detr谩s de la industria sicarial de exportaci贸n para favorecer a las tiran铆as medio orientales y otros reg铆menes de dudosas credenciales. Ahora, el repertorio de servicios ofrecidos por estos sicarios uniformados incluye oficialmente el magnicidio. 驴Es usted un oligarca maltratado por el presidente de su pa铆s? Bueno, usted puede entonces contratar los servicios de profesionales colombianos, con entrenamiento en EEUU, para que le arreglen el problema.

Y no nos referimos ya a que desde Colombia se faciliten apoyos log铆sticos, financiamiento, y una plataforma desde la cual intentar asesinar a presidentes de pa铆ses vecinos -como se ha hecho en dos intentos de asesinar a Maduro por parte de la oligarqu铆a escu谩lida de Venezuela[3]. No. Ahora los militares viajan a su labor de sicarios directamente a otros pa铆ses y asesinan a un mandatario, como si nada.

El 7 de Julio, en horas de la madrugada, un comando de 28 hombres lleg贸 a casa del presidente haitiano Jovenel Mo茂se, en el exclusivo sector de P茅tionville en la capital de ese pa铆s, haci茅ndose pasar como agentes de la DEA. Amarraron a los trabajadores dom茅sticos de Mo茂se, hirieron a su esposa, y al presidente lo mataron y remataron de 12 tiros. Luego saquearon la casa y se fueron como entraron, sin que nadie los molestara. De eso 28 mercenarios nada m谩s no nada menos que 26 (s铆, l茅ase bien, 26) eran colombianos[4]. 驴Qu茅 hac铆an esos colombianos en Hait铆? Bueno, lo mismo que aprendieron a hacer en Colombia: matar a sueldo. Y el asesinato fue a la 鈥榩araca鈥 -perforar el cuerpo hasta que no quede donde meterle m谩s huecos, y luego robar. Todo el modus operandi hiede a paramilitarismo colombiano.

Mo茂se, el hombre banana como era conocido, ten铆a demasiados enemigos: un presidente impopular, corrupto, venal y autoritario, ven铆a enfrentando a帽os de protestas mientras 茅l se encargaba de desmantelar parlamento, el gabinete, concentrando todo el poder de manera unipersonal. Si hab铆a un sentimiento que 茅l despertaba entre los haitianos, era odio. Pero este tipo de asesinato, con mercenarios colombianos, que infiltraron todos los esquemas de seguridad sin ning煤n problema, es un trabajo 鈥榠nterno鈥, a sueldo de la oligarqu铆a haitiana, pagado por gente que puede pagar 28 mercenarios tra铆dos de pa铆ses extranjeros (los dos hatianos ven铆an de EEUU) y que los pudieron mantener por tres meses antes del asesinato. Y gente con suficientes conexiones como para poder lograr que cumplieran su cometido sin que saltara ninguna alarma.

隆Pobres pendejos que pensaron que asesinar a un presidente en otro pa铆s ser铆a lo mismo que matar a un defensor de derechos humanos o un dirigente popular en Colombia! Los usaron y ahora los desechan. Total, Mo茂se ya est谩 muerto. Y tambi茅n lo est谩n dos de los colombianos para-mercenarios.

No conocemos el perfil de los 26 colombianos, pero s铆 conocemos el perfil de un par de ellos. Todos ellos eran miembros del ej茅rcito. Manuel Antonio Grosso Guar铆n, seg煤n El Tiempo 鈥榝ue, hasta 2019, uno de los militares mejor preparados del Ej茅rcito colombiano. Recibi贸 entrenamiento de Comando Especial, con instructores estadounidenses. Y, en 2013, estaba asignado al Grupo de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas.鈥橻5] Otro de los capturados ser铆a Naiser Franco Casta帽eda, un soldado Lancero, es decir, contra-guerrilla, entrenado en Tolemaida donde recibi贸 entrenamiento de instructores de EEUU. De los dem谩s sabemos que eran soldados retirados de distintos rangos, por lo cual podemos deducir que recibieron la misma formaci贸n contrainsurgente y que fueron amamantados en las doctrinas contrainsurgentes de EEUU.

No eran manzanas podridas: demostraron con creces lo que aprendieron en el Ej茅rcito colombiano, un ej茅rcito entrenado en la doctrina de seguridad nacional de EEUU y ahora asesorado oficialmente por el nazi chileno Alexis L贸pez -el nazi que se convirti贸 en una celebridad en los c铆rculos militares y cuyas teor铆as son citadas por el ex presidente 脕lvaro Uribe en su cuenta de Twitter. Aprendieron a despreciar la vida, aprendieron operaciones de tipo sicarial, aprendieron a ser militares de d铆a y paramilitares de noche, aprendieron que hay que matar a los que les digan los poderosos y los que tienen la plata. Aprendieron, en el fondo, que pueden hacer lo que les da la gana siempre y cuando tengan un fusil. No son manzanas podridas. Son representantes aventajados de una instituci贸n que est谩 podrida desde el m谩s alto oficial hasta el 煤ltimo cabo.

El ej茅rcito colombiano no es una amenaza ya para su propio pueblo, al que llevan dos siglos tratando como el 鈥渆nemigo interno鈥. Un 鈥渆nemigo interno鈥 al que desplazan, masacran, persiguen, vigilan, amenazan, violan, agreden, convierten en 鈥渇alsos positivos鈥, secuestran e insultan. El ej茅rcito colombiano, de hace rato, que ha pasado a ser una amenaza para todo el continente y para el mundo. Han bombardeado a Ecuador, han apoyado intentos de golpe y violencia paramilitar en Venezuela, se retiran para convertirse en paramilitares o para ser contratados por empresas de mercenarios de EEUU masacran en Yemen, en Irak y en Afganist谩n. Ahora, asesinan al presidente de Hait铆. La verdad es que ya no hay est贸mago que aguante esta putrefacci贸n.

Todo esto solamente hace evidente algo que se ha venido planteando desde hace tiempo y a lo que Juan Manuel Santos se opuso con dientes y u帽as: el Ej茅rcito colombiano requiere reformas de fondo y hay que acabar con la militarizaci贸n de Colombia, que gasta m谩s en la industria de la muerte que en educaci贸n o salud. Se paga m谩s en matar que en preservar la vida, algo absurdo. Pero tambi茅n hay que recordar la responsabilidad de EEUU en todo esto: recordemos que Colombia es uno de los principales receptores de asistencia militar de EEUU, pa铆s que es el que dirige la formaci贸n de los militares colombianos. Ellos los alimentan, los visten y los educan. Despu茅s son quienes los contratan en las empresas de mercenarios. Y ah铆 est谩 el resultado. Una parranda de sicarios. Detr谩s del crimen de Hait铆, est谩 la mano de Colombia, pero est谩 el cerebro de EEUU. No perdamos esto de perspectiva.

—-

anarkismo.net