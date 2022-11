–

November 2, 2022

A prop贸sito de la conmemoraci贸n del 150 aniversario de la designaci贸n de Alcoy como capital espa帽ola de la Asociaci贸n Internacional de Trabajadores, diciembre de 1872, el Para铆so de la Raz贸n de L鈥橭rxa y el CES Alacant Obrera organizan una exposici贸n dentro del programa de actividades con motivo de la celebraci贸n en nuestra ciudad del XXVIII Congreso de la AIT.

Esta muestra gr谩fica, abierta desde el 5 al 11 de diciembre pr贸ximo en la sede de la CNT-AIT de la calle Sant Vicent Ferrer, 18, presenta una selecci贸n de libros, documentos e im谩genes poco conocidas que nos trasladar谩n hasta los or铆genes mismos del movimiento obrero en nuestra tierra.

La frase que da t铆tulo a la exposici贸n, El Ca帽贸n de la Libertad, fue acu帽ada por Jos茅 L贸pez Montenegro para definir un nuevo concepto, la Huelga General, una estrategia de resistencia popular que por primera vez en la historia, se pondr铆a en pr谩ctica con todas sus consecuencias en Alcoy en julio de 1873.

Recordaremos porqu茅, todas aquellas obreras y obreros alcoyanos lucharon unidos para tratar de cambiar sus miserables vidas. Como muchas de ellas se vieron obligadas a huir a las monta帽as a trav茅s del Barranc del Cinc, ayudadas por amigos y vecinos; evitando as铆 la terrible represi贸n tras una huelga que se hab铆a convertido en revuelta, y luego en una peque帽a-gran revoluci贸n que marc贸, marca y seguir谩 marcando la historia de toda la comarca.

As铆 mismo, el d铆a 5 de diciembre cabe la posibilidad de realizar una visita guiada al Museo Heterodoxos, Herejes y Marginados de L鈥橭rxa que en ning煤n caso os dejar谩 indiferentes. Inscripci贸n previa en comisioncongresual@cntait.org.

EL CAN脫 DE LA LLIBERTAT. HISTORIA GR脌FICA DE LA AIT ALCOYANA

A prop貌sit de la commemoraci贸 del 150 aniversari de la designaci贸 d鈥橝lcoi com a capital espanyola de l鈥橝ssociaci贸 Internacional de Treballadors, desembre de 1872, el Parad铆s de la Ra贸 de L鈥橭rxa i el CES Alacant Obrera organitzen una exposici贸 dins del programa d鈥檃ctivitats amb motiu de la celebraci贸 a la nostra ciutat del XXVIII Congr茅s de la AIT.

Esta mostra gr脿fica, oberta des del 5 a l鈥11 de desembre pr貌xim en la seu de la CNT-AIT del carrer Sant Vicent Ferrer, 18, presenta una selecci贸 de llibres, documents i imatges poc conegudes que ens traslladaran fins als or铆gens mateixos del moviment obrer en la nostra terra.

La frase que dona t铆tol a l鈥檈xposici贸, El Can贸 de la Llibertat, va ser encunyada per Jos茅 L贸pez Montenegro per a definir un nou concepte, la Vaga General, una estrat猫gia de resist猫ncia popular que per primera vegada en la hist貌ria, es posaria en pr脿ctica amb totes les seues conseq眉猫ncies en Alcoi al juliol de 1873.

Recordarem perqu猫, totes aquelles obreres i obrers alcoians van lluitar units per a tractar de canviar les seues miserables vides. Com moltes d鈥檈lles es van veure obligades a fugir a les muntanyes a trav茅s del Barranc del Zinc, ajudades per amics i ve茂ns; evitant aix铆 la encarnisada repressi贸 arr谩n d鈥檜na vaga que s鈥檋avia convertit en revolta, i despr茅s en una xiqueta-gran revoluci贸 que va marcar, marca i continuar脿 marcant la hist貌ria de tota la comarca.

Aix铆 mateix, el dia 5 de desembre hi ha la possibilitat de realitzar una visita guiada al Museu Heterodoxes, Heretges i Marginades de L鈥橭rxa, que en cap cas us deixar脿 indiferents. Inscripci贸 pr猫via en comisioncongresual@cntait.org.

Alacant Obrera

https://alacantobrera.com/