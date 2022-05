–

C贸mo las exportaciones de armas espa帽olas pueden haber facilitado o contribuido a la comisi贸n de presuntos cr铆menes intrenacionales en Yemen entre 2015 y 2021.

Desde que el grupo armado Houthis tom贸 control de Sana鈥檃 en septiembre 2014 y el lanzamiento de la operaci贸n militar 鈥淒ecisive Storm鈥 de la coalici贸n liderada por Arabia Saud铆 y emirat铆 en marzo 2015, el conflicto armado contin煤a en Yemen. A lo largo del conflicto, la guerra a茅rea, con bienes militares de origen europeo, afecta indiscriminada y desproporcionadamente a la poblaci贸n civil yemen铆, a los bienes civiles y a sus infraestructuras. El Eurofighter Typhoon y el avi贸n de reabastecimiento A330 MRTT son aviones de gran importancia militar, y el material militar espa帽ol es esencial para la producci贸n de ambos, as铆 como para otra serie de materiales militares utilizados por la coalici贸n en la guerra.

Este informe pretende establecer los v铆nculos entre las transferencias de armas espa帽olas y los presuntos cr铆menes de guerra en Yemen entre 2015 y 2021. Para ello, se presentan los antecedentes de las intervenciones militares de la coalici贸n y sus violaciones de los Derechos Humanos Internacionales; el papel de Espa帽a en las exportaciones de armas a Yemen; el marco jur铆dico y la responsabilidad de los Estados europeos en relaci贸n con el suministro de 茅stas a las partes beligerantes; y el actus reus de Espa帽a, evaluando la responsabilidad penal de los directivos de las empresas y de los funcionarios espa帽oles.

Este informe es el resultado de un esfuerzo conjunto del European Center for Constitutional and Human Rights, el Centre Del脿s d鈥橢studis per la Pau y Amnist铆a Internacional (Espa帽a), con la investigaci贸n realizada en terreno de Mwatana For Human Rights.

Autores: Christian Schliemann-Radbruch, Jordi Calvo y Alberto Est茅vez Su谩rez

Puedes consultar y descargar el resumen ejecutivo en castellano y el informe completo en castellano.