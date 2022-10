–

Desde el Sindicato de la CNT-AIT en Albacete queremos comunicar nuestro parecer con respecto a la firma del nuevo 鈥淐onvenio Sectorial de Marcas de Restauraci贸n Moderna鈥 ya que nuestro Sindicato ha mantenido una lucha larga, constante, y solidaria, contra varias de las cadenas de comida r谩pida que han firmado este convenio.

A la espera de conocer el documento en cuesti贸n, podemos afirmar que lo negociado no est谩 lejos de ser una operaci贸n de lavado de imagen de estas empresas (Burger King, Mc Donalds, KFC鈥) solo hace falta ver la repercusi贸n medi谩tica de esta firma, en comparaci贸n con otros convenios que nunca aparecen en los medios, a este lavado de imagen se han prestado, como no pod铆a ser de otra forma, los sindicatos de estado, los autodenominados representativos, que siguen firmando convenios, sin la m谩s m铆nima consulta con las y los trabajadores que tendr谩n que asumirlos. Lo llaman Dialogo Social, pero no es m谩s que la regularizaci贸n de los diferentes tipos de explotaci贸n.

Desde la reforma laboral del 2012 que priorizaba los convenios de empresa a los sectoriales muchas de estas empresas ten铆an su propio convenio, firmado tambi茅n por los mismos agentes sindicales que hoy, y durante este tiempo lo han estado incumpliendo sistem谩ticamente, con contrataciones en fraude de ley, no respetando los descansos, falseando nominas para no meter m谩s horas, etc. Mientras pasaba todo esto, esos firmantes que representan a las y los trabajadores callaban, solo algunos grupos de trabajadores y trabajadoras, y los sindicatos revolucionarios como el nuestro, lo denunciaban y luchaban, tanto, que la imagen de estas grandes empresas comenzaba a mancharse m谩s de lo que pod铆an ocultar, gracias a la Acci贸n Directa y la Solidaridad anarcosindical se organizaron campa帽as de boicot y realizaron innumerables piquetes a nivel nacional en cadenas de comida como Burger King, con el que la CNT-AIT de Albacete ten铆a un conflicto que se sald贸 particularmente con sentencia favorable, pero que seguimos sosteniendo para que se demuestre que la mala pr谩ctica no es particular sino general. Tambi茅n mantenemos conflicto con Mc Donalds y Pizza Hut en diferentes territorios, que extendemos y hacemos visible a nivel nacional gracias a la fuerza de la Solidaridad y el Boicot. (Piquetes en apoyo a las diferentes campa帽as, Toledo, Alicante, Madrid, Villarrobledo, Barcelona, Albacete, Alcoy, Torrelavega, Reus, Ondara, Granada, Le贸n鈥)

Ha sido la movilizaci贸n y la solidaridad de trabajadores y trabajadoras organizadas desde abajo, la que ha presionado a la patronal para negociar este convenio neosectorial que rompe en parte con la tendencia del convenio propio que a煤n m谩s abusivo, pero no deja de ser un subterfugio empresarial apuntalado por los sindicatos 鈥渞epresentativos鈥, el Convenio General de Hosteler铆a apunta mejores condiciones que el reci茅n creado, aunque bien sabemos que con innumerables incumplimientos patronales.

Basta ya de compartimentar al gusto de la patronal, las condiciones laborales de la clase trabajadora, basta ya de delegar las decisiones de la clase obrera.

Organ铆zate y lucha, ya sabemos cu谩l es el camino, Asamblea, Acci贸n Directa y Solidaridad.