Supermercados bon脕rea Barcelona

Voy a explicaros mi experiencia en el supermercado bon脕rea. Mi jefe ten铆a (y tiene) dos franquiciados de esa cadena de supermercados.

Todo empez贸 hace poco m谩s de dos a帽os. Las condiciones y el ritmo de trabajo era infernal, cuando empec茅 con ellos necesitaba el trabajo, porque claro, a qui茅n no le gusta mantenerse con el sueldo m铆nimo. El jefe me dijo que los fines de semana los tendr铆a libres, algo que fue mentira, porque desde que empec茅 en la empresa trabaj茅 los fines de semana, domingos incluidos. Los horarios los dan como muy temprano dos d铆as antes de empezar esa semana, con jornadas que pueden ser de 12 horas durante el mismo d铆a, sin contar los cierres. Solo se libraba un d铆a a la semana, nos obligaban a trabajar sin parar, r谩pido, bien y vigilando el local por si alguien roba, porque lo de contratar un vigilante de seguridad no les apetec铆a. He estado en trabajos de mierda, pero este se lleva la medalla a lo exhausta que me dejaba.

Con este trabajo he tenido varios puntos cr铆ticos. Como el momento en que sal铆 del armario como mujer trans; desde entonces, el trato conmigo se volvi贸 muy diferente, incluso algunas compa帽eras me han acosado en el trabajo, avis茅 a mi jefe pero no hizo absolutamente nada.

Con el confinamiento todo fue a peor. Trabajar m谩s duro y m谩s r谩pido a煤n, cobrando lo mismo mientras mi jefe se hac铆a de oro y nosotres est谩bamos de estr茅s hasta el cuello. Yo soy grupo de riesgo por enfermedades respiratorias y en ning煤n momento me han querido dar de baja por ello, siendo un supermercado peque帽o donde es muy f谩cil contagiarse de Covid.

Y la guinda del pastel fue cuando al volver de vacaciones me ponen a trabajar todo un fin de semana, tres d铆as 30 horas; ellos ya saben que he tenido episodios de problemas de salud por la tensi贸n alta. A mitad de jornada fui a urgencias porque me empez贸 a sangrar la nariz, yo no aguantaba m谩s y quer铆a suicidarme, as铆 que busqu茅 ayuda en el centro de salud; me dieron de baja por ansiedad. Desde entonces la cosa sigui贸 empeorando.

Mis jefes no paraban de acosarme, hubo un d铆a en que me llamaron tres veces para tener una reuni贸n conmigo. Fui a la reuni贸n cuando pude, ya que mi ansiedad no me permite hacer ciertas cosas. Al llegar b谩sicamente fueron 50 minutos de mi jefe diciendo que no puede ser que est茅 de baja y que o me daba de alta o tendr铆a que dimitir. Entonces busqu茅 un abogado de oficio y les demand茅 una cantidad por los cierres que no cobr茅.

Al poco tiempo me llega un mensaje de mi jefe diciendo que vaya, que me van a despedir. Me paso al d铆a siguiente y la carta de despido de mi jefe es b谩sicamente “est谩s cometiendo fraude a la Seguridad Social, as铆 que te despedimos por despido disciplinario”, aunque en los papeles del despido no pone nada, solo que es un despido normal. Y bueno, ahora estoy en el paro, esperando a poder tener la justicia que me merezco y poder reclamar lo que es m铆o, porque ni siquiera me han indemnizado por despedirme estando de baja.