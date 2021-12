Explotación laboral y paro en un mundo de robots e inteligencia artificial.

La robotizaci贸n y la Inteligencia artificial se aplica de una manera muy especial en tareas 鈥減oco consideradas鈥. La preparaci贸n de comida, la construcci贸n, la limpieza, la conducci贸n de veh铆culos, la agricultura, la confecci贸n y los servicios personales tienen un riesgo de automatizaci贸n superior al 50%, mientras que los altos mandos y los pol铆ticos est谩n por debajo del 30%. La otra cara de la moneda es la ira de las victimas de la creciente desigualdad a nivel global, la pandemia produjo 5.000 enfrentamientos en 158 pa铆ses i seg煤n un estudio del FMI sobre conflictividad el malestar alcanzar谩 su m谩ximo en dos a帽os. El trabajo acent煤a su car谩cter embrutecedor y alienante. La actual ola de automatizaci贸n (la de la COVID) ha demostrado que afecta sobretodo a los trabajos intermedios de cualificaci贸n media, mientras que potencia los de cualificaci贸n baja o muy baja y los de alta cualificaci贸n, desaparece as铆 todo un sector intermedio que se ve empujado sobretodo hacia el extremo inferior. A escala mundial se han detectado tendencias contra las condiciones laborales de esta fase del capitalismo, son fen贸menos recientes y no se han establecido relaciones (al menos de momento) con la digitalizaci贸n, pero puede haber una relaci贸n entre ella. Uno de ellos es el y el 鈥淏ig Quit鈥 en los EUA, el abandono voluntario por parte de m谩s de 4 millones de trabajadores de sus puestos de trabajo, o los casi 500.000 en Italia鈥 llega un punto en que el hast铆o por la nueva/vieja normalidad hace que multitudes se planteen su vida como trabajadores, es un rechazo del que no se puede saber su duraci贸n. La otra cara de la moneda es la ira de las victimas de la creciente desigualdad a nivel global, la pandemia produjo 5.000 enfrentamientos en 158 pa铆ses i seg煤n un estudio del FMI sobre conflictividad el malestar alcanzar谩 su m谩ximo en dos a帽os. Una situaci贸n parecida se produce en el epicentro de la robotizaci贸n y la automatizaci贸n del trabajo, en China, donde el desencanto por una sociedad hipercompetitiva (neijuan) ha generado formas de resistencia (frente a un estado que no duda en confinar a la disidencia en campos de 鈥渞eeducaci贸n鈥 o, actualmente, de formaci贸n profesional) el tang ping que se puede traducir de diversas maneras, echarse, acostarse鈥 se trata de hacer 鈥渓o m铆nimo鈥 para vivir y recuperar tiempo para uno mismo, resumido en la frase 鈥渘o puedes ponerte en pie, pero no quieres arrodillarte, entonces lo que puedes hacer es tumbarte鈥, el tang ping naturalmente ha sido denostado y perseguido por el poder partidario del 996 (trabajar de nueve a nueve 6 d铆as a la semana). La demagogia del capitalismo pretende que este desplazamiento hacia los m谩rgenes y el paro son 鈥渦na oportunidad鈥 para hacer lo 鈥渜ue tu quieras鈥 y para 鈥渇ormarte鈥 (o mejor dicho deformar-te) en un espejismo de meritocracia de los self-made-mens, mientras que la izquierda del estado y el capital a帽ade una renta b谩sica que nos permitir谩 鈥渃ultivar-nos鈥 (al respecto puede ser interesante mirar, a partir del minuto 20, las opiniones que una atajo de idiotas dan en el v铆deo de https://www.enriquedans.com/2021/04/el-futuro-del-trabajo-un-documental- ) .

El proceso es muy complejo y la informaci贸n no est谩 disponible en su mayor parte, sobretodo la m谩s reciente as铆 que nos centraremos en algunos casos que pensamos que pueden ser suficientemente significativos y de los que (creemos) que disponemos de suficiente informaci贸n como para hacernos una idea. Estos casos son Foxconn (https://www.foxconn.com/en-us/ ) sobretodo para la robotizaci贸n y el comercio electr贸nico (Amazon y Alibaba) en el de la inteligencia artificial, con algunas datos sobre la nueva log铆stica (riders) y la banca. FOXCONN el monstruo de la electr贸nica.

Foxconn, en realidad 鈥淗on Hai Precision Industry Co Ltd鈥 es una compa帽铆a de matriz taiwanesa que fabrica la mayor parte de aparatos electr贸nicos del mundo, de hecho ellos solos venden m谩s que la suma de sus 10 principales competidores.

Su principal cliente es Apple, pero trabaja tambi茅n para Alphabet (Google), Amazon, BlackBerry, Cisco, Dell, Fujitsu, GE, HP, IBM, Intel, LG, Microsoft, Nintendo, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, Toshiba, Lenovo, Huawei, ZTE y Xiaomi鈥 Les condiciones de trabajo a Foxconn eran, y son, horrorosas, jornadas de 12 horas, de dos a 4 d铆as libres al mes鈥 debido a ello en sus factor铆as hubieron diversos suicidios de trabajadores que no pudieron resistir les condiciones laborales, esto gener贸 protestas en occidente y Apple sensible a la imagen que de ellos tienen sus clientes, 鈥減resion贸鈥 Foxconn para hacer cambios. La 鈥渉umanizaci贸n鈥 de Foxconn era un lavado de cara para Apple, de hecho eren ellos quienes fijaban (y continua fijando) les condiciones de trabajo con sus exigencias de precios y de plazos, donde los competidores de Foxconn est谩n dispuestos a aceptar lo que haga falta con tal de arrebatar un pedazo del pastel. Una de les 鈥渟oluciones鈥 propuestas fue la robotizaci贸n, hacia el 2010 los ejecutivos de la empresa hablaban de 鈥渟ubstituir鈥 un mill贸n de sus 1,2 millones de empleados, se especulaba con que esto seria realidad el 2015, pero las coses no van tan r谩pidas, entre otras cosas por problemas t茅cnicos, como es la precisi贸n de las labores de los 鈥渇oxbots鈥, que ha de estar por encima de los 0,02 mil铆metros. De hecho ya han implementado 100.000 robots y una de les factor铆as de 鈥淔oxcomm City鈥 a Shenzhen es ya una 鈥渇谩brica oscura鈥 (no precisa iluminaci贸n ya que no hay humanos) pero s贸lo se dedica a fabricar carcasas鈥 la microelectr贸nica necesita como m铆nimo la colaboraci贸n de humanos (鈥渢rabajadores h铆bridos鈥 les llaman sus explotadores) 鈥渃olaborando鈥 con los robots. El trabajador h铆brido viene a ser una avanzadilla del cyborg post humano. Los 鈥渢rabajadores h铆bridos鈥 (鈥渃olaboraci贸n鈥 humano/m谩quina) son mano de obra barata y flexible, puede cambiar de tarea y de turno y, finalmente se le puede despedir鈥 esta 鈥渉ibridaci贸n鈥 pone al trabajador por debajo de la m谩quina: la m谩quina marca el ritmo.

Actualment Foxconn tiene 873.000 trabajadores, si nos creemos la cifra inicial de 1.200.000, se habr铆an perdi贸 por el camino de la robotizaci贸n (y quiz谩s de la subcontrataci贸n deslocalizada) 327.000 persones. Cual es ahora la situaci贸n de los despedidos y de los que conservan sus puestos de trabajo?, de ninguna manera es la 鈥渦top铆a鈥 de un mundo de personas dedicadas a sus aficiones o form谩ndose, no estamos ante la abolici贸n del trabajo. La miseria del trabajo en les cadenas de ensamblaje se mantiene, se amplia y se une a la miseria de la desocupaci贸n que, en China, puede hacer que te expulsen de la ciudad y te devuelvan a tu pueblo de origen.

Les revueltas que estallaron el 2012 y el 2014, en que se par贸 la producci贸n en momentos claves de entrega de encargos, parece que se van atenuando, aunque el bloqueo informativo hace que no nos lleguen todas las noticias, en estos momentos despu茅s de la parada de la producci贸n debido a la COVID, el gobierno y la empresa quieren reactivar la producci贸n y se presiona para trabajar m谩s r谩pido. https://www.youtube.com/watch?v=V3YFGixp9Jw&t=388s

AMAZON la fabrica de billetes del hombre m谩s rico del mundo. Amazon es otro modelo, realmente no demasiado diferente de FOXCONN, aqu铆 los robots tambi茅n marcan el ritme de los empaquetadores (https://www.youtube.com/watch?v=wgBi1XDzI30 ), pero en este caso nos interesa m谩s el uso que se quiere hacer de la inteligencia artificial (IA).

Amazon est谩 desarrollando un algoritmo para organizar el trabajo, cara a establecer la rotaci贸n de tareas, los turnos de trabajo鈥 seg煤n dicen para evitar movimientos repetitivos y proteger la salud de los trabajadores (como si trabajar en Amazon no fuese t贸xico per se). El otro gran gigante del comercio electr贸nico, Alibaba, durante la pandemia a mejorado sus modelos predictivos ajustando los datos a las ventas de la 煤ltima semana en lugar de periodos m谩s largos y a implantado masivamente el streaming comercial (live streaming eCommerce), dicho groseramente, una especie de Teletienda interactiva. Amazon ha construido una red de recolecci贸n de datos a trav茅s de sus dispositivos, sobretodo Alexa, pero tambi茅n Echo y sus servicios en la nube AWS, datos que posteriormente se monetarizan. Quiere confiar toda la atenci贸n al cliente a una IA que llegue m谩s all谩 del cl谩sico 谩rbol de decisiones que acaba en un humano. Amazon investiga en reconocimiento de la voz, traducciones, b煤squedas, en visi贸n por computador鈥 de hecho el presupuesto para I+D de Amazon es m谩s grande que todos los fondos de investigaci贸n del Estado Espa帽ol (p煤blicos y privados). Toda esta investigaci贸n afecta a sus trabajadores y a los trabajadores de otras empresas a trav茅s de la venta de soluciones IA para el control. Este es el caso de AWS Panorama Appliance y AWS Panorama SDK (AWS es el servicio de Amazon para la nube), la primera es el hardware y la segunda el softhware que permiten convertir una c谩mara de video vigilancia en una c谩mara inteligente que puede detectar grupos de personas, la distancia entre ellas, si llevan mascarilla o casco, infracciones de las normes de seguridad o鈥. porqu茅 no, tambi茅n reuniones r谩pidas y encuentros entre los trabajadores, conspiraciones contra la empresa鈥 Amazon persigue los grupos de trabajadores que tratan de organizarse y los vigila a trav茅s de los algoritmos y, a donde no llegan los algoritmos, mediante empresas de seguridad (Pinketon https://www.businessinsider.es/amazon-usando-espias-pinkerton-evitar-sin ). Casi todas las 谩reas de investigaci贸n y desarrollo I+D de Amazon no solo tienen aplicaci贸n comercial para ventas y organizaci贸n propia y de sus clientes, tambi茅n tienen una funci贸n de control que combinada con la rob贸tica hace m谩s inh贸spito el ambiente carcelario de les modernas y as茅pticas f谩bricas. La IA seleccionadora de personal.

Desde la pandemia del coronavirus cada vez m谩s empresas dejan a la IA el trabajo (al menos la primera fase) de seleccionar candidatos, usan reconocimiento facial, video inteligente, juegos y otros m茅todos de evaluaci贸n para seleccionar aquellos que pasan a la entrevista en persona鈥 o on line. Ya hace tiempo que se habla del sesgo (de g茅nero, de raza鈥) que tienen algunas IA a la hora de trabajar en la selecci贸n de personal. Las empresas han visto una oportunidad de blanquear su negocio y se esfuerzan, al menos en publicidad sobre sus virtudes, para eliminar los sesgos y ahora mismo dicen que les IA son m谩s imparciales que los humanos. Quiz谩s si, o quiz谩s no鈥 En el supuesto, improbable, de que esto sea significativamente cierto, hay otras aplicaciones potencialmente peligrosas para los trabajadores por ejemplo el desarrollo de modelos de aprendizaje autom谩tico para predecir la probabilidad de que un trabajador 鈥渁lce el vuelo鈥 o sea que cambie de trabajo. Tambi茅n se analiza la personalidad para predecir aquellos que es m谩s probable que pidan aumento de sueldo, o los que tienen m谩s probabilidades de ser organizadores asociativos. La trampa del teletrabajo y les IA.

El teletrabajo ha generado mucho ruido, generalmente favorable, nos dicen que el teletrabajo es el futuro post-COVID, nadie parece tener en cuenta su car谩cter clasista, el 61% de los teletrabajadores tienen estudios universitarios, y el 28% bachillerato, ni la sobreexplotaci贸n que supone, con un aumento de la disponibilidad, de les horas extras鈥 El teletrabajo hace borrosa la frontera entre el horario laboral y el horario que 鈥減ertenece al trabajador鈥, gran parte de los teletrabajadores prolongan su jornada seg煤n necesidades de la empresa, o est谩n atentos a los mensajes de correos o de mensajer铆a fuera de horario, ya que pueden atender una incidencia al tener los medios de trabajo encasa. Pero hay otra cuesti贸n, el control del trabajador. Muchas empresas obliguen a los trabajadores a instalar software de seguimiento o a trabajar a trav茅s de escritorios virtuales. Estas aplicaciones de la IA registran el uso del teclado, graban la pantalla, el movimiento del rat贸n e incluso toman im谩genes con la c谩mara para comprobar que el trabajador est谩 delante del ordenador o tomas de v铆deo de la pantalla, tambi茅n pueden analizar les interacciones entre trabajadores para descubrir los 鈥渕谩s colaboradores鈥, los m谩s d铆scolos, detectar 鈥渓ideres鈥濃 Finalmente una vez se tienen suficientes datos del trabajador se puede cuantificar la productividad independientemente de les tareas, para detectar 鈥渋mproductivos鈥 o 鈥減oco productivos鈥, as铆 como trabajadores d铆scolos o refractarios, los colaborativos laborales (que no sociales).

Cuando una IA planifica el trabajo y lo eval煤a, el clima del trabajo algor铆tmico. Un de los usos m谩s generalizados de los algoritmos es la planificaci贸n de rutas en el transporte, el reparto y la evaluaci贸n de estos. UPS, Delivero, Glovo鈥 etc son b谩sicamente capital algor铆tmico, no tienen casi veh铆culos, pocos locales y pocos trabajadores directos. Los algoritmos de les plataformas eligen al repartidor que minimiza los costos y aumenta los beneficios, hacen el reparto de les horas en que pueden trabajar (las mejores las noches de fin de semana), premia a aquellos que obtienen m谩s puntuaci贸n y hacen m谩s servicios y por contra penaliza a los que rechazan alg煤n servicio.

Hay un caso extremo, el de la repartidora de alimentos ELEME (del grupo de Alibaba), esta empresa quiere extremar la velocidad en el reparto y para ello ha constituido una red de bluetooth en Shangh谩i, formada por 12.000 balizas (https://negreverd.blogspot.com/2018/10/smart-city-geolocalitzacio-i-real )m谩s los tel茅fonos de los repartidores i los clientes (restaurantes, supermercados鈥) es una red activa hasta en interiores y en altura, y con ella se puede seguir al repartidor en detalle. De este modo 3 millones de vendedores y 1 millon de repartidores constituir谩n la mayor red de seguimiento para el reparto de 3.900millones de pedidos鈥 s贸lo faltar铆a que los tel茅fonos de los clientes actuaran tambi茅n como balizas.

Tener un algoritmo como a jefe puede ser una cosa terrible, como el cas de los repartidores australianos que fueron ser sancionados por el sistema porqu茅 no segu铆an la ruta m谩s corta, era en verano, los repartidores segu铆an la ruta con m谩s sombra鈥 en el verano austral la temperatura puede superar (por bastante) los 40 grados.

La gesti贸n algor铆tmica ha generado una sobrexplotaci贸n progresiva, en China, el 2019 los repartidores cobraban, de media, 1,41$ por entrega y ten铆an entre 40 y 30 minutos para realizarla, en 2021 el cobro se hab铆a reducido a 0,63$ y el tiempo de entrega 25 minutos. La gesti贸n por IA hace que esta ocupe progresivamente el papel del trabajador en operaciones delicadas, por ejemplo, se ha detectado que los pilotos cada vez tienden m谩s a hacer lo que dice el algoritmo de los sistema de vuelo, ceden su autonom铆a a la m谩quina en una especie de embrutecimiento digital por el que ceden 鈥渧oluntariamente鈥 su poder sacralizando a la IA. El sector del transporte de mercanc铆as tipo reparto es un sector duro y es usado como la pista de pruebas para la implantaci贸n de sistemas parecidos en otros sectores.

La 鈥渓ey rider鈥 y el convenio de la banca, la IA y los sindicatos. El el 30/3/21 se publico el nuevo convenio colectivo de la banca (https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/17/(1) ) i el 12/5/21 se publico la 鈥渓ey rider鈥 (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?%20id=BOE-A-2021-7840 ), la que laboraliza a los falsos aut贸nomos de las plataformas de reparto. Los dos acuerdos (el primer entre CCOO, UGT, el sindicato independiente FINE y la patronal AEB, el segundo entre Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME) tienen una cosa en com煤n y novedosa, introducen cl谩usulas sobre la Inteligencia artificial La banca, es un sector que est谩 reestructurando la fuerza laboral (con miles de despidos) y donde la IA para la gesti贸n de los 鈥淩RHH鈥 ya viene de lejos, la cl谩usula referente a la IA es muy pobre y de hecho parece puesta para dar canchaa los RLT (representantes legales de los trabajadores), el texto es: 鈥淒erecho ante la inteligencia artificial.

Las nuevas herramientas basadas en algoritmos pueden aportar valor hacia una gesti贸n m谩s eficiente de las Empresas, ofreciendo mejoras en sus sistemas de gesti贸n.

Sin embargo, el desarrollo creciente de la aportaci贸n de la tecnolog铆a requiere de una implantaci贸n cuidadosa cuando se aplica en el 谩mbito de las personas. Por ello, las personas trabajadoras tienen derecho a no ser objeto de decisiones basadas 煤nica y exclusivamente en variables automatizadas, salvo en aquellos supuestos previstos por la Ley, as铆 como derecho a la no discriminaci贸n en relaci贸n con las decisiones y procesos, cuando ambos est茅n basados 煤nicamente en algoritmos, pudiendo solicitar, en estos supuestos, el concurso e intervenci贸n de las personas designadas a tal efecto por la Empresa, en caso de discrepancia.

Las Empresas informar谩n a la RLT sobre el uso de la anal铆tica de datos o los sistemas de inteligencia artificial cuando los procesos de toma de decisiones en materia de recursos humanos y relaciones laborales se basen, exclusivamente en modelos digitales sin intervenci贸n humana. Dicha informaci贸n, como m铆nimo, abarcar谩 los datos que nutren los algoritmos, la l贸gica de funcionamiento y la evaluaci贸n de los resultados.鈥 En el caso de los riders la cosa es todav铆a m谩s escu谩lida: El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue: Uno. Se introduce una nueva letra d) en el art铆culo 64.4, con la siguiente redacci贸n:

芦d) Ser informado por la empresa de los par谩metros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboraci贸n de perfiles.禄 (a trav茅s del Comit茅 de Empresa) Siendo el derecho a la intimidad un derecho individual, no se acaba de entender como se mediatiza a trav茅s de los 鈥淩LT鈥. En el parlamento europea se est谩 preparando una reglamentaci贸n sobre la IA, de hecho ya publicaron el 2020 un libro blanco (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065&from=ES) tambi茅n hay un informe publicado en enero de este a帽o (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0001_ES.pdf ), de modos parece que lo que m谩s les interesa es la responsabilidad civil y la propiedad intelectual m谩s que otros temas. Resumimos y acabamos. Los efectos de la digitalizaci贸n del trabajo son diversos y, en su mayor铆a funestos.

El primer efecto es un control extremo m谩s all谩 del primitivo control del ojo del encargado o el reloj de fichar, se trata ya de un control 鈥渆n tiempo real鈥, no ya de hora en hora o de minuto en minuto, ahora estamos ante un control milisegundo a milisegundo鈥 esto hace que el patr贸n (aunque hoy en d铆a parezca que es un t茅rmino obsoleto, todos tenemos un patr贸n, aunque este sea el algoritmo de una corporaci贸n) sepa que hacemos en todo momento durante la jornada laboral, y, a menudo, tambi茅n fuera de ella. El resultado del control, y segundo efecto, es una 鈥渙ptimizaci贸n del tiempo鈥 por parte de la empresa, los ritmos de trabajo se aceleran y los plazos se recortan, por ejemplo el n煤mero de entregas de mercanc铆as de un trabajador de UPS, la longitud del itinerario de un trabajador de limpieza viaria, el n煤mero de expedientes en una semana de un oficinista鈥 El tercer efecto es un aumento de la precarizaci贸n del trabajo, por una parte el efecto del control genera despidos, y por la otra el control extremo permite monitorizar y tutelar el trabajo de manera que en cada momento el trabajador haga 鈥渓o que ha de hacer鈥濃 el que desea la empresa. El cuarto efecto, efecto global, es que la dominaci贸n extrema a la que nos conduce la digitalizaci贸n de nuestras vidas ataca nuestra identidad individual y tiene efectos sobre nuestra libertad, la calidad de la vida y la salud, hundi茅ndonos en la miseria, la humillaci贸n y la dominaci贸n. Nos lleva a una negaci贸n de nosotros mismos y una afirmaci贸n de nuestros dominadores.

En este marco de precarizaci贸n, de deslocalizaci贸n, de aislamiento, de mediaci贸n de les burocracias sindicales, se abre una posibilidad de poner en marcha nuevas luchas desde una perspectiva de acci贸n directa y de autonom铆a superando viejas costumbres y tradiciones a partir de solidaridades horizontales m谩s all谩 del marco de las empresas y de les legalidades de los estados y del capital. Un ejemplo de esto seria la destrucci贸n de la fabrica de vapor Bonaplata en 1835 (momento clave del luddismo ib茅rico), en agosto de este a帽o una masa de la chusma de la ciudad de Barcelona que no eran trabajadores de la f谩brica ni estaban amenazados directamente por ella la destruyeron, los trabajadores de Bonaplata y los peque帽os burgueses de la milicia nacional (implicados en la extensi贸n de la tecnolog铆a) la defendieron con las armas. No hizo falta que fueran trabajadores afectados para percibir la amenaza que supon铆a, lo mismo seria ahora cuando trabajadores especializados defienden la IA y los algoritmos de gesti贸n. Y aunque de momento vayan ganando de 鈥済oleada鈥, no todo es tan negro, nos faltan noticias de las peque帽as y grandes resistencias que , a menudo desde la clandestinidad, desarrollan las victimas de la robotizaci贸n y la IA, como por ejemplo el cyber boicot contra la web del pasaporte COVID de la Generalitat de Catalunya. CONTRA LA M脕QUINA DE LA DESDICHA!!

CONTRA TODO LO QUE NOS HACE ESCLAVOS!! Texto corresponde a un debate del 19 Encuentro del Libro Anarquista en Madrid (https://encuentrodellibroanarquista.org/)