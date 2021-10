‘experimentos naturales’.

–

De parte de Arrezafe October 15, 2021 40 puntos de vista

La teoría económica,

que no había descubierto nada en dos siglos, acaba de realizar tres

hallazgos monumentales. La tumba de Tutankamon, como descubrimiento,

fue una alpargata al lado, nos dice Luis Casado…

POLITIKA

– 12/10/2021

Según Karl Popper, “el

criterio de cientificidad de una teoría reside en la posibilidad de

invalidarla, de refutarla o de probarla”. Siempre según

Popper, “la observación de un solo hecho experimental que no

corrobore la teoría, la refuta”. Dicho de otro modo, las

teorías, las hipótesis, las conjeturas, deben ser sometidas a la

observación experimental con el propósito de juzgar de su

pertinencia.

Ya la tenemos liada.

Galileo, fundador de la ciencias Físicas, sostuvo que todos los

cuerpos, independientemente de su forma y de su peso, caen a la misma

velocidad en el vacío. Ahora bien, entre los siglos XVI y XVII nadie

sabía cómo hacer el vacío. Para más inri, aun hoy se discute la

existencia del vacío, y el hallazgo del bosón de Higgs no

simplifica las cosas. Sin embargo Galileo tenía razón. Incluso

cuando definió su principio de inercia. Nadie, nunca, vio un

movimiento inercial como el descrito por Galileo: ¿cómo realizar la

experiencia de un movimiento rectilíneo y uniforme en ausencia de

toda fuerza exterior? Sin embargo Galileo tenía razón.

Étienne Klein dice que

las experiencias realizadas por Galileo –y más tarde por Einstein–

fueron ‘experiencias de pensamiento’.

Imaginando la caída de

dos objetos disímiles, que luego unió en su imaginación, Galileo

concluyó en que ambos solo pueden caer a la misma velocidad. A

Aristóteles –que había afirmado lo contrario– le podían dar

morcilla. Con una ‘experiencia de pensamiento’ llevada hasta sus

últimas consecuencias Einstein determinó que la ley de la gravedad

universal de Newton estaba errada. No hay fuerzas en juego, sino una

deformación del espacio-tiempo. La Ley de Newton le cedió el paso a

la Relatividad General. Corrían los años 1915-1916, y las

mediciones que probaron que Einstein tenía razón se hicieron

décadas más tarde. ¿Cómo experimentar la curvatura del

espacio-tiempo provocada por la masa de los objetos que lo pueblan? Y

por si fuese poco ahora sabemos que la masa ni siquiera es una

propiedad intrínseca de la materia (tú ya sabes, el bosón de

Higgs…).

Para las experiencias

científicas también hay criterios. Uno de ellos sostiene que debes

poder realizarlas una y mil veces, en condiciones similares, con

personas diferentes, y obtener los mismos resultados. La mal llamada

‘ciencia económica’ encuentra aquí uno de sus principales

escollos, una suerte de Cabo de Hornos en el que se hunden

lastimosamente sus numerosas hipótesis y abundantes teorías.

¿Cómo hacer para

realizar ‘experiencias científicas’ en economía? Cada minuto

que pasa, cada segundo si tomamos en cuenta las transacciones

bursátiles computerizadas (cientos de miles por segundo), la

realidad cambia irremediablemente: es imposible encontrar

‘condiciones similares’.

Conscientes de ello, los

economistas inventaron un chiste llamado ceteris paribus sic

stantibus, lo que en buen romance significa algo así como

‘espérate un rato y no te muevas, a ver si me vuelven las

ganas…’.

Escudados tras esa

pillería los economistas han creado innumerables teorías, teoremas,

leyes y paradojas, así como una buena dosis de mitos, fábulas,

ficciones, leyendas y cuentos varios, gracias a los cuales vienen a

la TV a explicar hasta la superposición y la intrincación cuánticas

en menos de 30 segundos cronometrados.

Tal día como hoy la

prensa internacional anunció en primera página que el Banco Central

de Suecia le otorgó le premio Nobel de Economía que –como el

vacío– no existe, ‘a David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens.

Que el Nobel de Economía no existe es la pinche realidad. La prensa

lo pone claro:

“Aunque

coloquialmente se le conoce como Nobel de Economía, en puridad no se

trata de un Nobel como tal. La Economía no figuraba entre las

disciplinas originales a las que se concedía anualmente el premio,

dado que el propio Alfred Nobel, su impulsor, no la incluyó entre

las cinco categorías elegidas: Física, Química, Medicina,

Literatura y Paz. Sin embargo, en 1969, casi 70 años después de la

primera ceremonia de entrega de los premios, el banco central sueco

decidió crearlo, bajo el nombre de Premio del Banco de Suecia en

Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, para celebrar su

300º aniversario”.

Alfred Nobel tampoco se

dignó ofrecerle un premio a los matemáticos, decisión cuyas

razones el pudor y una cierta elegancia me impiden evocar en estas

líneas.

Lo cierto es que el Banco

de Suecia reconoce a Card por sus “contribuciones empíricas en el

campo de la economía del trabajo”, entre ellas la que rebate la

idea generalizada de que una subida del salario mínimo conspira

contra el empleo. Angrist e Imbens fueron premiados porque –con

varios siglos de retraso– inventaron el principio de causalidad ya

conocido por los filósofos de la Antigüedad griega hace más de

2.500 años.

En la imposibilidad de

proceder a ‘experiencias científicas’ por las razones ya

expuestas, “la Academia valora los avances cosechados en el

campo de los llamados experimentos naturales,

aquellos que extraen conclusiones de situaciones que surgen en la

vida real y que se asemejan a experimentos controlados”.

David Card observó

‘experimentos naturales’ en vez de sacar la cabeza por la ventana

y mirar la realidad empírica. Pero no seamos aguafiestas visto que

en estos días hay muy poco que celebrar: Card ‘descubrió’ lo

que ya sabíamos todos: el salario mínimo, –definido como ‘la

remuneración que impide justo, justo, que el currante no muera de

inanición’–, nunca disuadió a nadie de contratar muertos de

hambre y por lo tanto nunca generó ningún impacto negativo en el

‘mercado del trabajo’, como asegura el FMI desde su fundación.

Si lo que precede te

genera dudas, saludos te mandan las “situaciones que surgen en la

vida real y que se asemejan a experimentos controlados”. La insigne

Academia no ofrece la más mínima pista que pudiese permitirnos

identificar tales “situaciones”. En realidad, como de costumbre,

el Banco de Suecia distingue la práctica de la casuística más

rupestre.

Desafortunadamente, la

ciencia exige pensar contra el propio cerebro, desconfiar de la

evidencia, no adoptar la primera interpretación de cada fenómeno.

Galileo, Einstein y la

mayor parte de los científicos tuvieron que abandonar lo que

aparecía como una verdad indestructible e interrogar una y otra vez

su propia interpretación de todos los fenómenos físicos. Si

Copérnico no hubiese puesto en duda lo que cualquier hijo de vecino

veía con sus ojos, que el sol parece girar en torno a la Tierra, el

heliocentrismo no se hubiese impuesto, y el conocimiento del universo

aun estaría en las cavernas.

La llamada ‘ciencia

económica’ está precisamente allí: en las cavernas. Y ahora

acaba de descubrir los ‘experimentos naturales’ para suplir las

‘experiencias controladas’ (o de laboratorio) que nunca pudo –ni

podrá– realizar.

Como queda dicho, el año

2021, en pleno siglo XXI, un trío de economistas recibe un premio

por descubrir el principio de causalidad (cada efecto tiene causas

que lo determinan…), y haber concluido en que pagar salarios

mínimos caracterizados por ser exactamente eso, mínimos, no tiene

como efecto disuadir la generación de empleo.

El año próximo, te lo

doy firmado, descubrirán la rueda. O el hilo negro. Gracias a los

‘experimentos naturales’.

â˜