De parte de ANRed May 16, 2022 279 puntos de vista

El quinteto Éxodo Criollo se presenta este viernes 20 mayo en la Casa Cultural Víctor Jara. El grupo expresa un tango en movimiento, urbano, vital y actual; interpretado por músicos que combinan una rigurosa formación académica con una gran interpretación de tangos de compositores clásicos, contemporáneos y también composiciones propias. En conversación con Agustín López, guitarrista del grupo, nos cuenta de esta formación y lo que se puede esperar de la próxima presentación. Por Ramiro Giganti (ANRed),

Formado a mediados de 2019, Éxodo Criollo está integrado actualmente por Bruno Cuellar en violín, Ignacio Claramonte en bandoneón, Agustín López en guitarra, Lucio Claros en guitarrón y Matías Vega en contrabajo. El próximo viernes 20 de mayo, a las 21hs se presenta en la Casa Cultural Víctor Jara.

«Éxodo Criollo se forma a principios de 2019 y surge de una inquietud que tenía yo de volver a incorporar a las guitarras a las formaciones orquestales y que no quede solo relegada al papel de acompañamiento sino que vuelva a tener un lugar preponderante como lo fue en sus comienzos. Durante ese año tocamos bastante y fuimos afianzando la formación y empezamos a hacer cada vez más temas nuevos y también adaptando algunos clásicos al formato de quinteto para poder tocarlos en milongas y lograr que los tangos nuevos también se bailen», comento Agustín López sobre los orígenes del conjunto.

El grupo representa esa confluencia entre lo tradicional y lo emergente, uniendo al tango tradicional con las nuevas expresiones que surgen. El nombre, a su vez, supone la comunidad de músicos provenientes de otras experiencias, un éxodo de artistas que se unen llevando lo propio a nuevos horizontes: «cual si fuera un éxodo musical decidimos llevarnos lo imprescindible de lo tradicional y su manera de tocar y la esencia tanguera para aplicarla a lo nuevo y además mixturar con toda la otra música que nos interpela: rock nacional, rock internacional, jazz, pop etc. etc. etc. Aún estamos en proceso de experimentación en todo esto pero por suerte también hay precedentes de grupos, compositores e intérpretes, no somos la primera generación y tal vez tampoco la segunda».

«El nombre criollo también nos define y responde a la pregunta, tocamos con guitarra criolla y guitarrón que básicamente es una guitarra criolla levemente más grave y eso muchas veces está relacionado con lo que se denomina criollismo. Nuestra búsqueda va por el lado de encontrar nuevas formas y sonidos al típico sonido de las guitarras y así expandir el horizonte sonoro dentro del tango para continuar con el crecimiento que se viene dando hace varios años. Por eso de alguna manera estamos “exiliándonos” del sonido típico pero manteniendo la esencia y el temperamento del tango» concluyó Agustín.

Su repertorio cuenta con gran variedad, tanto de estilos como de épocas; pueden hallarse en él tangos de la guardia vieja, de Juan D´Arienzo, Carlos Di Sarli y Osvaldo Pugliese, entre otros. Además se explora el repertorio de compositores actuales como Julián Peralta, Pablo Montanelli y también se indaga en composiciones propias, acompañando el crecimiento que viene obteniendo el género desde hace varios años.

A su vez, el quinteto se dedica a interpretar tangos instrumentales, pero también a trabajado con cantantes como Marisa Vazquez y Eva Fiori. «En estos momentos estamos tocando principalmente tangos instrumentales aunque hemos trabajado con cantantes también para alguna ocasión en especial, eso lo vamos viendo de acuerdo a las necesidades musicales que vayan apareciendo y a la onda que se genere con los temas cantados y cantantes», comentó Agustín, ante esta inquietud sobre el repertorio, mayoritariamente instrumental de Éxodo Criollo.

«A nosotros nos gusta todo el tango, es cierto que siempre hay cosas que me gustan más que otras pero en lo tradicional hay algo muy noble y muy refinado, muy rico también, una amplia gama de orquestas que tienen su estilo propio y en realidad según el momento que lo escuchas te toca de maneras distintas pero siempre te sorprende y descubrir cosas nuevas. Y bueno el tango nuevo tiene una sonoridad que es más representativa para mí que hoy día sigo escuchando un montón música de otros géneros. En el tango nuevo hay mucha fusión con otros géneros y nos permite mixturar y sentir la aventura de poder ser partícipes de una historia que se está escribiendo aún» .

Sobre lo que se puede esperar en la presentación del próximo viernes, Agustín anticipó un show propio de la banda, donde van a aprovechar el espacio para tocar algo que no siempre pueden interpretar en milongas. «en este show que es el nuestro, el propio, el organizado por nosotros a pulmón. Nos vamos a sacar las ganas de hacer todos los tangos nuevos que venimos trabajando. Es una fecha para nosotros, para poder mostrar lo nuestro, lo que más nos representa de todo lo que el grupo toca y que bueno en la milonga no siempre se puede hacer. Así que la propuesta es tango nuevo de la mano de nuestra formación que también tiene una instrumentación a estrenar ya que a la fecha no encontramos registro de esta sumatoria de instrumentos. Si cosas parecidas pero no igual. Aparte de que compartimos fecha con una orquesta que también hace siglo XXI que se llama Los Crayones».

Después de la presentación del próximo viernes el grupo tiene pensado ampliar su repertorio, además de nuevas presentaciones en lo que queda del año, con la idea de llevar su música la viejo continente para 2023.»Para los próximos meses tenemos algunas presentaciones más en milongas y también continuamos armando temas nuevos para poder meternos en el estudio lo antes posible y así plasmar todo este material en un disco. Seguramente a fin de año hagamos la presentación en algún teatro o sala más grande y también continuar mostrando el material en distintas ciudades del interior y tal vez el año que viene planear una gira europea».

Éxodo Criollo se presenta el próximo viernes 20 de mayo a las 21hs en la Casa Víctor Jara, 24 de Noviembre 2773 – C.A.B.A.