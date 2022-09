–

Expropiar nuestra historia al poder. Arrancarle lo que le gustar铆a guardar bajo silencio y alimentarnos con ello. Hacerla existir, no seguir desarraigados, no seguir viniendo de ninguna parte. Saber que otros estaban ah铆 antes de nosotros. Saber aprender de ello, aprovechar reflexiones, experiencias, autocr铆ticas, escisiones鈥 Esto es tambi茅n una tarea de un movimiento revolucionario que se enfrenta al poder que quisiera vernos aislados sin pasado (o entonces abatidos por la historias de los vencidos). Hemos recopilado algunos extractos de textos que retoman experiencias de autorreducciones en el movimiento aut贸nomo de los a帽os 70. Para hacerlo hemos saqueado alegremente una lectura denominada 鈥渋ntervento鈥 que se basa principalmente en diferentes documentos de 茅poca.

Tout doit partir n掳 1, julio de 2008.

Contexto pol铆tico

Se habla de un movimiento social 鈥渁ut贸nomo鈥, por aut贸nomo de los partidos y los sindicatos. Rechazando la delegaci贸n y la representaci贸n, los explotados se preocupan por tomar a su cargo las necesidades propias, sin mediaci贸n, sin confianza en las instituciones, aqu铆 y ahora, sin esperar una hipot茅tica y lejana revoluci贸n preparada por las 茅lites.

En 1973, la crisis aparece en Italia al igual que en otros pa铆ses occidentales. El Partido Comunista (PCI) y los sindicatos llaman a la poblaci贸n a apretarse el cintur贸n, pero los comit茅s aut贸nomos responden que los proletarios no tienen que sacrificarse por la buena marcha de la econom铆a, y defienden m谩s bien el robo y la autorreducci贸n. La autorreducci贸n consiste en rechazar juntos el pago del precio solicitado por diferentes servicios, la electricidad, el tel茅fono, los transportes, los alquileres, e incluso la comida y los otros bienes de consumo. Se paga o bien el viejo precio (cuando aumenta), o bien la mitad del precio, o bien nada en absoluto. Esta forma de desobediencia se va a esparcir como un reguero de p贸lvora a trav茅s de todo el pa铆s, y ser谩 usualmente apoyada por los obreros de los servicios en cuesti贸n.

Si el movimiento de las autorreducciones pudo desarrollarse a una escala masiva fue porque exist铆an luchas de f谩bricas en Italia particularmente fuertes y permanentes. Pero fue tambi茅n porque a diferencia de Inglaterra, donde los obreros suelen permanecer encerrados en el mero nivel de la empresa, los conflictos salieron aqu铆 de la f谩brica. El capitalismo revienta el modelo de la f谩brica, donde los obreros est谩n reunidos y son relativamente fuertes. Deslocaliza, subcontrata, dispersa y reduce las unidades de producci贸n. La lucha de clases queda cada vez menos centralizada en la habitual f谩brica, entre los obreros y el patr贸n, y se diluye m谩s y m谩s en muchos aspectos de la vida cotidiana, afectando a otras personas. Los aut贸nomos se percatan de este deslizamiento, y se ponen a luchar sobre todos los dominios de la vida: vivienda, acceso a los flujos, informaci贸n paralela, patriarcado鈥 Analizan la situaci贸n hablando de 鈥渇谩brica difusa鈥, concepto que justificaba la salida de la f谩brica en nombre del hecho de que todo, en definitiva, desde el consumo de mercanc铆as culturales hasta el trabajo dom茅stico, contribu铆a ahora a la reproducci贸n de la sociedad capitalista, y que de este modo la f谩brica estaba ahora en todas partes. El movimiento revolucionario no pertenece m谩s a la clase obrera en cuanto tal, sino al 鈥渙brero social鈥: una categor铆a suficientemente el谩stica como para integrar a las mujeres, a los desempleados, a los artistas, a los marginados, a los j贸venes rebeldes de todos los tipos.

Esta evoluci贸n conten铆a en s铆, a m谩s o menos breve plazo, la ruptura con el socialismo y con aquellos que quer铆a creer, como las Brigadas Rojas y ciertos colectivos de la autonom铆a obrera, que 鈥la clase obrera sigue siendo de todas formas el n煤cleo central y dirigente de la revoluci贸n comunista鈥.

Electricidad

Autorreducir las facturas de electricidad quiere decir rechazar unilateralmente pagar el precio solicitado, por consciencia y por rechazo del sistema de ganancia que gira en torno a los flujos. Las facturas son pagadas o bien seg煤n el viejo precio (despu茅s de un aumento), o bien a mitad de precio, o bien seg煤n el precio que pagan las empresas, o bien en absoluto. A veces son adornadas con el sello del comit茅 de f谩brica. Estas autorreducciones toman mucha amplitud. As铆 el 12 de noviembre de 1974 en Tur铆n, por ejemplo, 80 000 personas se manifestar谩n y quemar谩n la carta que el ENEL (Ente Nazionale per l鈥橢nerg铆a eLettrica) les envi贸 para amenazarlos educadamente con persecuciones judiciales si continuaban autorreduciendo su factura. A veces, los habitantes de un barrio se organizan para hacer 鈥減iquetes鈥 frente a los contadores de sus inmuebles, e impedir as铆 que los empleados del ENEL puedan relevarlos. A veces, son los empleados mismos quienes rechazan relevar a los contadores o cortar la electricidad: los movimientos de autorreducci贸n de la electricidad son, para muchos, lanzados y apoyados por los comit茅s de obreros del ENEL, bien colocados para conocer y difundir los detalles de las finanzas del ENEL鈥 En 1974 se puede estimar en 280 000 los hogares que recurren en toda Italia a la autorreducci贸n. Ante la amplitud de la cat谩strofe, el ENEL y el gobierno mandan la iniciaci贸n de negociaciones. Encuentran, por lo dem谩s, sindicatos bastante contentos de sentarse alrededor de una alfombra verde. La izquierda sindical ha quedado desbordada y en todas partes, salvo en Tur铆n, las luchas m谩s importantes son libradas por colectivos o grupos aut贸nomos, en un marco resueltamente extrasindical. Sobre todo que inevitablemente, en torno a autorreducciones de los recibos de electricidad, surgen los problemas del gas para la calefacci贸n, del tel茅fono, de los gastos de alquiler, de la cuota de televisi贸n, etc. La lucha corre entonces el riesgo de escapar de los l铆mites precisos de una negociaci贸n y sobre el ejercicio del poder de los proletarios en la sociedad. As铆 el PCI, frente a la emergencia de este movimiento, permanecer谩 indiferente, se limitar谩 a lanzar peticiones contra el aumento de las tarifas de electricidad, o incluso sabotear谩 directamente las luchas, disoci谩ndose p煤blicamente de ellas, arrancando sus carteles, etc.

Panfleto editado en Roma en 1973 por un comit茅 de obreros del ENEL:

鈥淭odo ha aumentado, y el dinero lo tenemos cada vez menos. Debemos ir a la f谩brica para hacernos explotar a cambio de un salario miserable. Nos hacen falta meses de lucha para arrebatar un aumento. Mientras, para los patrones y el gobierno, un simple plumazo es suficiente para aumentar los precios. Los precios, los impuestos, los alquileres y las tarifas. Organic茅monos para recuperar el salario que nos roban todos los d铆as. Nuestro 鈥榥o a los despedidos鈥 ser谩 el salario garantizado, ya sea que trabajemos o no, nuestro 鈥榥o a la vida cara鈥 consistir谩 en recuperar nuestro dinero: no pagando el alquiler de los jefes, decidiendo nosotros mismos el precio de los alquileres, ocupando las casas vac铆as. Queremos transportes gratuitos pagados por los patrones. No paguemos m谩s los recibos astron贸micos de electricidad, de gas, de tel茅fono: decidamos pagar lo que queramos autorreduciendo. Organic茅monos para pagar un precio que corresponde a nuestros ingresos en lo que concierne a los productos alimenticios de primera necesidad. Por la electricidad, los proletarios pagan 45 liras. Agnelli, el patr贸n de la Fiat, paga 10 liras. Los proletarios de algunos barrios de Roma, Tur铆n y Mil谩n han respondido al precio elevado de la electricidad y a los recibos astron贸micos autorreduciendo: paguemos todos como Agnelli. La autorreducci贸n se hace expidiendo un giro postal indicando la declaraci贸n del consumo: n煤mero de kWh x 10 liras = tantas liras. PAGUEMOS LO QUE CUESTA LA ELECTRICIDAD Y NO LO QUE QUIEREN HAC脡RNOSLA PAGAR!鈥

Transporte

En el plano de los transportes p煤blicos, las luchas aut贸nomas reivindican su nacionalizaci贸n, la baja de las tarifas, incluso la gratuidad. La autorreducci贸n se expresa entonces con el pago colectivo del viejo precio del boleto cuando 茅ste acaba de aumentar. Algunos comit茅s nacen casi por todas partes en Italia y realizan acciones como el bloqueo de los caminos y de las v铆as f茅rreas. El 19 de agosto de 1974, apenas volviendo de vacaciones, los obreros de la Fiat Rivalta (segunda f谩brica Fiat despu茅s de Mirafiori) se llevan la buena sorpresa de ver que las tarifas de los autobuses que los conducen de Tur铆n o de su suburbio a la f谩brica han aumentado de 25 $ a 30 $. Propuestas en su ausencia por el gobierno en la regi贸n, esos aumentos fueron votados, a finales de julio, por organismos regionales demasiado contentos de hacer un favor a las empresas de transportes que prosperan sobre las espaldas de los obreros. Tomados por sorpresa, los obreros comienzan a pagar, pero el 24 de agosto el descontento es tan grande que la decisi贸n de autorreducir es tomada con unanimidad. Sobre los autobuses de la SIPAV que los transportan de Pinerolo (gran suburbio de Tur铆n) a los departamentos de Rivalta, la lucha se organiza r谩pidamente: los obreros eligen delegados de autob煤s y adoptan una actitud que la Stampa califica por primera vez como 鈥渄esobediencia civil鈥. En Pinerolo, el 26 de agosto, importantes barreras impiden a los autobuses partir; la compa帽铆a se ve entonces obligada a volver a la antigua tarifa. Pero, incluso de 茅sta, los obreros no quieren ya nada. Desde este momento, la FLM (Federazione di Lavoratori Metalmeccanichi) de Tur铆n entra a su vez en la lucha: hizo distribuir sobre toda la l铆nea abonos autorreducidos que portan su sello. El 2 de septiembre, los obreros impiden nuevamente a los autobuses partir de Pinerolo. Y aunque la FLM pueda distribuir sus abonos autorreducidos, los obreros prefieren ese d铆a exhibir su fuerza de clase y viajar gratuitamente.

El 3 de septiembre, las barreras se multiplican en los suburbios de Tur铆n implicando a un n煤mero cada vez mayor de personas. La amplitud de la 鈥渄esobediencia鈥 obliga entonces a la autoridades a negociar directamente con los comit茅s por la autorreducci贸n, que imponen el retorno a las viejas tarifas. La lucha sobre los transportes cesa en Tur铆n tan repentinamente como hab铆a comenzado, pero el ejemplo ha sido comprendido. Y, mientras en Tur铆n se preparan las primeras autorreducciones de la electricidad, en torno a todos los grandes centros industriales italianos, la lucha por transportes mejores, menos caros o gratuitos, va a tomar una nueva forma. Es as铆 como en Salmone, en el gran suburbio milan茅s, la compa帽铆a volvi贸 a las viejas tarifas tan s贸lo dos horas despu茅s de las primeras autorreducciones. La amplitud del movimiento sorprende a tal grado a las autoridades que, el 27 de septiembre, el prefecto de Mil谩n convoca a una serie de periodistas, telefonea a los principales directores de los diarios milaneses y les declara: 鈥Yo no quiero ense帽arles su oficio, pero no tratan bien un tema tan delicado como 茅ste鈥 Si por ejemplo escriben en el peri贸dico que doscientas personas no han pagado ayer el boleto de tranv铆a, entonces ma帽ana habr谩 dos mil para no hacerlo: 隆y es as铆 como la desobediencia marcha a todo vapor!鈥. Todo un programa. Pero el prefecto de Mil谩n no es el 煤nico en inquietarse. En un comunicado que se hizo p煤blico el mismo d铆a, la FIOM declara: 鈥El movimiento obrero ha superado la fase de la lucha pasiva鈥鈥.

Tel茅fono

El movimiento de autorreducci贸n de las facturas de tel茅fono arranca muy r谩pido: en seis meses varias decenas de miles de hogares rechazan pagar la suma que les solicita la SIP, ahora Telecom de Italia. En 1974, 52 000 hogares italianos rechazan pagar su factura de tel茅fono. La SIP env铆a amenazas de corte por escrito y las pone en aplicaci贸n a comienzos de octubre. Pero la respuesta no se hace esperar. En Roma, donde la SIP cort贸 varios miles de tel茅fonos en los suburbios proletarios, un primer atentado, simb贸lico, tiene lugar contra una central telef贸nica. Pero algunos d铆as m谩s tarde, una carga de pl谩stico hace saltar, con la central de la via Shakespeare, 14 000 l铆neas de tel茅fono, incluidas las de todos los ministerios as铆 como de la presidencia de la Rep煤blica. Al d铆a siguiente, la operaci贸n se repite en G茅nova, donde 15 000 tel茅fonos quedan a su vez privados de l铆nea. En todos los casos, la operaci贸n tiene como blanco barrios burgueses, en represalia de los cortes intervenidos en los barrios m谩s pobres; se contaran, en la semana, veintisiete atentados contra centrales telef贸nicas en toda Italia, de las cuales al menos cuatro ser谩n 鈥渆xitosas鈥. Paralelamente, unos magistrados ordenan a la SIP restablecer las l铆neas a los usuarios que autorreduc铆an, al haber sido tomada la decisi贸n de cortar sin tener en cuenta la ley, muy estricta en Italia sobre este punto. Para los que autorreduc铆an es una primera victoria, no tanto sobre los aumentos, que permanecen sin cambios, pero es la primera vez que unos proletarios se apoderan colectivamente, y por medio de la violencia, de un derecho insoportable para cualquier sociedad capitalista: el de no pagar ya nada en absoluto. En Mil谩n, en la primera semana de abril de 1975, un grupo de usuarios se introduce en una central telef贸nica durante una huelga sindical y destruye, a golpes de barras de acero, las grabadoras de unidades. Permitiendo as铆 a todo un barrio telefonear gratuitamente.

Vivienda

Es en 1969 que se produce la explosi贸n resultante de las tensiones acumuladas durante todos los a帽os precedentes. En Roma, 70 000 proletarios hacinados en guetos y en condiciones catastr贸ficas tienen frente a s铆 40 000 departamentos vac铆os que no encuentran compradores o locatarios a causa del costo de los alquileres.

La Asociaci贸n de Empresarios de la construcci贸n romana reconoce ella misma que se trata aqu铆 de un 鈥渕argen de maniobra indispensable鈥. El clima pol铆tico general creado por las luchas obreras y estudiantiles ejerce entonces una gran influencia en el lanzamiento de un nuevo g茅nero de acci贸n: ya no se trata de una ocupaci贸n simb贸lica que sirve de medio de presi贸n suplementario en el marco de la cima de una negociaci贸n. Esta 煤ltima es rechazada y las ocupaciones toman el ritmo de una toma de posesi贸n violenta que traduce confusamente la voluntad de los proletarios de tomar los bienes necesarios para sus necesidades. Estas luchas van a tener como consecuencia la desmistificaci贸n del Estado que era presentado como 鈥渕ediador鈥 en la prestaci贸n de los servicios para todos los ciudadanos. Enfatizar谩n la naturaleza de clase del Estado y de la administraci贸n municipal y concretizar谩n una extensi贸n directa de la lucha desde la f谩brica hacia la sociedad. En julio de 1969, el municipio de Nichelino (suburbio 鈥渞ojo鈥 de Tur铆n) es ocupado: ninguno de sus habitantes paga alquiler. En 1974, 600 familias de obreros de Fiat Mirafiori (tambi茅n en Tur铆n) se dedican a okupar edificios vac铆os. En 1976 en Mil谩n, 5 000 familias okupan, 20 000 autorreducen su alquiler y 12 000 su factura de electricidad. 100 edificios son abiertamente okupados. 鈥淟os retrasos de pago de los alquileres, habitualmente de 1% a 2%, han escalado a un nivel 鈥榩ol铆tico鈥: 20%鈥. En Roma, es a partir del 15 de enero de 1974 que se entra en la fase ascendente del movimiento: en tres meses, m谩s de cuatro mil departamentos va a ser sucesivamente ocupados鈥

Inicios de septiembre de 1974, es decir tras once meses de que 147 familias ocupan inmuebles que pertenecen al IACP (Istituto Autonomo delle Case Popolari, organismo de vivienda social). El jueves 5 de septiembre la polic铆a interviene de manera ultraviolenta para desalojar a las personas que hab铆an ocupado esos inmuebles. Consiguen expulsar a algunas familias, pero esto fue sin esperar la determinaci贸n de las personas ni su capacidad para organizar el contraataque. Los d铆as siguientes, algunas personas afluyen desde todos los barrios para enfrentarse con la polic铆a. Un manifestante perder谩 la vida. Y cuando m谩s tarde la polic铆a sacar谩 nuevamente sus armas de fuego, tendr谩 la sorpresa de ver que el plomo no proviene 煤nicamente de su lado. Ocho polic铆as son tocados severamente, incluido un comisario. La marea ha cambiado. La ocupaci贸n militar, que hab铆a durado cuatro d铆as, adquiere as铆 su fin. Al d铆a siguiente comienzan las negociaciones para realojar en las mismas condiciones a las 147 familias de San Basilio, 30 de Casal Bruciato y 40 de Bagni di Tivoli. Acabar谩n r谩pidamente cuando la determinaci贸n del barrio d茅 miedo. Los 鈥渁cuerdos鈥 se multiplican. El movimiento de las ocupaciones ya era masivo en N谩poles, Salerno y Tur铆n. El 27 de noviembre, ganan las 700 a 800 familias que ocupaban: 368 familias obtienen un departamento en quince d铆as, 325 en tres meses y las otras 130 en 1975. Obtienen igualmente la garant铆a de que el alquiler no superar谩 12% de su salario, lo cual es muy cercano a la reivindicaci贸n inicialmente formulada: 隆ning煤n alquiler de 10% del salario! Por lo dem谩s, estas luchas pudieron poner en crisis la estructura del sector de la construcci贸n p煤blica. En efecto, donde la pol铆tica reformista del PCI no hab铆a conseguido jam谩s vencer la especulaci贸n, la lucha abierta comenz贸 a hacerlo.

Supermercado

Las autorreducciones en los supermercados consisten en visitarlos en un gran n煤mero y sacar las mercanc铆as sin pagar o no pagando sino una parte. Algunos n煤cleos de obreros decididos escoger谩n la 煤nica forma de lucha capaz de hacer ceder a los supermercados: la apropiaci贸n colectiva, violenta si hace falta, cuestionando el respeto por toda propiedad privada; sin que se tratara para los obreros de un robo, como lo afirmaba un panfleto distribuido durante una de esas acciones: 鈥淟os bienes que hemos tomado son nuestros, como es nuestro todo lo que existe en la medida en que lo hemos producido鈥. He aqu铆 el relato de una autorreducci贸n organizada en Mil谩n en 1976, aparecido en el peri贸dico Contro-informazione: 鈥淟os de la Alfa y de las peque帽as f谩bricas del barrio Sempione escogieron como objetivo un barrio popular, Quarto Oggiaro. 驴Por qu茅 Quarto Oggiaro? Por el componente social que en 茅l se encuentra, obreros de las grandes y peque帽as f谩bricas y subproletarios que son directamente afectados por el problema del aumento de los precios. Adem谩s, 50% de sus habitantes practican la huelga de alquileres. La cosa fue bien organizada, y todo fue hecho para garantizar a los camaradas lo m谩ximo de impunidad, as铆 como a la gente que entraba a 鈥榟acer las compras鈥. Un jubilado sali贸, con el carro lleno de comida, y dijo en milan茅s: 鈥楨llos tienen la raz贸n, no se puede vivir con 75 000 liras al mes鈥, y se fue a su casa con el carro. La gente ni siquiera respet贸 la consigna sindical que quer铆a que se pagara aproximadamente la mitad del precio de los productos. Comprendi贸 que incluso esta actitud no sigue siendo posible, y la opini贸n segun la cual hay que tomar las cosas sin esperar la intervenci贸n del sindicato est谩 echando ra铆ces entre los proletarios y las amas de casa explotadas del barrio, rechazando la l贸gica del contrato: 鈥榊o te doy una cosa y t煤 me das otra鈥.鈥

