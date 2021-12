–

Organizaciones antimilitaristas asistieron a esta exposici贸n b茅lica a denunciar a las empresas que hacen de Colombia un mercado para las versiones m谩s recientes de sus servicios y equipamientos armament铆sticos.

La edici贸n 2021 de la Feria Expodefensa, organizada por el Ministerio de Defensa nacional, tampoco pas贸 desapercibida este a帽o. No solo por los m谩s de 10 mil asistentes que seg煤n las Fuerzas Militares, recibieron este a帽o en el centro de convenciones de Corferias, si no por la acci贸n no violenta que sus espectadores presenciaron la tarde del 1 de diciembre, a pocas horas de la clausura del evento.

Varias organizaciones civiles, defensoras de los derechos humanos y pacifistas, se reunieron a la entrada de Expodefensa para denunciar las que consideran verdaderas intenciones de este mercado armamentista instalado por cuatro d铆as en Bogot谩.





De acuerdo a lo manifestado por Oscar Vargas, de la Campa帽a de Boicot Desinversiones y Sanciones a Israel en Colombia, en las anteriores versiones de la feria, se han exhibido equipamientos de uso militar que luego han sido utilizados por las fuerzas de seguridad del Estado para cometer violaciones a los derechos de las personas. Es el caso de Javier Ordo帽ez, quien fue brutalmente golpeado bajo custodia policial y antes hab铆a sido atacado con un arma tipo taser como las que fueron ofertadas en la feria 2019 de la Expodefensa. El ataque, lo conoce bien el pa铆s, termin贸 con el asesinato de Ordo帽ez una madrugada de septiembre de 2020 y sirvi贸 de detonante de una revuelta popular que se desat贸 por todo el pa铆s, dejando m谩s de una decena de muertos.

Con este tipo de denuncias coincide Natalia, de la Internacional de Resistentes a la Guerra, que recuerda que en Colombia se han perpetrado m谩s de 180 masacres entre enero de 2020 y noviembre de 2021, seg煤n las cifras que recoge la ONG Indepaz. El asesinato de decenas de l铆deres sociales y de cerca de 300 ex guerrilleros de las Farc, firmantes de paz, deber铆an ser motivos para que el pa铆s no sea un escenario del mercado armament铆stico internacional.

Pero es que la tradici贸n b茅lica del Estado colombiano hace que el principal aliado de Estados Unidos en Am茅rica Latina, sea justamente un bot铆n para las compa帽铆as fabricantes de armamento y servicios militares. Seg煤n el estudio Cuadernos de Implementaci贸n, escrito por los investigadores Jairo Estrada y Francisco Toloza, el Plan Colombia, la alianza militar del gobierno de Andr茅s Pastrana con la potencia del norte, implic贸 una inyecci贸n mil millonaria de d贸lares a las fuerzas militares nacionales, que en su mayor铆a eran aprovechadas por empresas estadounidenses a trav茅s de turbios contratos para provisi贸n de equipamiento a asesor铆a t茅cnica militar.

鈥淪olo en la primera fase del Plan Colombia (2000-2006) -rese帽a el estudio- se dispusieron m谩s de 10.700 millones de d贸lares, que ten铆an destinaci贸n espec铆fica para asegurar el lucro del complejo militar industrial norteamericano: aeronaves, radares, equipos, glifosato, cursos de instrucci贸n鈥, lo que implica una cesi贸n importante de la soberan铆a sobre el territorio nacional a negocios for谩neos.

Muestras art铆sticas, denuncias p煤blicas y en medio de la vox populi, las diversas organizaciones ciudadanas elevaron una vez m谩s su voz de protesta para que no pasara inadvertida la feria de exposici贸n b茅lica que acogi贸 a delegaciones de alrededor de 28 pa铆ses.

