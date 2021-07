–

Fuentes israel铆es han informado de una violenta explosi贸n en la instalaci贸n del reactor de Ashdod del r茅gimen israel铆 en el sur de los territorios ocupados palestinos.

Seg煤n un v铆deo publicado este martes en su cuenta de Twitter, el periodista israel铆 Edy Cohen tambi茅n ha informado de una gran explosi贸n en las instalaciones del reactor.

Por su parte, medios israel铆es han indicado que dicha explosi贸n ha puesto en peligro a la poblaci贸n de Ashdod por la posibilidad de escape de sustancias radioactivas y que, tras la detonaci贸n, se han enviado al lugar varios destacamentos de bomberos con equipo antirradiaci贸n.

Conforme a los reportes de fuentes israel铆es y fotos publicadas en las redes sociales, la explosi贸n ha provocado fugas de combustible nuclear en la refiner铆a y los bomberos se est谩n esforzando por detenerlas.

Todav铆a las fuentes locales no han querido mencionar la causa de la explosi贸n, ni el n煤mero de v铆ctimas o heridos.

Cabe recordar que, en los 煤ltimos meses, se han producido varios incidentes similares en importantes instalaciones militares o nucleares del r茅gimen de Tel Aviv, normalmente a las pocas semanas o d铆as de que Israel ataque alguna instalaci贸n iran铆.

En abril, por ejemplo, el peri贸dico israel铆 Haaretz inform贸 de otra potente explosi贸n durante una prueba de rutina en la f谩brica de Tomer para armas avanzadas, que desarrolla motores de cohetes y alberga varios tipos de misiles y otros sistemas militares para uso del ej茅rcito israel铆.